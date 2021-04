Laine jää maaleitta 13. kerran peräkkäin, kun Columbus kaatoi Tampa Bayn.

Columbus Blue Jacketsin Patrik Laineen alakulo jatkui tiistain kierroksella, kun joukkue otti tärkeän voiton Tampa Bay Lightningista maalein 4–2.

Laine ei saanut aikaiseksi yhtään laukausta kohti maalia, mutta onnistui epäonnekseen sivaltamaan rannelaukauksen joukkueen ykkössentterin Boone Jennerin käteen kolmannessa erässä. Jenner ei enää palannut kaukaloon.

Laine harjoitteli ennen tiistain aamujäitä yksin kahden apuvalmentajan kanssa yrittäen löytää kadonnutta virettään.

Ylimääräinen harjoitus miellytti päävalmentaja John Tortorellaa.

”Se on hyvä merkki. Tuo on ensimmäinen kerta, kun hän on yksin jäällä. Hän yrittää auttaa itseään, se on todella tärkeää. ’Patty’ välittää ja yrittää saada pelinsä kuntoon”, Tortorella kehui.

Laineella on koossa tällä kaudella tehot 9+8, mutta edellisissä 13 otteluista tuloksena on vain kaksi syöttöpistettä.