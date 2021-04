Golfin ”hullu tiedemies” valmistelee yllätystä Masters-turnaukseen: ”Bägissäni on jotain, mitä on valmisteltu vuosia”

Lempinimen ”hullu tiedemies” golfpiireissä saanut yhdysvaltalainen Bryson DeChambeau aikoo taas kohauttaa, kun miesten kilpagolfkauden ensimmäinen arvoturnaus Masters alkaa torstaina Augustassa. DeChambeau on salaisesta aseestaan vaitonainen, mutta paljastaa tuovansa kilpailuun erikoisvalmisteisen mailan.

”En mene yksityiskohtiin, mutta bägissäni on jotain, mitä on valmisteltu vuosia. Se tulee todella helpottamaan minua, ja olen todella innoissani. Viime viikon harjoitusten perusteella siitä on minulle hämmästyttävää etua”, salamyhkäinen DeChambeau sanoi BBC:lle.

DeChambeau, 27, on tehnyt viime vuosina golfpallon lyömisestä laboratoriotyötä. Välinekehitys, tekniikkamuutokset ja voimatasojen kehittäminen ovat johtaneet siihen, että DeChambeaun avaukset kantavat keskimäärin 293 metrin päähän. Vertailun vuoksi niin ikään pitkälyöntisen, Suomen ykköspelaaja Sami Välimäen kauden keskiarvo on 265 metriä.

Todennäköisesti DeChambeau aikoo toistaa Phil Mickelsonin tempun vuoden 2006 turnauksesta. Mickelsonilla oli bägissään avauksia varten sekä luontaisesti vasemmalle että luontaisesti oikealle pallon lentorataa ohjaava draiveri. Augustassa puut rajoittavat suoraan lyömistä, joten kierteiden merkitys korostuu.

”En aio lopettaa etsimästä kehoni, golfsvingini ja lajitietämykseni rajoja. Haluan löytää uusia pelilinjoja lyömällä puiden yli tällä kentällä, esimerkiksi ensimmäisellä ja yhdeksännellä reiällä”, DeChambeau avasi suunnitelmiaan.

Golfin major-turnaus The Masters alkaa torstaina. Ruutu+ näyttää kilpailun erillismaksuisena palveluna.