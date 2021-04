On selvää, että kaiken pitäisi onnistua pelissä optimaalisesti ja Huuhkajien pelin pitäisi olla melko lailla virheetöntä, jotta se voittaisi Euroopan huippumaita. Maaliskuun otteluissakin tuli kohtalokkaita perättäisiä virheitä, mutta myös tilanteiden ennakointi oli puutteellista, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat jatkoi keskiviikkona voitottomien otteluiden sarjaansa jo neljän ottelun mittaiseksi, mutta siitä huolimatta maaliskuun kolmessa ottelussa oli myös myönteisiä asioita. Tiivistetysti: Huuhkajien hyökkäyspeli oli riittävän tehokasta, mutta puolustuspelistä uupui tehokkuutta.

Siihen päävalmentaja voi olla ehdottomasti tyytyväinen, että maalintekijät olivat iskussa. Teemu Pukki teki kolme maalia kahdessa karsintaottelussa ja Joel Pohjanpalo kaksi maalia keskiviikon maaottelussa Sveitsiä vastaan. Hyvää oli myös se, että Suomi nousi MM-karsinnoissa kahdesti pisteille tappioasemasta.

Jalkapallomaajoukkueen MM-karsinta alkoi melko hyvin kahdella tasapelillä karsintalohkon päävastustajia vastaan. Lopputuloksena maaliskuun otteluista oli lopulta Sveitsi-tappion jälkeen kolme voitotonta peliä.

Ne venyttivät voitottomien otteluiden sarjan neljään, kun Kansojen liigan viimeisessä ottelussa viime syksynä tuli tappio Walesia vastaan. Vastaavanlaista sarjaa pitää hakea Markku Kanervan päävalmentajakauden alusta, kun Huuhkajat keväällä ja kesällä 2017 pelasi viisi perättäistä voitotonta ottelua.

Maaliskuussa pelattuja kolmea ottelua yhdisti se, että MM-karsinnan pisteiden tavoittelun lisäksi niissä koulittiin joukkuetta EM-turnaukseen ja katsastettiin vielä näyttöjä antaneita pelaajia.

Kaikissa maaliskuun otteluissa Suomi oli lähtökohtaisesti altavastaaja, ja Kanervan joukkue lähti niihin puolustavalla 5–3–2-ryhmityksellä. Sitä ei olisi käytetty kaikissa kolmessa otteluissa ellei sitä hiottaisi EM-turnausta silmällä pitäen. Sillä ryhmityksellä Suomi pelannee EM-turnauksessa Belgiaa, Venäjää ja Tanskaa vastaan.

Suomi hävisi kolmessa ottelussa pallonhallinnan kaikissa melko selvästi. Sveitsi-ottelussa Suomen pallonhallinta putosi kriittisen 40 prosentin rajan alle, ja tuloksena oli tappio. Uefan mukaan Suomi hävisi pallonhallinnan prosentein 36–64. Keskiviikkona Suomi tosin aloitti kakkosmiehistöllään ottelun.

Toimiiko Kanervan käyttämä 5–3–2-ryhmitys vieläkään riittävän hyvin? Sillä on nyt pelattu kahden vuoden aikana seitsemän kilpailullista ottelua, joissa Suomi on voittanut vain Irlannin, pelannut tasan Bosnia ja Hertsegovinaa ja Ukrainaa vastaan ja hävinnyt kahdesti sekä Italialle että Walesille. Islanti-voitto syksyltä 2017 on edelleen ainoa Kanervan Huuhkajien voitto maailmanlistalla 30 parhaan joukossa olevasta vastustajasta kilpailullisessa ottelussa.

On selvää, että kaiken pitäisi onnistua pelissä optimaalisesti ja Huuhkajien pelin pitäisi olla melko lailla virheetöntä, jotta se voittaisi Euroopan huippumaita. Maaliskuun otteluissakin tuli kohtalokkaita perättäisiä virheitä, mutta myös tilanteiden ennakointi oli puutteellista.

Jos viidellä puolustajalla piti saada puolustus tukittua parempia vastaan, niin kovin hyvin se ei ole vielä onnistunut.

Keskiviikon Sveitsi-ottelussa Suomen pelaajien reagointi ja pelinluku petti kahdessa ensimmäisessä takaiskumaalissa, jotka Sveitsi teki nopeilla hyökkäyksillä. Kolmas Sveitsin maali tuli hitaasta hyökkäyksestä, jossa Suomen puolustajat hävisivät perättäiset pääpallot rangaistusalueella, vaikka Suomella oli alueella 8–3-ylivoima.

Edelleen Suomi tarvitsee kaikki ykköspelaajansa kentälle. Maaliskuun kolmesta ottelusta puuttuivat Lukas Hradecky ja Jere Uronen, ja kapteeni Tim Sparv ei ollut täysin pelikuntoinen ja pelasi vain kahdeksan minuuttia.

Harjoitusottelussa Sveitsiä vastaan oli näytönpaikka vähemmän pelanneilla pelaajilla. Mitään varsinaisia läpimurtoja ei nähty. Marcus Forss osoitti olevansa kisapaikan arvoinen ja samoin Onni Valakari, joka oli mukana kahdessa Suomen maalissa. Muiden kakkosmiehistön pelaajien näytöt jäivät vähäisemmiksi. Käyttökelpoisia pelaajia on, mutta vähän sellaisia, jotka kamppailisivat kunnolla avauskokoonpanon paikoista.