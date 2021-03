Kotijoukkueet Cocks ja BK-46 avasivat käsipallon välierät voitolla.

Jalkapallo

Miesten MM-karsinnat, Euroopan alueen ottelut tiistaina:

Lohko A:

Azerbaidzhan–Serbia 1–2, Luxemburg– Portugali 1–3.

Seuraavat ottelut: 1.9. Luxemburg–Azderbaizhan, Portugali–Irlanti.

Lohko E:

Wales–Tshekki 1–0 ja Belgia–Valko-Venäjä 8–0.

Seuraavat ottelut: 2.9. Viro–Belgia, Tshekki–Valko-Venäjä.

Lohko G:

Gibraltar–Hollanti 0–7, Turkki–Latvia 3–3 ja Montenegro–Norja 0–1.

Seuraavat ottelut: 1.9. Turkki–Montenegro, Latvia–Gibraltar, Norja–Hollanti.

Lohko H:

Kypros–Slovenia 1–0, Slovakia–Venäjä 2–1 ja Kroatia–Malta 3–0.

Seuraavat ottelut: 1.9. Venäjä–Kroatia, Slovenia–Slovakia, Malta–Kypros.

Naisten Mestarien liiga:

Puolivälierien 2. otteluita:

Wolfsburg–Chelsea 0–3 (0–2)

Chelsea jatkoon yhteismaalein 5–1.

Manchester City–Barcelona 2–1 (1–0)

Barcelona jatkoon yhteismaalein 4–2.

Seuraavat ottelut: 1.4. Rosengård–Bayern München, 18.4. Lyon–PSG.

Jääkiekko

NHL:

Boston–New Jersey vl. 5–4 (1–2, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0)

NY Rangers–Washington 5–2 (1–2, 0–0, 4–0)

N: Kaapo Kakko 1+0.

Tampa Bay–Columbus 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Florida–Detroit 4–1 (3–0, 1–1, 0–0)

Montreal–Edmonton 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

M: Jesperi Kotkaniemi 1+0, Artturi Lehkonen 1+1, E: Mikko Koskinen 28/32 torjuntaa.

Chicago–Carolina 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

C: Kevin Lankinen 31/32 torjuntaa.

Nashville–Dallas ja. 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0)

N: Eeli Tolvanen 1+1, Mikael Granlund 0+1, Juuse Saros 33/35 torjuntaa, D: Miro Heiskanen 0+2, Roope Hintz 1+0.

Runkosarjassa pelataan 56 kierrosta. Jokaisen divisioonan neljä parasta etenee pudotuspeleihin.

Seuraavat ottelut: 1.4. Vancouver–Calgary, Colorado–Arizona, Buffalo–­ Philadelphia, Winnipeg–Toronto, Las Vegas–Los Angeles, San Jose–Minnesota, 2.4. Buffalo–NY Rangers, Las Vegas–Minnesota, Chicago–Carolina, Nashville–Dallas, Florida–Detroit, NY Islanders–Washington, Boston–Pittsburgh, Tampa Bay–Columbus, Ottawa–Montreal, 3.4. Anaheim–Arizona, Edmonton–Calgary, Colorado–St. Louis, Los Angeles–San Jose, Winnipeg–Toronto, New Jersey–Washington.

Koripallo

NBA:

Washington–Charlotte 104–114, Denver–Philadelphia 104–95, Phoenix–Atlanta 117–110, LA Clippers–Orlando 96–103.

Käsipallo

Miesten SM-liiga:

Välierien 1. ottelut (3 voitolla loppuotteluihin):

Cocks–GrIFK 33–23 (18–5)

Cocks johtaa voitoin 1–0.

BK-46–Dicken 27–24 (13–14)

BK-46 johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 3.4.GrIFK–Cocks ja Dicken–BK-46.

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga:

Pudotuspelien pistepörssit:

Pisteet: 1) Anniek Siebring LP Viesti 117, 2) Iina Andrikopoulou LP Viesti 107, 3) Anna Czakan LP Viesti 87, 4) Yasmine Madsen Hämeenlinna 85, 5) Olena Leonenko Hämeenlinna 81, 6) Polina Malik Kuusamo 75, 7) Jessica Kosonen Kuusamo 69, 8) Noora Kosonen LP Viesti 62, 9) Jody Larson LP Kangasala 48, 10) Isidora Ubavic OrPo 46.

Pisteet/ottelu: 1) Isidora Ubavic OrPo 23, 2) Polina Malik Kuusamo 18,75, 3) Yasmine Madsen Hämeenlinna 17, 4) Anniek Siebring LP Viesti 16,71, 5) Olena Leonenko Hämeenlinna 16,2, 6) Jody Larson LP Kangasala 16, 7) Iina Andrikopoulou LP Viesti 15,29, 8) Alexia Kalantaridou OrPo 14, 9) Jessica Kosonen Kuusamo 13,8, 10) Taylor Milton LP-Vampula 13,5.

