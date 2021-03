Laura Lepistö suosittelee urheilijoille yrittämistä. Sillä tavalla eläketurvakin on parempi.­

Entinen taitoluistelija Laura Lepistö ja hiljattain yhdistetyn MM-hopeaa voittanut Ilkka Herola kertovat, mistä urheilijan tulot koostuvat ja miten urheilija voi varautua uran jälkeiseen elämään.

Urheilemaan harvemmin ryhdytään raha mielessä, mutta hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa panostamisen urheiluun. Jos talousasioissa tekee toimivia ratkaisuja uran aikana, voi varoista jäädä myös sukanvarteen.

Yksilöurheilijan tulovirrat muodostuvat useista erilaisista lähteistä. Ensinnäkin kansainvälisen tason yksilöurheilija saa yleensä palkintorahoja kilpailuista.

”Jos laji on iso, niin kansainvälisillä lajiliitoilla on enemmän sponsoreita ja palkintorahat sitä myöten isompia. Taitoluistelu menee varmaan aika keskikastissa. Jos olet maailman huipulla, niin sieltäkin tulee ihan merkittäviä tuloja”, Laura Lepistö kertoo.

Lepistö on Suomen menestynein taitoluistelija. Kilpauransa jälkeen hän opiskeli kauppatieteiden maisteriksi ja on työskennellyt urheilumarkkinoinnin parissa.

Toinen urheilijan tulonlähde ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät vuosittaiset valmennus- ja harjoitteluapurahat. Ne ovat suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa.

Apuraha on veroton, mutta ei myöskään kerrytä eläkettä.

”Se on tosi monelle urheilijalle tosi tärkeä pohjatulo, mutta ne perustuvat menestykseen eikä niihin voi luottaa, jos esimerkiksi loukkaantuu tai tulee huonoja kausia.”

Varmin taloudellinen tuki tulee Lepistön mukaan muualta.

”Yksilöurheilijalla omat henkilökohtaiset sponsoritulot ovat varmasti se merkittävin asia. Kun se paketti on kunnossa, urheilija pystyy täysipainoisesti harjoittelemaan ammatikseen.”

Laura Lepistö voitti EM-kultaa Helsingissä vuonna 2009.­

Säästäminen helpottuu, kun urheilijan ei tarvitse miettiä ylimääräisiä menoja. Moni urheilija saa treenivaatteet ja -välineet yhteistyökumppaneilta, on sponsoriautoja, jotkut jopa neuvottelevat käyttöönsä asunnon.

”Kun on kumppanuudet kaikkeen, mitä urheilu vaatii, niin kulut pienenevät. Ei tarvitse ostaa 2 000 euron luistimia pari kertaa vuodessa tai maksaa automaksuja. Itsekin muistan, että kun OKM:n tuki kuukausittain tuli tilille, niin sillä eli ihan hyvin.”

Erilaiset keikkatulot ovat hyvä mahdollisuus tienata urheilun ohessa sekä valmistautua uran jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi taitoluistelussa kansainvälisen tason luistelijat voivat saada kutsuja luistelunäytöksiin.

Urheilijoille voidaan myös ehdottaa esiintymisiä tai blogin kirjoittamista. Moni urheilija kiertää puhekeikoilla kertomassa, mitä menestys vaatii.

”Mikä ikinä onkaan urheilijan oma erityisosaaminen. Tässä on mielestäni eniten mahdollisuuksia.”

” ”Osakeyhtiön kautta tulojen ja kulujen pyörittäminen on paljon selkeämpää.”

Laura Lepistö on hyödyntänyt urheilijabrändiään uran jälkeen muun muassa toimimalla kommentaattorina, vetämällä luisteluleirejä ja tekemällä puhekeikkoja.­

Kun urheilija alkaa ansaita, tulevat lakisääteiset rahastot avuksi. Harjoittelua varten urheilija voi käyttää verottomasti valmennusrahastoon siirtämiään urheilutuloja.

Myös Lepistö ohjasi urheilusta saamansa tulot valmennusrahastoon, josta hän kuitteja vastaan käytti varoja urheilu- ja kilpakustannuksiin.

Silloin oli tärkeää, että ympärillä oli apua.

”Äiti aina keräsi kuitteja ja auttoi tosi paljon varsinkin silloin nuorempana. Kiitos siitä, näin ehkä jäikin jotain säästöön. Minulla oli myös tosi hyvä manageri Erkki Alaja, joka on yhä hyvä ystäväni ja on urani jälkeenkin mentoroinut minua.”

Lepistö päätti urheilu-uransa vuonna 2012 eli 23-vuotiaana. Huippuvuodet osuivat teini-iän ja parinkymmenen ikävuoden välille. Jälkikäteen ajatellen hän olisi tehnyt jotkut asiat toisin.

