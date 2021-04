Sjöberg on ollut jo useamman viikon hoidettavana sairaalassa.

Ruotsin entinen korkeushyppytähti Patrik Sjöberg kertoi keskiviikkoiltana tilanteestaan Instagram-päivityksessään. Sjöberg on ollut hoidettavana Sahlgrenskan teho-osastolla jo useita viikkoja keuhkokuumeen ja verenmyrkytyksen takia.

”Minulla ei ole koronavirusta, mutta toisaalta minulla on molemminpuolinen keuhkokuume ja verenmyrkytys, koska luulen yhä olevani 22-vuotias ja maailmanennätyksen haltija”, Sjöberg kirjoittaa.

”Yksi asia on kuitenkin varma, en luultavasti pysty parantumaan tästä kahden viikon nukkumisella ja verellä, joka ei suostu ottamaan happea kuin 0,3”.

Sjöberg kertoo, että hän todellakin heräsi kahden viikon jälkeen ja omien sanojensa mukaa käyttäytyi huonosti.

”Niin kauan nukkuminen on lievästi sanottuna outoa. Kun heräsin, olin Sjöberg, jonka ihmiset, jotka eivät tunne minua, ajattelevat minun olevani. Olen yrittänyt pyytää anteeksi kaikkea ja kaikkia. Haluan lisätä, että minua pitäisi lyödä. Pieni lohtu on siinä, että käytökseni on ilmeisesti hyvin normaalia ja aivot toimivat tällä tavalla.”

Sjöberg myös ylistää hoitohenkilökuntaa, jonka määrää hänen mielestään pitäisi lisätä.

”Tehkää jotain oikein, kaksinkertaistakaa, miksei kolminkertaiseksikin [hoitohenkilökunnan määrä]. Nämä sankarittaret ja sankarit, jotka työskentelevät terveydenhuollossa, eivät edes saa kiitoksia.”

Sjöberg, 56, on Ruotsin yleisurheilun kaikkien aikojen parhaita urheilijoita. Hänen ennätyksensä on 242. Hän on voittanut olympiamitalin kolmissa eri kisoissa.

Uransa jälkeen Sjöberg on ollut julkisuudessa kerrottuaan vuonna 2011 valmentajansa ja isäpuolensa Viljo Nousiaisen käyttäneen häntä säännöllisesti seksuaalisesti hyväkseen.

Vuonna 2019 Sjöberg kertoi alkoholismistaan. Hän muutti keskelle metsää katkaistakseen juomiskierteensä. Toukokuussa 2020 Sjöberg kertoi olleensa seitsemän kuukautta juomatta, mutta koronaviruksen vieneen työt.