Torjunnat: 1) Anna Czakan LP Viesti 24, 2) Ella Autere Kuusamo 14, 3) Karoliina Friberg LP Kangasala 13, 4) Julia Miniuk Hämeenlinna 12, 5) Iina Andrikopoulou LP Viesti 12, 6) Nea Haatainen LP Viesti 9, 7) Anniek Siebring LP Viesti 9, 8) Roosa Laakkonen LP Kangasala 9, 9) Linda Andersson Kuusamo 9, 10) Emmi Riikilä Hämeenlinna 8.

Torjunnat/ottelu: 1) Karoliina Friberg LP Kangasala 4,33, 2) Kaisa Nyman OrPo 3,5, 3) Deyshia Lofton LP-Vampula 3,5, 4) Anna Czakan LP Viesti 3,43, 5) Netta Rekola OrPo 3, 6) Jaelyn Keene LiigaPloki 3, 7) Aleksandra Petrovic LP-Vampula 3, 8) Roosa Laakkonen LP Kangasala 3, 9) Ella Autere Kuusamo 2,8, 10) Julia Miniuk Hämeenlinna 2,4.

Ässäsyötöt: 1) Anna Czakan LP Viesti 12, 2) Anniek Siebring LP Viesti 10, 3) Isidora Ubavic OrPo 8, 4) Nea Haatainen LP Viesti 8, 5) Iina Andrikopoulou LP Viesti 8, 6) Roosa Heikkiniemi LP Kangasala 7, 7) Tuuli Tuominen Hämeenlinna 6, 8) Yasmine Madsen Hämeenlinna 6, 9) Olena Leonenko Hämeenlinna 5, 10) Sanni Rantanen LiigaPloki 5.

Ässät/ottelu: 1) Isidora Ubavic OrPo 4, 2) Sanni Rantanen LiigaPloki 2,5, 3) Nea Luntamo OrPo 2,5, 4) Roosa Heikkiniemi LP Kangasala 2,33, 5) Taylor Milton LP-Vampula 2, 6) Anna Czakan LP Viesti 1,71, 7) Jaidyn Blanchfield LiigaPloki 1,5, 8) Taija Kaukoranta LiigaPloki 1,5, 9) Anniek Siebring LP Viesti 1,43, 10) Katja Kylmäaho LP Kangasala 1,33.

Hyökkäyspisteet: 1) Anniek Siebring LP Viesti 98, 2) Iina Andrikopoulou LP Viesti 87, 3) Yasmine Madsen Hämeenlinna 74, 4) Olena Leonenko Hämeenlinna 70, 5) Polina Malik Kuusamo 67, 6) Jessica Kosonen Kuusamo 58, 7) Noora Kosonen LP Viesti 55, 8) Anna Czakan LP Viesti 51, 9) Jody Larson LP Kangasala 41, 10) Isidora Ubavic OrPo 38.

Hyökkäysprosentti: 1) Karoliina Friberg LP Kangasala 60, 2) Viktoriia Tuchashvili LP Viesti 50, 3) Anna Czakan LP Viesti 50, 4) Kaisa Nyman OrPo 49, 5) Daniela Öhman Hämeenlinna 49, 6) Julia Miniuk Hämeenlinna 48, 7) Olena Leonenko Hämeenlinna 43, 8) Linda Andersson Kuusamo 42, 9) Aleksandra Petrovic LP-Vampula 42, 10) Jody Larson LP Kangasala 41.

Vastaanottoprosentti: 1) Viivi Pyhäjärvi Kuusamo 55, 2) Iina Niemelä LP-Vampula 55, 3) Netta Laaksonen LP Viesti 53, 4) Laura Penttilä JymyVolley 51, 5) Emmi Riikilä Hämeenlinna 50, 6) Salla Karhu LP Kangasala 49, 7) Jessica Kosonen Kuusamo 48, 8) Sanna Häkkinen OrPo 47, 9) Brianna Doehrmann Hämeenlinna 46, 10) Milka Koskenkorva Kuusamo 45.

Miesten Mestaruusliiga:

Pudotuspelien pistepörssit:

Pisteet: 1) Joonas Jokela Ducks 167, 2) Aaro Nikula VaLePa 131, 3) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 119, 4) Sakari Mäkinen VaLePa 101, 5) Antti Siltala Savo Volley 90, 6) Romans Sauss VaLePa 82, 7) Jiri Hänninen Tiikerit 80, 8) Severi Savonsalmi Savo Volley 78, 9) David Pettersson VaLePa 74, 10) Tommi Siirilä Savo Volley 72.

