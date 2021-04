Finaalin jälkeen huomion veivät puheet maailman ykköspelaajan paikasta.

Australialainen Ashleigh Barty tietää tarkalleen, miten rakentaa tennisuraansa. Hän voitti Miamin masters-turnauksen kukistamalla kanadalaisen Bianca Andreescun loppuottelussa 6–3, 4–0.

Ottelu oli kallistumassa Bartylle, kun Andreescu loukkasi jalkansa ja joutui lopulta luovuttamaan toisessa erässä.

Bartylle turnaus oli kaikkea muuta kuin helppo. Hän matkusti Brisbanesta Australiasta 50 tuntia Miamiin, kärsi aikaerosta ja joutui kohtaamaan puheita liittyen maailman ykköspelaajan paikkaansa. Lisäksi ensimmäisen kierroksen ottelussa Barty joutui selvittämään ottelupallon Kristina Kucovaa vastaan.

Koronaviruksen puhjettua viime vuonna Barty jättäytyi pitkälle kilpailutauolle, mutta säilytti WTA-listan ykköspaikkansa, kun rankkausjärjestelmää muutettiin.

Hankitut pisteet pysyvät voimassa pitempään eikä ketään pakotettu sen takia pelaamaan, vaikka turnaukset jatkuivatkin viime kesän lopulla.

Barty pelasi viime vuoden helmikuun lopussa Qatarissa viimeisen turnauksensa, kunnes palasi kentille vasta Yarra Valleyn turnauksessa tammi-helmikuun vaihteessa.

Pitkä tauko nosti epäilijät koloistaan ja tennispiireissä alkoivat puheet Bartyn ykköspaikasta ja kuinka ansaittuna sitä voi pitää.

”Minun ei tarvitse todistella kenellekään mitään”, Barty kuittasi epäilijoilleen Miamin mastersin jälkeen. ”Tiedän tarkalleen työmäärän, jonka teen tiimini kanssa kulisseissa.”

”Tiedän, että rankkauksista on puhuttu paljon, mutta en ole pelannut vuoteen enkä myöskään ole pystynyt lisäämään pisteitäni”, Barty sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”On totta, ettei pisteitä pudonnut pois, mutta ei niitä tullut lisääkään. Osalla pelaajista oli mahdollisuus lisätä omia pisteitään, joten mielestäni ansaitsen paikan ykkösenä.”

Miamissa Barty todisti myös kentällä, että hänen paikkansa kuuluu WTA-listan kärkeen. Barty kukisti turnauksessa komean rivin huippupelaajia. Matkalle jäivät Arina Sabalenka (WTA-8), Elina Svitolina (5) ja finaalissa yhdeksäntenä oleva Andreescu.

Barty voitti Ranskan mestaruuden kesäkuussa 2019 ja nousi saman vuoden syksyllä maailman ykköseksi. Hän on pitänyt siitä lähtien ykköspaikkaa, vaikka jätti US Openin ja Ranskan avoimet väliin viime syksynä.

Barty on täysin tietoinen kritiikistä, jossa japanilainen Naomi Osaka haluttaisiin nähdä ykköspelaajana. Osaka voitti US Openin viime syksynä ja Australian avoimen tämän vuoden puolella. Barty selviytyi Australiassa puolivälieriin.

”Jokaiselle on oikeus mielipiteeseensä. Se on täysin ok. En voi millään kontrolloida, mitä ihmiset ajattelevat ja sanovat. Mielestäni kuulumme rankingin kärkeen”, Barty sanoi ja viittasi Osakaan, joka on listalla toisena.

Miamissa Osaka hävisi puolivälierissä Kreikan Maria Sakkarille 0–6, 4–6.

Oli tietoinen päätös, että Barty pysytteli Australiassa kotonaan koronaviruksen riehuessa ympäri maailmaa. Tänä vuonna hän aikoo pelata täyden ohjelman, joka jatkuu Charlestonin turnauksen jälkeen Euroopassa pelattavissa massakenttäkisoissa.

Miamin masters-turnauksen miesten kaksinpelin loppuottelu Jannik Sinner, Italia–Hubert Hurkacz, Puola pelataan sunnnuntai-iltana kello 20. Eurosport ja discovery+ näyttävät ottelun suorana lähetyksenä. Lähteet: WTA-tennis ja AFP.