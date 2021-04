Tapani on Suomen ykkössentteri Kanadassa pelattavassa MM-turnauksessa.

Naisleijonien ykkössentterille Susanna Tapanille tuli vähän erilainen kiekkokausi. Tapanin, 28, piti pelata kiekkoa TPS:n B-nuorten akatemiajoukkueessa, mutta pelit jäivät yhteen otteluun.

Syksyllä tapahtuneesta sotkusta on kuukausia aikaa, ja Tapani alkaa kääntää katsetta kohti Kanadassa pelattavaa MM-turnausta.

Halifaxissa Naisleijonien kärkikenttä ja ylivoima rakentuvat paljolti Tapanin taitavuuden ympärille. Silti viime vuoden lopun tapahtumat kaihertavat vähän mieltä edelleen.

TPS antoi syksyllä luvan harjoitella, mutta otteluihin ei ollut asiaa, kun Tapanin toinen laji ringette osui usein päällekkäin kiekon kanssa.

Ringetessä Tapani oli Raision Nuorisokiekon kapteeni ja sitoutunut joukkueeseen. Kun TPS ilmoitti, ettei otteluihin voi tulla satunnaisesti, valitsi Tapani ringeten.

”Olihan se pettymys sillä tavalla, että olin ollut siinä poikien joukkueessa mukana ja tunsin itseni osaksi joukkuetta. Se oli kurja tilanne lähteä kesken kauden pois, mutta ei ollut vaihtoehtoja”, Tapani sanoo Vierumäeltä etäyhteyden kautta.

Viime talvena Tapani pelasi TPS:n B-juniorien mukana ja osoitti kuuluvansa pelillisesti ryhmään. Tänä talvena aikatauluongelmat tulivat esteeksi, kun TPS:ssa oli valmiiksi kilpailua pelipaikoista.

”Ajattelin, että löydän toisen joukkueen, jossa molempien lajien yhdistäminen onnistuu. Oli se iso pettymys siinä kohtaa.”

Uutta kiekkoseuraa ei löytynyt, kun koronaepidemia laittoi harrastamisen hyllylle. Tapanin harjoittelua muutos ei kuitenkaan estänyt.

Ismo Lehkonen kutsui Tapanin mukaan NHL-pelaajien jäille Turussa. Kesällä Tapani oli ollut ammattilaisten jäillä, kun siellä harjoitteli NHL-, KHL-, Liiga- ja A-nuorien pelaajia.

Marras–joulukuussa oli jäljellä enää alle kymmenen NHL-pelaajaa, mutta taso oli sitäkin kovempi. Tapani kamppaili kiekosta muun muassa Kaapo Kakon, Rasmus Ristolaisen, Artturi Lehkosen, Mikko Rantasen, Tarmo Reunasen ja nousussa olevien maalivahtien Aleksandr Georgijevin ja Kaapo Kahkösen kanssa.

”Olivat tuttuja, kun olen ollut siellä aikaisemminkin. Ei ollut sen puolesta ongelmaa.”

Tapani muistelee, että harjoituksissa riitti ainakin kovuutta. Pari kertaa viikossa Lehkonen veti treenin, jossa luisteltiin ensin tunti ja kamppailtiin perään toinen.

”Suskilla on urheilijan fysiikka. Hän on helppo valmennettava. Jursin sanoja lainatakseni hänellä on suuret silmät ja suuret korvat”, Lehkonen käyttää valmentajalegenda Vladimir Jursinovin vertausta.

Tapanilla jäivät poikien ottelut pelaamatta, mutta hän pääsi mukaan NHL-tähtien vauhtiin ja vaatimustasoon.

”Olen koko ajan treenannut jääkiekkoa. Määrät ovat olleet samoja ja oikeastaan laadukkaampia, jos jälkikäteen ajattelen”, Tapani sanoo.

Lehkonen sanoo, että Tapani on ”helvetin kiva valmennettava ja kiva tyyppi, joka innostaa muut yrittämään enemmän.”

”Suski miettii, miten voisi siirtää harjoituksessa tehdyt jutut suoraan peliin.”

Ennen Vierumäen MM-leirin alkua Tapani mietti, miten otteluiden pelaaminen sujuu, kun takana on niin erilainen kausi.

”Ehkä pelien puute vähän vaivasi, mutta kun treenit ovat tuntuneet hyviltä ja meillä on ollut [Pasi] Mustosen kanssa keskustelua asiasta, en sen enempää ole sitä murehtinut.”

Halifaxin ja Truron MM-turnauksessa Suomella on paljon muuttunut joukkue, jossa osa on ehtinyt olla maailmanmestareita kymmenisen minuuttia ja monet muut vasta tulossa tälle tasolle.

Espoon MM-turnauksessa 2019 Petra Nieminen teki jatkoajan voittomaalin, joka käynnisti voitonjuhlat, mutta lopulta maali hylättiin. Rankkarikisassa hetken juhlittu kulta vaihtui hopeaksi.

”Se oli monen vuoden projekti, ja tiedettiin itse, että pystytään siihen. Emme olleet aikaisemmin ihan sinne asti päässeet”, Tapani sanoo.

”Varmasti se toi itseluottamusta meille, jotka olimme mukana, mutta varmasti myös niille nuorille, jotka tulevat tähän mukaan. He ovat nähneet, että olemme pystyneet siihen.”

Mitalia Naisleijonat lähtee taas tavoittelemaan. Se on ainakin minimi, mutta enemmänkin saa tulla, jos on tullakseen.