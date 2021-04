Rangers on ainoa MLB-baseballin joukkue, joka ei rajoita yleisömäärää ensimmäisessä pelissään.

Presidentti Joe Biden on ottanut kantaa urheiluasioihin huomattavasti vähemmän kuin edeltäjänsä Donald Trump.­

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden arvosteli ESPN:n haastattelussa MLB-baseballin Texas Rangersin päätöstä ottaa koko 40 300 henkeä vetävä kotistadioninsa täyteen katsojia kauden avauspeliinsä 5. huhtikuuta.

”Mielestäni se on virhe. Heidän tulisi kuunnella tohtori Anthony Faucia, tiedemiehiä ja asiantuntijoita. Minusta se ei ole järkevää”, Biden sanoi.

Rangers on ainoa MLB-baseballin joukkue, joka ei rajoita yleisömäärää ensimmäisessä pelissään. Katsojilta vaaditaan kasvomaskien käyttöä paitsi silloin kun he syövät tai juovat. Avauspelin jälkeen Rangers on ilmoittanut päästävänsä yleisöä kotipeleihinsä vain siten, että turvavälit säilytetään.

Amerikkalaisen jalkapalloilun NFL-liiga on aiemmin tällä viikolla kertonut pyrkivänsä aloittamaan kautensa 9. syyskuuta täysille katsomoille.