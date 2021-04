Mestarien liigan puolivälierät käynnistyvät tiistaina.

Jalkapallon miesten Mestarien liigassa nähdään varsin erilaisia ottelupareja, kun puolivälierät käynnistyvät tiistaina ja keskiviikkona.

Tiistailta löytyy kahden kompastelevan jättiläisen kohtaaminen ja ennakkoon selvin ottelupari. Keskiviikkona nähdään puolestaan viime syksyn finaalin uusinta sekä tämän vuoden yllättäjien kohtaaminen.

HS esittelee otteluparit ja arvioi jatkoon menijät.

Manchester City–Dortmund

Valioliigan lähes varmasti voittava Manchester City on otteluparin selvä ennakkosuosikki. Joukkue on ollut vakuuttava niin Englannissa kuin Mestarien liigassakin.

City voitti alkulohkon kuudesta ottelusta viisi ja pelasi yhden tasan. Maaliero oli 13–1. Neljännesvälierissä joukkue kaatoi Borussia Mönchengladbachin yhteismaalein 4–0.

Dortmund voitti alkulohkossa neljä ottelua, pelasi kerran tasan ja hävisi Laziolle vieraissa 1–3.

Dortmund pudotti puolivälierissä espanjalaisen Sevillan yhteismaalin 5–4. Erling Braut Haaland teki otteluparissa neljä maalia. Haaland, 20, on kilpailun tämän kauden ykköstykki tehtyään toistaiseksi kymmenen maalia.

Dortmund on Bundesliigassa vasta viidentenä, ja kärkinelikkoon on matkaa jo seitsemän pistettä.

Arvio: Manchester City on laadukkaampi kokonaisuus ja etenee välieriin.

Manchester City–Dortmund, C More Sport 1 tiistaina kello 21.55.

Real Madrid–Liverpool

Kahden kompuroivan jättiläisen kohtaaminen.

Liverpool on kontannut tämän vuoden puolella kuin vuosisadan mestaruuskrapulassa. Joukkue joutuu taistelemaan Valioliigassa tosissaan päästäkseen ensi kaudeksi mukaan Mestarien liigaan.

Alkulohkossa joukkue keräsi 13 pistettä maalierolla 10–3, ja neljännesvälierissä kaatui RB Leipzig yhteismaalein 4–0. Valioliigassa joukkue on herännyt viime hetkillä ja ottanut kaksi peräkkäistä voittoa tulikuuman Diogo Jotan johdolla.

Real Madrid puolestaan on edelleen mukana Espanjan liigan mestaruustaistelussa, vaikka joukkueen otteet ovat olleet kaukana vakuuttavasta.

Mestarien liigassa joukkue varmisti jatkopaikan alkulohkosta vasta viimeisen ottelun 2–0-kotivoitolla Borussia Mönchengladbachista. Maaliero oli 11–9.

Puolivälierissä viime kauden yllättäjä Atalanta kaatui yhteismaalein 4–1.

Real on ollut kauden aikana paljon ranskalaishyökkääjä Karim Benzeman maalien varassa. Benzema on tehnyt Mestarien liigassa viisi maalia, samoin Liverpoolin Mohamed Salah. Jota on osunut neljästi.

Arvio: Liverpool ottaa edun vierasottelussa ja etenee niukasti jatkoon.

Real Madrid–Liverpool, C More Sport 2 tiistaina kello 21.45.

Bayern München–Paris Saint-Germain

Viime syksyn finaaliuusinta vaikutti arvontahetkellä saksalaisten heiniltä. MM-karsintatauolla joukkue sai kuitenkin pahimpia mahdollisia uutisia, kun Robert Lewandowski loukkaantui.

Puolalainen on ollut kauden ylivoimaisesti kovin maalitykki Euroopassa, ja Mestarien liigassa verkko on heilunut viidesti.

Bayern hoiti alkulohkon vakuuttavasti viidellä voitolla ja yhdellä tasapelillä maalierolla 18–5. Neljännesvälierissä kaatui Lazio 6–2.

PSG puolestaan joutui yllättävän koville alkulohkossa, jonka se lopulta voitti kerättyään neljä voittoa ja kärsittyään kaksi tappiota. Maaliero oli 13–6.

Neljännesvälierissä joukkue murskasi Barcelonan yhteismaalein 5–2. Ranskalaistähti Kylian Mbappé kannatteli joukkuettaan iskemällä hattutempun. PSG saa brasilialaistähti Neymarin mukaan, joten joukkue on valmis ottamaan revanssin finaalin 0–1-tappiolle.

Bayern on jälleen menossa kohti Bundesliigan mestaruutta. PSG on sen sijaan ollut yllättävissä vaikeuksissa Ranskassa ja on vasta toisena hävittyään kärkipelin Lilleä vastaan lauantaina.

Arvio: Lewandowskin puuttuminen on liikaa Bayernille. Kuusi maalia mieheen iskeneet Mbappé ja Neymar johtavat PSG:n revanssiin.

Bayern München–Paris Saint-Germain, C More Sport 1 keskiviikkona kello 21.55.

Porto–Chelsea

Keskiviikon toisessa otteluparissa ovat vastakkain tämän vuoden puolivälierien yllättäjät.

Porto pudotti neljännesvälierissä Cristiano Ronaldon tähdittämän Juventuksen jatkoajan jälkeen. Yhteismaalit menivät tasan 4–4, mutta Porto eteni jatkoon vierasmaalien turvin.

Chelsea puolestaan jätti Espanjan liigaa johtavan Atlético Madridin maaleitta ja eteni jatkoon yhteismaalein 3–0.

Lontoolaiset eivät ole tämän vuoden kilpailussa vielä tappiota kärsineet, ja maaliero kahdeksasta ottelusta on vakuuttava 17–2. Portolla saldo varsinaisella peliajalla on viisi voittoa, tasapeli ja kaksi tappiota maalierolla 13–6.

Arvio: Vähämaalinen pari, jonka ottelut pelataan poikkeuksellisesti Espanjan Sevillassa. Chelsea niukasti jatkoon.

Porto–Chelsea, C More Sport 2 keskiviikkona kello 21.45.