Pisteet/ottelu: 1) Joonas Jokela Ducks 23,86, 2) Samuli Kaislasalo Hurrikaani 21,67, 3) Urpo Sivula Akaa-Volley 20,5, 4) Niklas Seppänen Hurrikaani 20,33, 5) Aaro Nikula VaLePa 18,71, 6) Jiri Hänninen Tiikerit 16, 7) Aleksi Muukkonen Etta 16, 8) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 14,88, 9) Jan Helenius Etta 14,5, 10) Eetu Häyrinen PerPo 14,5.

Torjunnat: 1) Tommi Siirilä Savo Volley 25, 2) Lauri Lehtonen Ducks 23, 3) Severi Savonsalmi Savo Volley 21, 4) Aaro Nikula VaLePa 17, 5) Mikko Karjarinta VaLePa 14, 6) Sakari Mäkinen VaLePa 14, 7) David Pettersson VaLePa 13, 8) Fedor Ivanov Savo Volley 12, 9) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 12, 10) Joonas Jokela Ducks 11.

Torjunnat/ottelu: 1) Panu Pitkänen Akaa-Volley 4, 2) Lauri Lehtonen Ducks 3,29, 3) Tommi Siirilä Savo Volley 3,13, 4) Karri Kutinlahti Hurrikaani 3, 5) Mikko Suomalainen Hurrikaani 3, 6) Severi Savonsalmi Savo Volley 2,63, 7) Aaro Nikula VaLePa 2,43, 8) Tapio Toiviainen Hurrikaani 2, 9) Joni Mikkonen Akaa-Volley 2, 10) Mikko Karjarinta VaLePa 2.

Ässäsyötöt: 1) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 20, 2) Severi Savonsalmi Savo Volley 10, 3) Joonas Jokela Ducks 10, 4) Sakari Mäkinen VaLePa 8, 5) Aaro Nikula VaLePa 7, 6) Antti Siltala Savo Volley 7, 7) David Pettersson VaLePa 6, 8) Antti Ropponen Tiikerit 6, 9) Romans Sauss VaLePa 6, 10) Niklas Seppänen Hurrikaani 5.

Ässät/ottelu: 1) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 2,5, 2) Niklas Seppänen Hurrikaani 1,67, 3) Eetu Pennanen Akaa-Volley 1,5, 4) Joonas Jokela Ducks 1,43, 5) Severi Savonsalmi Savo Volley 1,25, 6) Antti Ropponen Tiikerit 1,2, 7) Sakari Mäkinen VaLePa 1,14, 8) Joel Laakso Etta 1, 9) Tapio Toiviainen Hurrikaani 1, 10) Aaro Nikula VaLePa 1.

Hyökkäyspisteet: 1) Joonas Jokela Ducks 146, 2) Aaro Nikula VaLePa 107, 3) Olli-Pekka Ojansivu Savo Volley 87, 4) Sakari Mäkinen VaLePa 79, 5) Antti Siltala Savo Volley 75, 6) Romans Sauss VaLePa 72, 7) Jiri Hänninen Tiikerit 71, 8) Samuli Kaislasalo Hurrikaani 61, 9) Tommy Carmody Ducks 57, 10) Marko Määttänen Ducks 57.

Hyökkäysprosentti: 1) David Pettersson VaLePa 64, 2) Rami Rekomaa Tiikerit 60, 3) Tommy Carmody Ducks 52, 4) Severi Savonsalmi Savo Volley 52, 5) Tommi Siirilä Savo Volley 52, 6) Aaro Nikula VaLePa 48, 7) Aleksi Muukkonen Etta 48, 8) Jan Helenius Etta 47, 9) Antti Leppälä Tiikerit 47, 10) Kasimir Vuorinen Etta 47.

Vastaanottoprosentti: 1) Niklas Seppänen Hurrikaani 64, 2) Jesse Mäntylä Etta 62, 3) Kasimir Vuorinen Etta 61, 4) Mikko Räsänen Savo Volley 60, 5) Eemeli Kouki Hurrikaani 60, 6) Peter Vuorinen Hurrikaani 59, 7) Niklas Breilin Savo Volley 57, 8) Teemu Lahti Tiikerit 56, 9) Jiri Hänninen Tiikerit 54, 10) Voitto Köykkä Akaa-Volley 54.

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. lähtö, lv 2120 m Kolmivuotislähtö: 1) Southwind Boko/Olli Koivunen 15,9 (8,7), 2) Nette's Ensio 15,7 (5,48).3) Zoco Ride 16,6 (14,07).4) Amille Annabel 16,7 (7,05).poissa: 4. Toto (5-8-2): 8,70 3,12-2,59-2,42 22,99.

2. lähtö, sh 2120 m: 1) Lillin Villi/Pertti Puikkonen 33,8 (8,23), 2) Tähtihippu 33,0 (8,35).3) Yxbacka Bacill* 34,2 x (2,46).4) Liinova 35,9 x (8,71).poissa: 7. Toto (5-6-4): 8,23 2,18-2,11-1,32 21,90.

