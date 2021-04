Suomen ainoa ammattilaismoottorikelkkailija Aki Pihlaja hakee viikonloppuna Rovaniemellä uransa ensimmäistä MM-kultaa. Edes murtuma jalassa ei haittaa vauhtia: ”Pahin kipu meni jo.”

Rovaniemi.

Normaalisti moottorikelkkailija Aki Pihlaja matkustaa kotoaan töihin yli 7 000 kilometriä, mutta tänä viikonloppuna matka on poikkeuksellisesti hieman lyhyempi.

”Kotoani on kilometrin verran kisapaikalle”, Pihlaja kertoo HS:lle puhelimitse Rovaniemeltä.

Suomen ainoa ammattilaiskelkkailija on paketoinut vastikään kautensa maailman kovimmassa snowcross-sarjassa Yhdysvalloissa ja lentänyt takaisin Rovaniemelle, jossa kisataan viikonloppuna lajin maailmanmestaruudesta.

Snowcross on Pihlajan mukaan vähän kuin motocross, mutta ajopelinä on moottoripyörän sijaan moottorikelkka. MM-kisoissa radalle säntää yhtä aikaa 20 kuskia, jotka kiertävät rataa jopa sadan kilometrin tuntivauhtia.

”Sykkeet ovat aina tapissa.”

Radalla on hyppyreitä, mutkia ja ”pomputtavia” pattisuoria, jotka tärisyttävät kuskia kuin Linnanmäen härveli. Voittaja on se, joka on ensimmäisenä maalissa.

Aki Pihlaja ajaa ammatikseen kilpaa moottorikelkalla. Työmatka Rovaniemeltä Amerikkaan on noin 7000 kilometriä.­

Pihlaja innostui moottorikelkoista jo lapsena. Hän ajeli ympäriinsä omalla kelkalla ja kun kaverit alkoivat kilpailla snowcrossissa, Pihlaja lähti kiinnostuneena mukaan.

Vauhti ja hypyt saivat adrenaliinin virtaamaan. Tavallinen sunnuntaiköröttely kelkkareiteillä ei tuntunut enää miltään snowcrossin rinnalla – eikä tunnu vieläkään.

”Jos joskus menen vapaa-aikana kelkkailemaan, menen vain umpihankeen. Siellä voi keulia, hyppiä ja ajaa minne haluaa. Se on fyysisesti raskaampaa kuin reitillä ajaminen, etenkin, jos jää hankeen kiinni.”

Pihlajan kotipitäjässä Rovaniemellä on Euroopan ainoa moottorikelkkatehdas, joka valmistaa Lynx-merkkisiä menopelejä. Pihlaja päätti jo nuorena hakea tehtaalle töihin, joten hän meni ammattilukioon ja suoritti kone- ja metallialan koulutuksen.

”Pääsinkin heille testiajajaksi.”

Pihlaja ehti työskennellä Lynxin testiajajana toistakymmentä vuotta ennen ammattilaiseksi siirtymistä. Hän pärryytteli niin metsässä kuin kelkkareiteillä varmistaakseen, että tehtaan kelkat toimivat kuten pitää.

Välillä työpäivää värittivät hieman erikoisemmat ilmestykset.

Lapissa autoilevat turistit eivät aina ymmärrä kelkkareittimerkkejä, ja aina välillä joku kääntääkin autonsa päätieltä kelkkareitille. Auto jää luonnollisesti jumiin hankeen, ja apuun on kutsuttava hinausauto tai traktori.

”Niitä turisteja näkyi välillä siellä kelkkareiteillä. Mihin lie olivat matkalla.”

Nelinkertainen Suomen mestari Pihlaja on kisannut viimeiset viisi vuotta Pohjois-Amerikassa. Ensin hän niitti menestystä Pro Lite -sarjassa puoliammattilaisena, ja viimeiset pari vuotta hän on ajanut täysiverisenä ammattilaisena ISOC-sarjassa.

ISOC on maailman kovatasoisin kelkkasarja, jota ajetaan tykkilumella stadioneilla televisiokameroiden edessä. Laji on Pihlajan mukaan kohtuullisen suosittu Pohjois-Amerikassa.

”Siellä riittää yleisöä joka lajille.”

” ”Olen yleensä välttynyt loukkaantumisilta, mutta viime aikoina niitä on ollut ennätysmäärä.”

Snowcross vaatii rohkeutta ja aggressiivisuutta. Aki Pihlajaa ei kuitenkaan koskaan pelota kelkan sarvissa. ”Olen kaatuillut elämäni aikana jo niin paljon. Lumi on onneksi pehmeä elementti ja se luistaa hyvin.”­

”Olisi kiva kirkastaa hopea kullaksi, mutta en lähde soitellen sotaan”, sanoo Aki Pihlaja, jolla on ennestään neljä MM-hopeaa vauhdikkaassa lajissa.­

Ammattilaisuus tarkoittaa sitä, että Pihlaja pystyy nyt keskittymään kelkkailuun täysipäiväisesti. Talli kattaa kustannukset ja maksaa myös palkkaa.

”Jos pärjää kisoissa, saa vielä erikseen bonuksia.”

Pihlaja on pärjännyt rapakon takana aiempina vuosina mukavasti, mutta juuri päättynyt kausi oli murheellinen. Ski Doo -merkkisen kelkan iskunvaimentimien säädöissä oli haasteita, ja loukkaantumiset piinasivat.

