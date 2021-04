Irlantilainen entinen ammattipyöräilijä Ronan McLaughlin onnistui viime viikolla raastavassa fyysisessä haasteessa.

McLaughlin, 34, otti toisen kerran vajaan vuoden aikana nimiinsä everestingin maailmanennätyksen.

Ai että mitä on everesting?

Kyseessä on haaste, jossa ajetaan pyörällä 8 848 nousumetriä vertikaalisesti mitattuna. Nimi tulee siitä, että maailman korkeimman huipun Mount Everestin korkeus on 8 848 metriä.

Käytännössä Everesting tapahtuu niin, että pyöräilijä ajaa tietyn korkuista nousua ylös ja alas niin kauan, että vaadittu vertikaalinen metrimäärä on koossa.

McLaughlin suoriutui urakasta ajassa kuusi tuntia 40 minuuttia ja 54 sekuntia. Amerikkalaisen Sean Gardnerin nimissä ollut ja viime vuoden lokakuussa tehty edellinen ME parani lähes 19 minuuttia.

McLaughlin piti ennätystä ennen Gardneria hallussaan hieman yli kaksi kuukautta otettuaan sen espanjalaiselta entiseltä huippupyöräilijältä Alberto Contadorilta.

McLaughlin paransi heinäkuun lopussa tekemäänsä ennätystä lähes 24 minuutilla.

McLaughlin ajoi molemmat maailmanennätyksensä samassa mäessä, joka sijaitsee Mamore Gapissa Donegalin piirikunnassa Irlannissa.

Kyseisellä nousulla on pituutta 810 metriä ja korkeuseroa 117 metriä. Näin sen keskijyrkkyys on 14,2 prosenttia. Tie on tuossa kohtaa lähes suora.

Vertailun vuoksi: Oberstdorfin MM-hiihdoissa päättyvänä talvena puhuttiin paljon latujen kovimmasta noususta Burgstallista, jolla oli pituutta noin 850 metriä ja korkeuseroa 82 metriä. Sen keskijyrkkyys oli 10 prosenttia mutta alkuosan jyrkkyys 14.

Saadakseen täyteen vaadittavat 8 848 vertikaalimetriä McLaughlinin piti ajaa mäki ylös vähintään 76 kertaa. Hän ajoi varmuuden vuoksi 78 kertaa, vaikka mäen korkeusero oli mitattu virallisen maailmanennätyksen vaatimalla tarkkuudella.

Ennätysyritystä varten McLaughlin odotti suotuisia sääoloja. Kun hän ajoi ME:n viime viikon tiistaina, lämpötila oli noin 10 astetta ja myötätuuli puhalsi nousussa noin 5,5 metriä sekunnissa.

Ennätysajon vaikein hetki ei ollut fyysinen eikä henkinen vaan tekninen, kun McLaughlinin pyörästä puhkesi takarangas kovassa vauhdissa alamäessä.

”Hetken ajattelin olevani mennyttä, mutta jotenkin selvisin. Pyörä oli kuin vikuroiva härkä, kun yritin saada sen pysähtymään. Harkitsin jopa ajamista ojaan sen sijaan, että olisin kaatunut tielle. Jotenkin sain linkutettua mäen alaosaan, jossa minulla oli toinen pyörä”, McLaughlin kertoi Cyclingtipsille.

Wikipedian mukaan ensimmäisen kerran everestingiä kokeili vuonna 1994 George Mallory, jonka samanniminen isoisä katosi Mount Everestillä vuonna 1924. Hän ajoi kahdeksan ”kierrosta” Australiassa nousussa, jonka korkeusero oli 1 069 metriä.