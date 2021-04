HIFK joutuu luovuttamaan ensi tiistain liigaottelun – koronakaranteeni on päättynyt, mutta pelaajat eivät ole tervehtyneet

Liigan sääntöjen mukaan HIFK merkitään hävinneeksi Kärpät-ottelun.

Helsingin IFK ei pysty pelaamaan ensi tiistaille merkittyä HIFK–Kärpät-ottelua. Liigan poikkeussäännön mukaisesti HIFK merkitään hävinneeksi ottelua maalein 0–1, Liiga tiedottaa. HIFK:n pelaajilla on koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia eivätkä pelaajat ole toipuneet pelikuntoon, vaikka karanteeniaika onkin päättynyt.

Liiga otti käyttöön poikkeussääntöjä kauden alla, jotta kausi saadaan varmuudella pelattua. Liigahallitus vahvisti 15. maaliskuuta säännön, jonka mukaan sarjasijoitus määräytyy pistekeskiarvon perusteella, sillä viranomaisten määräämän koronaviruksen karanteeniajalle merkittyjä otteluita ei pelata.

Päätöksen mukaan viranomaisen määräämän karanteeniajan jälkeen otteluita ei kuitenkaan voida enää peruuttaa, vaan joukkueen on luovutettava ottelu vastustajalle, ja joukkue merkitään hävinneeksi 0–1, Liiga toteaa tiedotteessaan.

”Tämä on todella valitettava tilanne, mutta meidän on toimittava yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti eikä ottelua voida siirtää tai perua. Pelaajien terveys on kuitenkin aina etusijalla”, kommentoi Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä toteaa tiedotteessa.

Joukkue voi luovuttaa ottelun ainoastaan lääkärin ilmoittamasta painavasta syystä ilman muita seuraamuksia.

HIFK:n joukkueessa todettiin maaliskuun aikana useampia koronavirustartuntoja ja joukkue oli karanteenissa 14 vuorokauden ajan. Karanteeni päättyi 27. maaliskuuta.

HIFK kuitenkin ilmoitti Liigalle ja Kärpille keskiviikkona 31. maaliskuuta, ettei se pysty osallistumaan ensi tiistaina 6. huhtikuuta sille merkittyyn otteluun Kärppiä vastaan, koska HIFK:ssa oli suuri määrä sairastuneita pelaajia eikä heidän toipumisensa ole edennyt niin, että HIFK kykenisi pelaamaan kyseisen ottelun.

HIFK toteaa tiedotteessaan, että sairastuneet pelaajat eivät palaa joukkueharjoituksiin ja peleihin ennen kuin jälkitautien mahdollisuudet on suljettu pois.

”HIFK:n lääkärin tämän hetken arvion mukaan saamme riittävän määrän pelaajia takaisin kokoonpanoon ensi viikon lopulla. Emme voi vaarantaa pelaajiemme terveyttä ja siksi emme pysty osallistumaan ensi tiistain otteluun”, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen toteaa tiedotteessa.