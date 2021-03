33-vuotias laitapakki Hyyrynen on pelannut Juventuksessa kesästä 2017 asti.

Tuija Hyyrynen on pelannut maajoukkueessa 111 ottelua.­

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen Helmarien puolustaja Tuija Hyyrynen jatkaa uraansa Italian suurseura Juventuksessa. Hyyrynen solmi torinolaisseuran kanssa ensi vuoden kevääseen asti ulottuvan jatkosopimuksen.

33-vuotias laitapakki on pelannut Juventuksessa kesästä 2017 asti ja on juhlinut joka kevät Italian mestaruutta. Myös tänä keväänä Juventus on vahvasti matkalla Italian mestariksi. Viisi kierrosta ennen sarjan päättymistä Juventus johtaa sarjaa kuuden pisteen erolla ennen toisena olevaa AC Milania.

Hyyrynen valittiin tiistaina Helmarien joukkueeseen, joka kohtaa 11. huhtikuuta Itävallan harjoitusottelussa. Hyyrynen on pelannut Helmareissa 111 ottelua ja on tehnyt kaksi maalia.