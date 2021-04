MLB:n ilmoitus tuli vain päivä sen jälkeen kun presidentti Joe Biden oli kritisoinut vaalilakia äänioikeuden rajoittamisesta.

Baseballin ammattilaisliiga MLB ilmoitti myöhään perjantai-iltana vievänsä lajin vuotuisen tähdistöottelun järjestelyoikeudet Atlantalta.

Syynä päätökseen on Georgian osavaltion uusi, viime viikolla hyväksytty vaalilaki, jota republikaanipuolue lähti uudistamaan demokraattien vaalivoiton jälkeen.

MLB:n ilmoitus tuli vain päivä sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden oli kritisoinut lakia osavaltion asukkaiden äänioikeuden rajoittamisesta.

Liigan komissaari Rob Manfred kertoi päätöksen olevan paras tapa osoittaa MLB:n arvopohja.

”MLB tukee kaikkien amerikkalaisten äänioikeutta ja vastustaa äänestysrajoituksia”, hän lisäsi.

Entinen presidentti Donald Trump on jo lähtenyt hyökkäykseen päätöstä vastaan, Fox News kertoi varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Trump kehotti kannattajia boikotoimaan baseballia sekä ”kaikkia vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja vastustavia yrityksiä”.

Yrityksillä Trump viittasi virvoitusjuomajätti Coca-Colaan ja lentoyhtiö Delta Air Linesiin, joiden pääkonttorit ovat Atlantassa, ja jotka ovat kritisoineet kovin sanoin uutta vaalilakia.

”Baseball on menettämässä valtavan määrän kannattajia. Nyt he lähtevät Atlantasta tähdistöottelunsa kanssa, koska he pelkäävät radikaaleja vasemmistodemokraatteja, jotka eivät halua äänestäjien henkilöllisyydellä olevan mitään tekemistä vaalien kanssa”, Trump sanoi Fox Newsin mukaan.

Urheilutähdet ovat olleet MLB:n tekemän päätöksen jälkeen eri linjoilla Trumpin kanssa ja kiitelleet liigan rohkeutta.

”Haluan antaa aplodit ja kiitokset komissaari Rob Manfredille tähdistöottelun siirtämisestä pois Georgiasta sen jälkeen kun kuvernööri allekirjoitti uuden rajoittavan äänestyslain”, koripallolegenda ja Los Angeles Dodgersin osaomistaja Earvin ”Magic” Johnson kirjoitti Twitter-tililleen.

”Tämä on tapa olla johtaja ja ottaa vahvasti kantaa.”

NBA-tähti ja Boston Red Soxin tuore osaomistaja LeBron James puolestaan kirjoitti Twitter-tililleen tuntevansa päätöksen johdosta ylpeyttä kutsuessaan itseään MLB-perheen jäseneksi.

Tähdistöottelu pelataan heinäkuun 13. päivänä, ja vaikka järjestelyoikeudet vietiinkin Atlantalta, juhlistetaan ottelussa suunnitelmien mukaisesti baseballin kaikkien aikojen suurimpiin pelaajiin kuuluvan Henry Louis Aaronin muistoa.

Nimellä Hank Aaron tunnetuksi tullut urheilulegenda ja atlantalaisen urheilun ikoni kuoli tammikuussa 86 vuoden iässä.

Tähdistöottelun lisäksi MLB etsii uutta isäntää varaustilaisuudelle, joka oli tarkoitus järjestää Atlantassa 11.–13. heinäkuuta.

”Olemme loppusuoralla neuvotteluissa uuden isäntäkaupungin kanssa, ja tapahtumien yksityiskohdat tullaan julkaisemaan pian”, Manfred lupasi.

Tapahtumien järjestelyoikeudet menettänyt MLB-seura Atlanta Braves julkaisi Twitter-tilillään tiedotteen, jossa seura kertoi olevansa syvästi pettynyt päätöksestä.

”Tämä ei ollut päätöksemme eikä suosituksemme, ja olemme surullisia siitä, etteivät kannattajat näe tätä tapahtumaa kaupungissamme”, seura tiedotti.

”Braves korostaa jatkossakin yhtäläisten äänestysmahdollisuuksien merkitystä, ja toivoimme voivamme käyttää tätä tapahtumaa paikkana keskustelun lisäämiseksi.”