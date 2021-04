Toimivia viisikoita edelleen etsivä Bulls hävisi kuudennen peräkkäisen ottelunsa.

Chicago Bullsin tähtipelaaja Lauri Markkanen putosi takaisin vaihtopenkille ja jäi viiteen pisteeseen, kun joukkue kärsi kuudennen peräkkäisen ottelunsa NBA-koripalloliigassa.

Utah Jazz kukisti pistein 113–106 Bullsin, joka on hävinnyt kaikki neljä peliään sentteri Nicola Vucevicin hankkimisen jälkeen.

Markkanen vietti kentällä 22.41 minuuttia ja pelasi edellispelin tavoin myös pienen laitahyökkääjän tontilla, mutta hänen tehonsa putosivat edellisottelun 16 pisteestä ja kymmenestä levypallosta.

Markkasen pelitilanneheitot upposivat tarkkuudella 2/5, ja levypalloja hänen käsiinsä tarttui vain kaksi. Markkanen jakoi plus/miinus -tilastossa Bullsin kylmimmän lukeman –12 Zach LaVinen kanssa.

”Mielestäni Lauri on tehokas korille leikkaajana ja liikkeessä. Olemme yrittäneet luoda hänelle sellaisia tilanteita, ja hän on tehnyt mukavaa työtä. Lauri on hyvä leikkaaja kokoonsa nähden”, Bullsin päävalmentaja Billy Donovan sanoi ottelun jälkeen etämediatilaisuudessa Twitterissä.

Donovan on etsinyt Vucevicin hankinnan jälkeen toimivia viisikkoja ja siirrellyt etukentän pelaajia uusille tonteille. Markkanen oli ennen tätä pelannut isona laitahyökkääjänä ja hetkittäin keskushyökkääjänä.

”Ero hänelle (Markkaselle) tulee nyt siitä, että hän joutuu pelaamaan paljon ketterämpiä ja nopeajalkaisempia kavereita vastaan, jotka ovat tottuneet jahtaamaan vastustajia screenien takaa”, Donovan selvitti.

Chicagolle eniten pisteitä teki tällä kertaa Thaddeus Young, jonka saldo oli 25 pistettä. Pelin paras pistemies oli Utahin all star -takamies Donovan Mitchell, joka tarvitsi kuitenkin 26 pisteeseen 21 pelitilanneheittoa.

Bulls on NBA:n itälohkossa kymmenentenä ja kiinni viimeisessä paikassa runkosarjan jälkeen pelattavaa play in -turnaukseen, josta voi edetä pudotuspeleihin. Seuraavaksi Bulls kohtaa sunnuntaina tähtipelaajia pursuavan Brooklyn Netsin.