”Näin jälkiviisaana osakeyhtiö olisi ollut minulle valmennusrahastoa järkevämpi tapa, varsinkin urani loppuvuosina. Osakeyhtiön kautta tulojen ja kulujen pyörittäminen on paljon selkeämpää. Myös eläkkeen kerryttäminen toimii samalla tavalla kuin kenellä tahansa yrittäjällä.”

Urheilijabrändi yhdessä hyvän managerin kanssa on Lepistön mukaan yhtälö, josta on iloa niin uralla kuin sen jälkeenkin.

”Siinä on paljon enemmän mahdollisuuksia erilaisiin tulovirtoihin kuin vain palkinto- ja apurahoihin. Näen, että se myös pienentää menestyspaineita, kun ei tarvitse aina voittaa.”

Sosiaalisessa mediassa on helppo tuoda esiin persoonaa ja omaa tarinaa. Samalla se avaa vaikuttajamarkkinointiin liittyviä mahdollisuuksia urheilijoille.

”En tarkoita, että rahaa pitää takomalla takoa, mutta vahva brändi on rahan arvoista. Kyllähän sitä kannattaa jonkun myydä.”

Lepistö ymmärsi voivansa hyödyntää osaamistaan ja imagoaan, kun luistelu-ura päättyi ja aikaa vapautui harjoittelulta. Hän perusti toiminimen, jonka muutti myöhemmin osakeyhtiöksi.

”Urheilijabrändin ei todellakaan tarvitse kuolla, kun lopettaa. Sitä voi jopa rakentaa edelleen.”

Urheilija on esikuva ja vaikuttaja. Laura Lepistölle mitaleja tärkeämpää oli, että menestyksen sai jakaa niin monen muun kanssa. ”Sillä on hurja merkitys, kun näet että vaikutat ihmisten elämään.”­

Tällä hetkellä suurin osa Lepistön työviikosta kuluu entisen luistelusponsorin brand managerina. Sen lisäksi on omia projekteja.

Lepistö on myös ollut perustamassa muiden entisten huippu-urheilijoiden kanssa Sport Fund -rahastoa, joka sijoittaa urheilijaosakeyhtiöihin.

”Se on sellainen intohimoprojekti tässä sivussa, autamme nuoria urheilijoita kasvamaan urheilijan polulla sekä rahoittamaan oman uransa."

Yksi urheilukevään valopilkku oli Ilkka Herolan MM-hopea. Se lisäsi urheilijan kiinnostavuutta sponsorien silmissä ja toi nostetta yhdistetylle pitkän arvokisamitalittoman kauden jälkeen.

”Kauden tärkeimmissä kisoissa oli lähemmäs miljoonan katsojaluvut. Kun sellaisen näkyvyysarvon ulosmittaa kaupallisesti, niin se on iso”, Herola toteaa.

Näkyvyys virtaa sponsorituloina lajiin. Lajiliiton kautta kustannetaan toiminta, kuten leirit, kisamatkat, välineet ja valmentajien palkat.

Herolan henkilökohtaiset tulot koostuvat maailmancupin palkintorahoista, urheilijoille jaettavista avustuksista ja sponsorituloista.

” ”On turvallinen olo, kun kaikki ei ole yhden kortin varassa.”

Ilkka Herolan MM-hopea palautti Suomen yhdistetyn joukkueen mitalikantaan 14 vuoden tauon jälkeen.­

Yhteistyökumppanit maksavat korvaukset valmennusrahastoon ja sieltä Herola käyttää ne urheilukulujen kattamiseen.

”Olen esimerkiksi nostanut kotimaan matkakuluihin ja päivärahoihin. Ja osa välineistä on hankittava itse, esimerkiksi vuodessa menee 4–5 paria mäkimonoja.”

Sen, mitä kulujen jälkeen jää, voi nostaa palkkana verokortilla tai siirtää urheilijarahastoon, josta varoja voi nostaa uran jälkeen. Herola ei ainakaan vielä ole hyödyntänyt urheilijarahastoa.

”Se tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun tuloja on niin paljon, että veroprosentti nousee korkeaksi. Silloin tuloja kannattaa siirtää uran jälkeiseen aikaan mieluummin kuin ottaa nyt.”

25-vuotias urheilija kokee olevansa ”mukavassa” vaiheessa uraa. Hienoja kokemuksia on kertynyt paljon, mutta fyysisesti on vielä mahdollista jatkaa ammattimaista urheilua ainakin saman verran, mitä sitä on jo takanapäin.

Tulevaisuutta ja sitä, miten turvata elämä taloudellisesti urheilu-uran jälkeen, Herola on kuitenkin pohtinut.

”Uran aikana pitäisi pyrkiä säästämään, että selviää siirtymäajasta tavalliseen työelämään ja huomioida, että urheilijalla eläkekertymän aika on huomattavasti lyhyempi kuin tavallisilla ihmisillä.”

