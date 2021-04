Ammattinyrkkeilyn kotimaiset tapahtumat ovat olleet pienimuotoisia jo ennen koronavirusta, mutta ehkä isojakin iltoja vielä nähdään.

Tunnustan, että ehdin jo hieman pelätä, että Edis Tatlin nyrkkeilyura on taputeltu ja mestarista tullut vallan kokonaan Mikko Leppilammen personal trainer.

Eikä huoleni aiheeton ole: Tyrmäystappio, käden operointi ja koronaviruksen hiljentämä tapahtumakalenteri. Monelle olisi uran päättämiseen riittänyt yksikin näistä syistä.

Olkoonkin, että tappio tuli maailman parhaalle. Tatli ei ole ainoa, joka on saanut maistaa Teofimo Lopezin kovia vartalolyöntejä.

Näitä mietteitä vasten otin riemulla vastaan uutisen siitä, että Tatlin manageri Pekka Mäki väänsi EBU:n titteliottelun Suomeen. Tatli kohtaa kevyen sarjan titteliottelussa italialaisen Gianluca Ceglian.

Tapahtuman aikaa ja paikkaa ei vielä tarkemmin tiedetä, muuta kuin, että sen on tarkoitus olla kesällä. Kunhan koronavirus hellittää otteensa, on aika antaa nyrkkien heilua Suomen suvessa.

Tatlin ottelutauko on venynyt kahteen vuoteen. Siinä ehtii motivaatio olla monta kertaa koetuksella. Urheilijan elämä tuskin on ottelutauosta mennyt mullin mallin, mutta nyrkkeilijälle on henkisesti tärkeää käydä välillä narujen sisäpuolella.

Todistaa itselleen, että ihan tuttu paikkahan tämä on.

Vaikka ei kahdesti Euroopan mestariksi iskeneen nyrkkeilijän kannata jokaista tarjousta hyväksyä, jos mielii olla varteenotettava haastaja esimerkiksi MM-otteluun.

Sanotaan, että voittaminen on kotikehässä helpompaa, mutta titteliotteluissa on liiton asettamat puolueettomat tuomarit. Kotikehä antaa silti monia etuja.

Se vähentää turhaa matkustamista eikä tarvitse miettiä, millaiset olosuhteet otteluun valmistautuessa on. Ympärillä on tutut ja tärkeät ihmiset sekä kannustava yleisö.

Voi huoletta luottaa järjestäjien aikatauluihin, siihen että saa sopivaa ruokaa ja painonsa pystyy jumppaamaan juuri niin kuin se itselle parhaiten sopii: oli se sitten hikipuku, amme tai sauna.

Titteliottelun saaminen kotikehään on myös taloudellinen ponnistus. Kulujen kattaminen vaatii katsojia ja sponsoreita.

Se on varmasti isoin syy siihen, että viime vuosina Suomesta on ennemmin lähdetty yrittämään ryöstöretkeä ulkomaille. Kaukaisilta tuntuvat ne ajat, kun maamme-laulu on raikunut nyrkkeilyillassa Hartwall-areenalla.

Isoille tapahtumille ei liikaa vetonauloja ole. Ahvenanmaan jätti Robert Helenius tosin on saanut nostetta uralleen keikautettuaan puolalaisen Adam Kownackin, mutta ulkomailla hänkin on viime vuosina operoinut.

Kovin massiivisia tapahtumia ensi kesänä tuskin voi edes järjestää, mutta Tatlin titteliottelu tuo toivoa siitä, että suomalaisella ammattinyrkkeilyllä on jatkuvuutta.