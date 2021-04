Poliisi käynnisti tutkimukset perjantaina.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa pelaavan Houston Texansin pelinrakentaja Deshaun Watson on joutunut poliisitutkinnan kohteeksi.

Houstonin poliisi julkaisi varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa tiedon, jonka mukaan sille on tehty Watsonia koskevan ilmoitus.

”Kuten kaikissa väitteissä, poliisi suorittaa nyt tutkintaa, eikä kommentoi tapausta tarkemmin tutkimusprosessin aikana”, Twitter-tilillä julkaistussa tiedossa sanotaan.

Watsonin asianajaja Rusty Hardin kommentoi tilannetta lyhyesti lausunnossa, jossa kertoi suhtautuvansa myönteisesti poliisitutkinnan aloittamiseen.

”Nyt tiedämme ainakin yhden [Watsonia syyttävän naisen] henkilöllisyyden. Teemme yhteistyötä Houstonin poliisin kanssa”, Hardin sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

25-vuotiasta Watsonia on syytetty kevään aikana useista seksuaalisista ahdisteluista, ja syytökset ovat olleet keskenään samankaltaisia.

Niiden mukaan Watson olisi palkannut naisia hieromaan itseään ja ahdistellut näitä seksuaalisesti. Hänen väitetään myös pakottaneen erään naisen suuseksiin.

Uutistoimisto AFP kertoi lauantaina, että Watsonia vastaan on nostettu ainakin 21 siviilikannetta. Watson on kiistänyt syytökset jyrkästi ja kertonut aiemmin, että yksi häntä naisista on yrittänyt kiristää häneltä rahaa.

Asianajaja Hardin on puolestaan kertonut tiiminsä selvittäneen ”vahvan näytön perusteella”, että ainakin yhden naisen kertoma tarina on väärä. Hän tulkitsee sen asettavan epäilyksen myös muiden syytösten ylle.

Watsonin lakitiimi julkaisi aiemmin tällä viikolla lausuntoja 18 naiselta, jotka ovat hieroneet pelinrakentajaa yli 130 kertaa viiden edellisvuoden aikana näkemättä väärinkäytöksiä.

”Nämä naiset sanovat olevansa syvästi huolissaan syytöksistä, jotka ovat heidän kokemustensa perusteella ristiriitaisia. Kaikki heistä sanoivat, ettei Deshaun saanut koskaan heitä tuntemaan oloaan epämukavaksi tai vaatineen mitään ammattimaiseen hierontaan liittymätöntä”, lakitiimi tiedotti.

Useita Watsonia syyttäviä naisia edustava asianajaja Tony Buzbee on aiemmin kertonut, ettei hänen asiakkaidensa nostamien kanteiden takana ole raha.

”He nostavat kanteen vain estääkseen syytetyn tai muiden hänen kaltaistensa väärinkäytökset jatkossa”, Buzbee sanoi.

Pelinrakentaja Watson allekirjoitti viime vuoden syyskuussa Texansin kanssa nelivuotisen ja 156 miljoonan dollarin eli lähes 133 miljoonan euron arvoisen jatkosopimuksen.

NFL:n tiedottaja Brian McCarthy sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan liigan jatkavan tilanteen kehittymisen seuraamista.