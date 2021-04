Keskustelut Roland Garrosissa pelattavan turnauksen siirtämisestä alkavat.

Ranska otti sunnuntaina käyttöön ankarat rajoitukset koronapandemian kolmannen aallon taltuttamiseksi. Hankaloituneen koronatilanteen takia tiukennettu sulkutila uhkaa siirtää tenniksen grand slam -sarjaan kuuluvan Ranskan avoimen turnauksen touko-kesäkuulta syksyyn.

Viime vuonna Ranskan avoimet lykättiin Pariisissa koronan tieltä touko-kesäkuulta syys-lokakuulle. Urheiluministeri Roxana Maracineanun mukaan samoin voi käydä myös tänä vuonna.

”Keskustelemme Ranskan tennisliiton kanssa siitä, pitäisikö meidän muuttaa turnauspäivämääriä, jotta ne sopivat yhteen muiden urheilulajien ja suurten tapahtumien kanssa. Yritämme rajoittaa (tapahtumien) kasautumista ja viruksen leviämistä”, Maracineanu sanoi Sky Sportsin mukaan.

Australian mestaruusturnaus aloitti kauden neljän grand slam -turnauksen sarjan, vaikka Melbournenkin kisan alku siirtyi alkuperäisestä tammikuulta helmikuulle.

Perinteisesti touko-kesäkuun vaihde on varattu Roland Garrosin turnaukselle. Kauden kolmas grand slam eli Wimbledon on vuorossa heinäkuussa ja New Yorkissa pelattava US Open elokuun lopulla.

Australian avoimen miesten kaksinpelimestaruuden voitti Serbian Novak Djoković ja naisten Japanin Naomi Osaka.

Puolan Iga Świątek on hallitseva naisten Ranskan mestaruusturnauksen voittaja. Rafael Nadal puolustaa miesten titteliä, kun turnaus jossain vaiheessa pelataan.