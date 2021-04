Spezian Daniele Verden maali ei riittänyt pisteille Lazion vieraana.

Jalkapallossa nähdään joka viikko tukku upeita suorituksia, mutta aina välillä joukkoon mahtuu niin täydellinen taideteos, että voi katsella kymmeniä kertoja.

Tällainen nähtiin Italian Serie A:ssa lauantaina, kun Lazio isännöi Speziaa.

Kotijoukkue siirtyi johtoon Manuel Lazzarin osumalla 56. minuutilla. Vieraiden tasoitus nähtiin 17 minuuttia myöhemmin.

Emmanuel Gyasi lähetti ulospäin kiertävän keskityksen vasemmalta laidalta. Daniele Verde otti muutaman nopean askeleen taaksepäin, heittäytyi saksipotkuun ja laukoi pallon vasemmalla jalallaan yläriman kautta aivan maalin yläkulmaan.

Verden maali ei riittänyt Spezialle tasapeliin, sillä Lazio sai rangaistuspotkun muutama minuutti ennen maalia, kun videotarkistuksen jälkeen todettiin pallon osuneen Spezia-pelaajan käteen rangaistusalueella.

Felipe Caicedo laukoi pilkulta loppulukemat.

Lazio on sarjassa kuudentena. Spezia on sijalla 16, ja matkaa putoamiseen on seitsemän pistettä.