Sekin on tiedostettava, että kaikki urheilijat eivät pääse lopettamaan niin kuin haluaisivat.

”Kun hypätään mäkeä, se voi loppua yhteenkin kaatumiseen. Henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tietää, että siitäkin selviää. On turvallinen olo, kun kaikki ei ole yhden kortin varassa.”

Mäkihyppy on varsin riskialtis laji, mikä sekin on hyvä huomioida taloussuunnitelmissa. Ilkka Herola harjoituksissa Saksan Oberstdorfin MM-kisoissa maaliskuun alussa.­

Yhteistyökumppanuudet Herola hoitaa itse eikä käytä manageria. Se on hänestä tehokasta, opettavaista ja henkilökohtaista.

Opettelua on helpottanut se, että vientiä ei ollut alkuaikoina niin paljon, että se olisi haitannut urheilemista. Eikä Herola enää halua päästää lankoja käsistään.

”En koe sitä rasitteena, vaan päinvastoin. On vastuu ja vapaus hoitaa asiat niin kuin haluan.”

Luontaisena jatkumona urheilun parissa opituille asioille hän näkee sen, että opiskelee nyt kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa.

Yrittäjyyttä Herola on harjoitellut pienimuotoisesti neljän ystävänsä kanssa perustamassa kiinteistöyrityksessä.

Siinä ovat mukana hänen veljensä Matti Herola, treenikaverinsa Iivo Niskanen sekä entinen lumilautailija Tuomas Pohjonen. Pienen bisneksen pyörittäminen on hyödyllinen ja mukava tapa viettää aikaa kaverien kanssa.

Asuntosijoittamiseen perustuva yritys on suhteellisen vähätöinen, koska aktiiviurheilijoilla ei ole liiemmälti aikaa. Päivittäistä työtä yritystoiminta ei vaadi mutta näyttää, millaista yrittäminen käytännössä on.

Paljon siinä on samaa kuin urheilussakin.

”Ajattelutapa on aika samanlainen, on tulosvastuu, oman tekemisen kontrollointi ja aikataulutuksen suunnittelu.”

Pitkillä kisa- ja leirimatkoilla saattaa kohdata hotellitylsyys, varsinkin näin koronakuplien aikaan. Joutoajan voi käyttää tekemällä jotain mielekästä, mutta ei liian kuormittavaa. Esimerkiksi yrityksen paperitöitä.

”Jos siellä hotellihuoneessa makaa ja tuijottaa Netflixiä puolitoista viikkoa putkeen, niin ei se oikein minulle sovi”, Herola toteaa.

” ”Iso kiitos vanhemmille kaikista uhrauksista, mitä ovat tehneet.”

Yhdistetyn MM-hopea avasi Suomen mitalitilin Oberstdorfin MM-kisoissa helmikuussa. Ilkka Herola (etummaisena) kiri hiihto-osuudella joukon kärkeen, mutta Norjan Jarl Magnus Riiber tuli loppusuoralla takaa ohi.­

Menestynyt urheilija seuratussa lajissa saa usein mahdollistettua urheilun niin, ettei taloudellista ahdinkoa tarvitse kärsiä. Matkalla menestykseen varusteet, kausimaksut ja muut kuluerät voivat vaikeuttaa elämää ja urheilua.

Herolalla tällaista tilannetta ei ole ollut. Hän pääsi jo varsin nuorena taloudellisen tuen piiriin lajissaan.

”Jo silloin näkyvyys keskittyi minuun, kun ei oikein ollut muita menestyviä urheilijoita. Se meni hyvin nopeasti ammattiurheilun puolelle.”

Herolan ihan ensimmäiset rakkaat sponsorit ovat kuitenkin joutuneet pohtimaan raha-asioita.

”Kaikkein tiukimmat ajat ovat olleet minun vanhemmillani junioriaikoina. Kuluja oli paljon ja ne piti raapia palkoista. Iso kiitos vanhemmille kaikista uhrauksista, mitä ovat tehneet. Se on varmaan Suomessa aika yleinen tilanne, että ennen kuin huippu-ura alkaa, kaikki rahat tulevat vanhemmilta.”

Urheilussa on monia esimerkkejä siitä, että vaikka kuinka urheilisi hyvin, raha-asiat menevät huonosti. Toisaalta vaatimattomammallakin menestyksellä asiat oikein hoitaen urheilu voi olla kannattavaa toimintaa.

Talousasioista pitäisi Herolan mukaan puhua avoimemmin ja mielellään varhaisessa vaiheessa uraa, etteivät ne aiheuttaisi turhaa stressiä myöhemmin.

”Kaikkien juoksevien asioiden määrä lisääntyy siinä vaiheessa, kun menestystä tulee. Ettei tulisi ihan puskista, että näitäkin asioita on syytä miettiä.”