Ruotsin jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović on tekemässä vuoden jatkosopimuksen Italian liigan AC Milanin kanssa, Skysports kertoo Sky Italian tietojen perusteella.

Zlatanin, 39, odotetaan allekirjoittavan uuden sopimuksen 7–10 päivän kuluessa.

Zlatanin palkaksi on tulossa noin seitsemän miljoonaa euroa, mikä on sama kausipalkka kuin kuluvalla kaudella.

Zlatan palasi AC Milaniin joulukuussa 2019. Hän oli pelannut seurassa myös kauden 2011–2012.

Zlatan on tehnyt tällä kaudella Italian liigassa 15 maalia. AC Milan on tällä hetkellä Italian Serie A:ssa toisena. Eroa kärjessä olevaan Milanon Interiin on kahdeksan pistettä. Lisäksi AC Milan on pelannut yhden ottelun enemmän.

Zlatan palasi myös tänä keväänä Ruotsin maajoukkueeseen viiden vuoden tauon jälkeen.