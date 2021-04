Helsinki Seagullsin suurten odotusten kausi on päättymässä farssiin

Puolueettomalle katsojalle Korisliigan mestarisuosikin tuskassa on myös valoisa puoli, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Deondre Parksin (oik.) edustama Salon Vilpas on onnistunut sysäämään Shawn Huffin edustaman Helsinki Seagullsin kuilun reunalle Korisliigan välierässä. Kuva 4. huhtikuuta Töölössä pelatusta kolmannesta välierästä.­

Helsinki Seagulls on yhden tappion päässä katastrofista. Korisliigan suurin mestarisuosikki on Salon Vilpasta vastaan veitsi kurkulla, sillä tappioasema voitoin 1–3 ei salli helsinkiläisille tähän välieräsarjaan enää harha-askelia.

Seagulls asetti tavoitteeksi ennen kauden alkua yksiselitteisesti Suomen mestaruuden, kuten sen pelaajamateriaalilla ja budjetilla pitikin.

Siksi pelkkä ”pettymys” olisi kuvauksena aivan liian lievä, mikäli hehkutettu mestaruusjahti päättyy välieriin.

Kyse on jälleen odotusten ja toteutuman suhteesta. Jos vaikka Lahti Basketball tai Lapuan Kobrat olisi edennyt välieriin ja sieltä pronssiotteluun, voitaisiin puhua isosta onnistumisesta.

Seagulls painii kuitenkin aivan eri sarjassa. Sen ennen kautta ilmoitettu kokonaisbudjetti oli Korisliigan selvästi suurin, ja 413 000 euron palkkabudjetti kalpeni tuolloin vain Joensuun Katajalle häviävän pienellä erolla.

Seagullsilla on kasassa hyvin nimekäs joukkue Korisliigaan. Se on klassinen yhdistelmä Shawn Huffin, Tuukka Kotin ja Antti Kanervon kaltaisia kotimaisia maajoukkuepelaajia sekä laadukkaita amerikkalaisvahvistuksia.

Valmennuksestakaan ei ole tingitty. Päävalmentaja Jussi Laakso voitti Kauhajoella kaksi mestaruutta peräkkäin ennen Seagulls-pestiään.

Runkosarjassa kaikki meni käsikirjoituksen mukaan, tai oikeastaan paremminkin. Seagulls hävisi vain kaksi ottelua 22:sta, yhden Karhun vieraana Kauhajoella ja toisen panoksettomassa päätöspelissä Vilpasta vastaan.

Pudotuspelit ovat kuitenkin aivan oma maailmansa. Välieräsarjan pelitapahtumien valossa salolaisten etumatkaa onkin paha kyseenalaistaa.

Lisäksi on muistettava, että Vilppaankin joukkue on sarjan laadukkaimpia ja hintavimpia, ja täysin terveenä se tuskin olisi jäänyt runkosarjassa neljänneksi. Joukkueen rakenne on samankaltainen kuin Seagullsilla: maajoukkuekokemusta, huippujenkkejä ja laadukas valmennus.

Puolueettoman koripallokatsojan vinkkelistä Seagullsin ongelmien pilvellä on myös kirkas kultareunus. Vilppaan finaalipaikka tarkoittaisi sitä, että Teemu Rannikon kunniakas ura päättyisi loppuotteluissa.

Nyt Rannikko, 40, on osoittanut muun muassa Seagullsin 16 vuotta nuoremmalle kollegalle Kendale McCullumille, millainen valtti kokemus voi olla kaikkein tärkeimmissä paikoissa. Esimerkiksi kolmannessa välierässä McCullum jäi vajaassa 33 peliminuutissa vain neljään pisteeseen.

Taikurin viimeinen temppu saatetaan nähdä siis arvoisellaan estradilla.

