Rangersin Kaapo Kakolle kauden kuudes maali.

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho syötti peräti kolme maalia, kun Carolina kaatoi Florida Panthersin 5–2. Aho on nyt kerännyt tällä kaudella 21 maalisyöttöä.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkovin kaksi maalia jäivät ottelussa lopulta laihaksi lohduksi, vaikka Florida johti ottelua kahden erän jälkeen Barkovin maaleilla.

Carolinan toinen suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen oli yhä aivotärähdyksen vuoksi sivussa ottelusta, mutta on kuitenkin palannut jo luistelemaan. Teräväinen on viimeksi pelannut yli kuukausi sitten. Hän on ollut aiemmin tällä kaudella sivussa aivotärähdyksen sekä koronatartunnan vuoksi. Pelejä Teräväiselle on kertynyt vasta 13.

Floridan Eetu Luostarinen ja Juho Lammikko jäivät pisteittä ottelussa. Floridan suomalaispuolustaja Markus Nutivaara ei ollut kokoonpanossa.

New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko keräsi ottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan tehot 1+1. Kakko syötti Alexis Lafrenieren tekemän 5–1-voittomaalin ja teki itse Rangersin 6–2-osuman. Maali oli Kakolle kauden kuudes. Rangers voitti ottelun 8–4.

Pittsburghin suomalaisista Kasperi Kapanen oli edelleen loukkaantuneena ja puolustaja Juuso Riikola seurasi ottelun katsomon puolelta.

NHL:n tämän kauden heikoin joukkue Buffalo Sabres voitti New Jersey Devilsin maalein 5–3. Ottelun viimeisen maalin teki Buffalon Rasmus Ristolainen, jonka omalta puolustusalueelta lähtenyt lyöntilaukaus meni New Jerseyn tyhjään maaliin. Ristolaiselle maali oli kauden neljäs.

New Jerseyn suomalaiset Janne Kuokkanen ja Sami Vatanen jäivät ottelussa pisteittä, kuten myös Buffalon Henri Jokiharju. Vielä aamujäiden jälkeen Buffalon kokoonpanossa ennakoitiin pelaavan kolmannen suomalaisen Arttu Ruotsalaisen, mutta hänen NHL-debyyttinsä siirtyi myöhäisempään ajankohtaan.

Nashville Predators otti Detroit Red Wingsistä 3–2-voiton voittolaukauskilpailun jälkeen. Nashvillen Mikael Granlund teki kauden yhdeksännen maalinsa. Granlundin 2–2-tasoitus auttoi Nashvillen jatkoajalle ja lopulta voittolaukauskilpailuun. Siinä Nashville oli etevämpi, kun Juuse Saros pysäytti molemmat Detroitin yritykset.

Nashvillen Eeli Tolvasella oli hankalampi ilta, sillä suomalainen oli jäällä Detroitin molempien maalien aikana. Detroitin kokenut Valtteri Filppula alusti joukkueensa avausmaalin.

Columbus Blue Jackets kaatoi NHL:n hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin maalein 4–2. Columbuksen maalivahti Joonas Korpisalo valittiin ottelun parhaimmistoon, kun suomalainen pysäytti 36 laukausta. Kovalla kohinalla Columbuksen siirtyneen Patrik Laineen korpivaellus jatkui yhä, sillä Laine jäi jälleen maaleitta. Laineelle ottelu oli jo 13:s peräkkäinen ilman maalia. Mikko Lehtonen uurasti Columbuksen takalinjoilla karvan alle 13 minuuttia.

Chicago Blackhawksin maalivahti Kevin Lankinen torjui 25 kertaa, kun joukkue kaatoi Dallas Starsin maalein 4–2. Dallasin suomalaisista Esa Lindell alusti joukkueensa toisen maalin, mutta Roope Hintz ja Miro Heiskanen jäivät pisteittä.