Ensin Pihlaja loukkasi eräässä hypyssä selkänsä ja pari viikkoa sitten kilpakumppani kolautti kelkan kylkeen niin, että jalkaan sattui pahasti. Ajamisesta tuli henkisesti ja fyysisesti kivuliasta.

”Se oli sellaista väkisin yrittämistä. Alkoi tuntua työltä.”

Pihlaja sai Suomeen tultuaan tietää, että jalka oli murtunut. Hän uskoo, että pystyy silti ajamaan MM-kisoissa ongelmitta.

”Pahimmat kivut ovat jo menneet ohi. Olen yleensä välttynyt loukkaantumisilta, mutta viime aikoina niitä on ollut ennätysmäärä.”

Kulunut kisakausi söi Pihlajan itseluottamusta, jota hän on nyt paikkaillut Rovaniemellä Lynxin ohjaimissa. Pihlaja ajaa MM-kisoissa Lynxin moottorikelkalla, jonka säädöt tuntuvat mukiin meneviltä.

Hänellä on ennestään jo neljä MM-hopeaa.

”Olisi kiva kirkastaa hopea kullaksi, mutta en lähde soitellen sotaan.”

Vasta kisa osoittaa, missä kunnossa kelkka ja mies ovat. Vastus tulee olemaan kova, sillä MM-kisoihin osallistuu esimerkiksi ISOC-sarjaa dominoiva norjalainen Elias Ishoel.

Kuusi edellistä maailmanmestaruutta vienyt ruotsalainen Adam Renheim ei ole tällä kertaa mukana.

” ”Mitä korkeammalla merenpinnasta olemme, sitä vähemmän moottori saa happea.”

Aki Pihlaja lentää kelkallaan.­

Kilpakelkka on järeä kapistus.

Kelkassa on 140 hevosvoimaa, pelkät perävalot, painoa 230 kiloa ja 600 kuution moottori. Bensiiniä kisoissa palaa jopa 40 litraa tunnissa.

”Kisamallin hinta nousee joka vuosi. Nyt se on 16 000–17 000 euron kieppeillä.”

Snowcrossissa merkitsee Pihlajan mukaan etenkin neljä asiaa: ajotaito, kuskin fyysinen kunto, kelkan voimansiirto ja iskunvaimentajat. Jos esimerkiksi iskunvaimentajien säätö on pielessä, ajaminen on hankalaa ja hidasta.

”Kelkka ei myöskään lennä oikeassa asennossa.”

Pihlaja yrittää taklata kaikki ongelmat mekaanikkonsa, inarilaislähtöisen Ossi Kiviniemen kanssa. Kelkan virittäminen täyteen iskukykyyn kysyy kellosepän tarkkuutta.

”Esimerkiksi korkeuserot vaikuttavat kelkkaan. Mitä korkeammalla merenpinnasta olemme, sitä vähemmän moottori saa happea. Teemme säädöt aina korkeuserojen mukaan.”

Kun kelkkakausi on pulkassa, Pihlaja keskittyy fyysiseen treeniin Reijo Jylhän ja Kimmo Ulvaksen valmennuksessa. Kesällä ohjelmassa on tuntikausien juoksu- ja fillarilenkkejä sekä lihaskuntotreeniä.

Kun Pihlaja laskeutuu kelkan selästä, mekaanikko nousee oman kelkkansa selkään. Pohjois-Suomessa on kisattu jo vuosikymmeniä kesäisin lajissa nimeltä watercross, jossa moottorikelkoilla kiihdytetään, kierretään poijuja ja hypitään hyppyreistä – veden päällä.

Kuskit paahtavat järvissä ja joissa jopa sataa kilometriä tunnissa. Vesitiiviiksi tuunattu kelkka pysyy pinnalla, kunhan kaasua on tarpeeksi.

”Ossi harrastaa lajia, mutta olen itse ollut mukana vain katselemassa. Ne kelkat ovat jopa tehokkaampia kuin omani.”

Snowcrossissa kokonaisuus ratkaisee, Aki Pihlaja sanoo. ”Jotkut saattavat keskittyä pelkästään kelkan virittämiseen, mutta jos unohtaa fyysisen treenin, ei nopeaa kelkkaa jaksa ajaa.”­

Snowcrossin MM-kisat ajetaan ilman yleisöä Rovaniemellä

Rovaniemen Mäntyvaarassa kisataan snowcrossin MM- ja EM-kilpailut sekä naisten maailmancup 9.–10. huhtikuuta. Mukaan on ilmoittautunut kelkkailijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Itävallasta.

Jokaisen palkintoluokan voitto meni viimeksi ruotsalaisille. Tänä vuonna mestarien nimet vaihtuvat varmasti, sillä hallitseva maailmanmestari Adam Renheim, Euroopan mestari Filip Öhman ja naisten maailmancupin voittaja Elina Öhman eivät ole kisoissa mukana.

Perjantaina ajetaan harjoitukset ja aika-ajot, lauantaina finaalit. Aika-ajot alkavat kello 15.40, ja finaalit on vuorossa lauantaina kello 13.15 ja 16.30. Kilpailuerä kestää 15 minuuttia plus kaksi kierrosta.

MM-kisat jäivät viime vuonna järjestämättä koronapandemian takia. Nyt ne ajetaan, mutta ilman yleisöä. Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä internetistä osoitteessa www.youtube.com/mjpevents.

Järjestävänä seurana on Lapin Moottorikelkkailijat.