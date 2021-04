Juuse Saros torjui nollan ja Nashvillen nousukausi jatkuu.

Eeli Tolvasen laukaukset alkavat tuottaa tulosta. Koossa on jo kymmenen maalia tällä kaudella.­

Laitahyökkääjä Eeli Tolvanen pelaa läpimurtokautta jääkiekkoliiga NHL:ssä. Tolvanen laukoi kauden kymmennen maalinsa, kun Nashville kaatoi Chicagon 3–0.

Tolvanen osuma jäi ottelun voittomaaliksi, kun Juuse Saros torjui nollapelin. Uran 13. nollapeli ei tullut helpolla. Chicago järjesti torjuttavaa peräti 41 laukauksellaan kohti maalia.

Jos on Tolvanen lennossa, samaa voi sanoa Saroksesta. Hänen kahdeksan viime ottelunsa torjuntaprosentti on huimat 96,8 ja päästettyjen maalien keskiarvo niukka 1,13. Näistä kahdeksasta ottelusta Predators on voittanut kuusi.

”Olemme löytäneet identiteettimme ja olemme ottaneet luonnetta kysyviä voittoja”, Saros sanoi NHL:n verkkosivuilla. ”Olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta pelejä on vielä paljon jäljellä.”

Saros voitti maalivahtien taistelun, kun Kevin Lankinen Chicagon maalilla päästi taakseen Tolvasen, Colton Sissonsin ja Luke Kuninin tekemät osumat.

Tolvasen maali oli erittäin hieno, mutta myös tyypillistä Tolvasta. Ruotsalaishyökkääjä Calle Järnkrok syötti ylivoimalla takaviistoon poikki kentän ja Tolvanen antoi palaa. Kiekko painui tarkalla laukauksella aivan etuyläkulmaan. Mikael Granlund teki vielä sopivaa maskia Lankiselle, mutta kyllä laukauskin oli laadukas.

”Siinä on aika helppo paikka pelata. Calle tekee hyvin peliä ja näkee hyvin syöttöpaikat ja lisäksi meillä on viivalla Roman Josi, jonka laukausta vastustajat kunnioittavat”, Tolvanen sanoi.

Kiekko oli ensin Josilla, joka siirsi sen Järnkrokille, joka jatkoi Tolvaselle. Kun vastustajan oli pakko yrittää peittää Josin laukausta, jäi Tolvaselle enemmän tilaa. Hiljalleen alkaa vastustajilla olla syytä tarkkailla myös Tolvasen kutia.

”Ja Mikael teki loistavaa työtä maalin edessä. Oli vain helppo yrittää osua pieniin vapaisiin reikiin.”

Nashville aloitti kauden vaisusti, mutta alkaa saada pelinsä rullaamaan. Voitto Chicagosta oli juuri erityisen tärkeä, kun joukkueet ovat peräkkäin pudotuspeliviivan tuntumassa, Nashville nyt ylempänä ja Blackhawks kaksi pistettä perässä ja viidentenä.

Tolvasen paikka NHL:ssä on tullut niin pitkän kaavan kautta kuin mahdollista. Hänen pelasi jo kaudella 2017–2018 kolme ottelua Nashvillessä Jokerien KHL-talven päätteeksi. Tolvanen oli silloin vain 18-vuotias.

Onnistuneen Jokeri-vuoden päätteeksi Tolvanen siirtyi kohti NHL:ää kaudeksi 2018–2019, mutta otteluita ylhäällä kertyi vain neljä. Loput pelit menivät Milwaukee Admiralsissa.

Jokereissa Tolvanen suorastaan loisti ajoittain ja odotukset NHL-urasta kasvoivat.

Kesän 2019 lopulla Tolvanen sanoi HS:n haastattelussa, ettei farmi ole enää vaihtoehto, vaan nyt olisi päästävä Nashvillen NHL-ryhmään. Toisin kävi. Koko kausi sujui farmissa.

On vaatinut paljon töitä ja vielä enemmän kärsivällisyyttä lunastaa paikka Predatorsissa. Sekään ei ole helpottanut, että koko ajan ovat vahvat odotukset ja paineet kulkeneet mukana.

Milwaukee Admiralsissa tuli lupaavasti 21 maalia 63 ottelussa viime kaudella, mutta nykyinen NHL-tahti on paljon kovempi. On jopa vaikea rinnastaa kymmentä NHL-maalia porrasta alempana tulleisiin osumiin. Ja kauttakin on vielä 21 ottelua jäljellä.

”Sen takia on koko kesä vedetty. Ja jos sen paikan saa, on siellä helpompi menestyä”, Tolvanen sanoi HS:lle elokuussa 2019 ja taisi tietää, mitä puhui.

Nyt alkaa näyttää, että Tolvanen on noussut NHL:ään pysyäkseen. Hän pelaa ylivoimaa, on päässyt kentälle otteluiden loppuhetkillä, kun joukkue on hakenut maalia kuudella kenttäpelaajalla ja hänen laukaukseensa luotetaan.

NHL lauantaiyönä:

Nashville–Chicago 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

N: Eeli Tolvanen 1+0, Juuse Saros 41/41 torjuntaa.

C: Kevin Lankinen 18/21 torjuntaa.

Buffalo–NY Rangers vl. 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NY Islanders–Philadelphia vl. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Carolina–Dallas 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

D: Miro Heiskanen 0+1.

Florida–Columbus 5–2 (0–0, 3–0, 2–2)

F: Aleksander Barkov 0+1.

C: Joonas Korpisalo 12/13 torjuntaa.

Montreal–Ottawa 3–6 (1–2, 2–2, 0–2)

M: Jesperi Kotkaniemi 0+1.

Colorado–St. Louis 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

S: Ville Husso 32/34 torjuntaa.

Las Vegas–Minnesota 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

Los Angeles–San Jose 2–3.