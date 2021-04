Ilmoitus jatkosopimuksesta voi tulla jo viikon tai kahden sisään, italialaistoimittaja uskoo.

Ruotsalainen tähtihyökkääjä Zlatan Ibrahimović, 39, on jatkamassa uraansa AC Milanissa.­

Jalkapallon Italian pääsarjassa Serie A:ssa pelaavaa AC Milania edustava Zlatan Ibrahimović on jatkamassa uraansa milanolaisseurassa.

Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen kertoivat sunnuntai-iltana, että 39-vuotias konkarihyökkääjä on lähellä jatkosopimusta.

Lehdet siteeraavat uutisissaan milanolaistoimittaja Daniele Longoa, jonka mukaan ilmoitus Ibrahimovićin jatkosopimuksesta voi tulla jo viikon tai kahden sisään.

AC Milanin ruotsalaistähti on pelannut tällä kaudella 16 Serie A:n ottelua ja tehnyt niissä 15 maalia. Hän on sarjan maalipörssissä neljäntenä Juventuksen Cristiano Ronaldon, Interin Romelu Lukakun ja Atalantan Luis Murielin jälkeen.

Ibrahimović palasi maaliskuun lopussa Ruotsin maajoukkueeseen lähes viiden vuoden tauon jälkeen. Hänen sopimuksensa AC Milanin kanssa päättyy tulevana kesänä, mutta kokenut pelimies on väläytellyt jatkavansa uraansa MM-kisoihin asti.

Ibrahimović on Qatarin MM-kisojen aikaan 41-vuotias.