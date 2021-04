Alun huolimattomuus ei kostautunut Tapiolan Hongalle, joka otti tauon jälkeisellä rynnistyksellään ensimmäisen kiinnityksen paikkaan Naisten Korisliigan finaaleissa.

EBT:n Hannah Little (oik.) ja Venla Määttänen seurasivat Hongan Cierra Dillardin korilleajoa välierien ensimmäisessä ottelussa. Dillard oli ottelun tehokkain 31 pisteellään.­

Honka–EBT 101–74

Tapiolan Honka ei säikähtänyt Espoo Basket Teamin kovaa vauhtia, vaan se otti kotisalissaan vakuuttavan voiton Naisten Korisliigan välieräavauksessa.

Tasaväkiseksi uumoillun paikallissarjan ensimmäinen ottelu kääntyi Hongan eduksi lopulta paljon odotettua selkeämmin. Suuri ero muodostui kokonaan kolmannen neljänneksen aikana.

”Se oli kaksijakoinen tarina. Toisella puoliajalla olimme huolellisempia ja pystyimme pelaamaan omaa peliämme”, kertasi Hongalle 31 pistettä tehnyt takamies Cierra Dillard ottelun jälkeen.

Erityisesti tarkkuudessa ero muodostui suureksi: Honka onnistui pelitilanneheitoissaan 52-prosenttisesti, kun EBT:n heitoista upposi alle kolmannes.

”He joutuivat auttamaan puolustuksessa paljon meidän hyökkäystapamme vuoksi. Pallon siirtely ja pelin virtaus toimi kauniisti, ja joukkuekaverini löysivät minut hyvistä pisteidentekoasemista”, Dillard hehkutti.

Pelin alku oli ennakko-odotusten mukainen. EBT pyrki hyödyntämään Hongan puolustuksen passiivisuutta kaukoheitoilla, mutta suunnitelman tehokkuutta murensi todella huono tarkkuus avoimissakin heitoissa.

Hongan peli rakentui tavallistakin vahvemmin Dillardin ja sentteri Taru Tuukkasen muodostaman tehoduon varaan. Ensimmäisellä neljänneksellä he tekivät Hongan 18:sta pisteestä 16, eikä tahti merkittävästi muuttunut toisellakaan.

Runkosarjassa Honka oli pallonmenetysten suhteen huolellisin joukkue, mutta EBT:n aggressiivinen puolustus onnistui saamaan senkin aluksi pois tolaltaan. Vartin pelin jälkeen menetyksiä oli kertynyt Hongalle jo 12, kun normaalisti se oli ollut koko ottelun keskiarvo.

”Ensimmäisellä puoliskolla menetimme palloa liikaa, kun he tulivat päälle aggressiivisesti ja pääsivät astumaan varpaillemme”, Dillard sanoi ottelun jälkeen.

Taukoon mennessä joukkueiden välille ei muodostunut lainkaan eroa, vaan kolmas neljännes aloitettiin tasatilanteesta 35–35. Tuukkanen oli saanut jo ensimmäisellä puoliskolla täyteen tupla-tuplan, aivan kuten myös EBT:n sentteri Hannah Little.

Ottelun kulminaatiopisteeksi muodostui tauon jälkeiset hetket. Honka palasi parketille vauhdikkaasti ja kasasi viiden minuutin aikana 22 pistettä. Nyt Tuukkaselle ja Dillardille taustatukea antoi myös amerikkalaislaituri Gabriela Bronson.

”Valmentaja [Kimmo Kujansivu] antoi meidän ratkaista itse ongelman ja kehotti huolellisuuteen, mutta samalla aggressiivisuuteen pallon kanssa. Minulla oli paljon menetyksiä ensimmäisellä puoliskolla, ja lupasin joukkuekavereilleni että parantaisin peliäni”, Dillard totesi.

”Koska he ovat niin vahva hyökkäyslevypallojoukkue, tiesimme pääsevämme vastahyökkäyksiin jos hoitaisimme puolustuksessa levypallot näin hyvin.”

EBT:n hyökkäys ei kyennyt vastaamaan kotijoukkueen ilotulitukseen, vaan ero pääsi repeämään jatkuvasti lisää, mikä tuntui lannistavan myös tavallisesti työteliään puolustuksen. Ero kasvoi ennen viimeistä kymmenminuuttista jo 26 pisteeseen, ja loppusummerin soidessa sitä oli vielä yhden pisteen enemmän.

Dillardin saldoksi muodostui 31 pistettä, ja Tuukkanen sai kasaan 23 pisteensä kylkiäisiksi 21 levypalloa. Käytännössä vain kuuden pelaajan rotaatiolla pelanneen Hongan kärkikolmikko sai pelin ratkettua loppuminuuteilla tulevia otteluita varten hieman lepoaikaa.

”Siitä on ehdottomasti apua. Peli on aggressiivisempaa, pelitahti tiheämpi, ja palautumiseen on aikaa vähemmän”, Dillard sanoi.

Espoon välieräsarja jatkuu sunnuntaina EBT:n kotiottelulla Opinmäen liikuntahallissa. Finaalipaikkaan vaaditaan kolme voittoa.

Naisten Korisliigan välieräsarjoista toinen alkoi jo torstaina. Avausottelussa haastaja Forssan Alku onnistui vieraskentällä laittamaan runkosarjan voittajan Peli-Karhut todella tiukille, mutta lopulta PeKan loppuhetkien rutiini liitti voittoon pistein 91–85.