3. lähtö, lv 2120 m Harrastajavalmentajien lähtö: 1) Jacques Hyneman/Tapio Perttunen 15,7 x (2,27), 2) Royal Date 15,8 (7,9).3) Federal Death 16,0 (4,44).4) Tinten 15,4 (19,98). Toto (1-6-3): 2,27 1,52-1,94-1,55 8,58.

4. lähtö, Toto65-1, sh 2120 m: 1) Kartier/Heikki Mikkonen 25,5a (1,9), 2) Veeran Poika 25,7a (23,8).3) Draken 25,8a (4,9).4) Pertturi 25,8a x (24,69). Toto (7-1-8): 1,90 1,17-1,99-1,30 16,07.

5. lähtö, Toto65-2, lv 2620 m: 1) Arctic Lover/Hannu-Pekka Korpi 15,3a (3,58), 2) Selene Lune 15,6a (7,03).3) Captain Morgan U.S. 15,6a (6,71).4) Conny Sisu* 15,7a (5,21). Toto (5-3-6): 3,58 1,86-2,04-2,00 7,70.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2620 m Derby-sarja: 1) Lady Rock/Tuomas Korvenoja 15,6a (5,01), 2) Ashley Face 15,7a (8,74).3) EL Indeed 15,8a (3,27).4) Yolo Savoy 15,8a (37,66). Toto (7-2-6): 5,01 1,87-2,08-1,57 19,48. Toto4 voitto-osuus: 4,12.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2120 m: 1) Uccio/Arna Ruohomäki 14,6 (43,87), 2) Ava Di Emelin 15,3 (9,54).3) Amorcito 15,6 (14,72).4) EL Houdini 15,6 (2,56).poissa: 7, 12. Toto (13-11-8): 43,87 10,97-2,84-3,24 243,58. Toto4 voitto-osuus: 146,62. Troikka: 8158,53.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2120 m TherMidas VET Tammatähti: 1) Willow Pride/Ari Moilanen 12,8a (4,67), 2) Stonecapes Queila 13,1a (6,94).3) Club Nord Elit 13,3a (26,59).4) BWT Divine 13,3a (41,64), 4) Peanuts 13,3a (1,63). Toto (5-10-9): 4,67 2,49-2,66-4,39 16,81. Toto4 voitto-osuus: 563,33.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, sh 3120 m Valtra Sisusarja: 1) Qepe Pointti/Ari Moilanen 28,5 (6,59), 2) Ukkosen Jymy 28,5 (63,65).3) Tinderi 27,8 (4,06).4) Rallin Muisto 27,8 (6,28). Toto (4-3-11): 6,59 2,41-6,96-2,14 178,62. Toto4 voitto-osuus: 1783,90. Troikka: 1631,14. Päivän Duo: 5-4, kerroin: 27,33.

10. lähtö, lv 2120 m: 1) Burnout/Jukka Torvinen 15,7a (10,27), 2) Rachael 15,8a (5,68).3) Too Red For You 15,8a (27,38).4) Benelli XO 16,1a (10,26).poissa: 4. Toto (3-7-10): 10,27 2,63-2,51-7,73 23,82.

Toto4 pelivaihto 32933,60 e, voitto-osuus 1783,90 e

Toto65 pelivaihto 176079,58 e, voitto-osuus 4053,98 e

Pelivaihto 431594,60 e,

Rahapelejä

Keno

Päiväarvonta: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 25, 26, 42, 44, 46, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 10

Ilta-arvonta: 1, 2, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 66. Kunkkunumero: 66

Keskiviikko-Jokeri 13/21

Jokerinumero: 7 7 4 4 2 4 3

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Vikinglotto 13/21

Päänumerot: 4, 16, 30, 35, 41, 46. Vikingnumero: 3. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 1

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 251 964,90 e, 5+1 oikein 10 715,76 e, 5 oikein 1 171,35 e, 4+1 oikein 50,34 e, 4 oikein 26,90 e, 3+1 oikein 8,35 e, 3 oikein 4,60 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 251,70 e, 4 oikein 134,50 e, 3+1 oikein 41,75 e, 3 oikein 23,00 e, Plus oikein 5,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 7 Kartier, poissa: -

2. lähtö: 5 Arctic Lover, poissa: -

3. lähtö: 7 Lady Rock, poissa: -

4. lähtö: 13 Uccio, poissa: 7, 12

5. lähtö: 5 Willow Pride, poissa: -

6. lähtö: 4 Qepe Pointti, poissa: -

Voitonjako:

6 oikein voitto-osuus 4053,98 e., 5 oikein voitto-osuus 20,53 e.

