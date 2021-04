Tällä kertaa Rory McIlroylta ei odoteta Mastersissa puuttuvan major-voiton saavuttamista

Pohjoisirlantilainen Rory McIlroy on ollut yli kymmenen vuotta yksi maailman parhaista ja suosituimmista golfinpelaajista ja rankattu matkan varrella myös maailmanlistan ykköseksi.

Vuoden ensimmäisen major-kilpailun Mastersin alla on jo monta vuotta kuhistu, joko McIlroy pystyy saamaan kasaan niin sanotun career grand slamin.

Se on saavutus, johon on pystynyt vain viisi pelaajaa ja tarkoittaa kaikkien neljän major-kisan voittamista vähintään kerran.

Tällä kertaa kaikki on toisin 31-vuotiaan McIlroyn kohdalla. Hän aloitti torstaina uransa 13. Mastersin tilanteessa, jossa häneen kohdistuvat voitto-odotukset ovat matalammalla kuin pitkään aikaan.

Tämä johtuu siitä, että McIlroyn peliesitykset ovat olleet viime kilpailuissa pahasti epävireisiä.

Syyksi McIlroy on kertonut seikan, jota monet hämmästelevät.

Vajaa kuukausi sitten McIlroy sanoi, että hänen lyöntitekniikkansa on mennyt raiteiltaan sen takia, että hän rupesi jäljittelemään amerikkalaista kollegaansa Bryson DeChambeauta.

DeChambeau on nyt runsaan vuoden ajan herättänyt kohua hankittuaan järjestelmällisesti lisää lihasmassaa ja lyömällä palloa sen seurauksena pidemmälle kuin muut.

Kun DeChambeau voitti voimagolfillaan viime vuonna major-kilpailu US Openin, oli selvää, että hän saa kovan tason ammattilaisten joukosta matkijoita.

Se kuitenkin yllätti, että tälle tielle lähti myös McIlroy, joka lyö palloa monien mielestä suorastaan jumalaisen hienolla svingillä ja joka oli ennestään yksi pitkälyöntisimpiä huippupelaajia.

McIlroy myönsi, että hän yritti saada lisää nopeutta svingiinsä lyödäkseen palloa pidemmälle.

”Valehtelisin, jos sanoisin, että tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Bryson teki US Openissa”, McIlroy sanoi maaliskuun puolivälissä The Players -kilpailussa pelattuaan huonoimman kahden ensimmäisen kierroksen tuloksensa kahdeksaan vuoteen.

McIlroy kertoi aloittaneensa lisänopeuden tavoittelun viime vuoden lokakuussa, pian US Openin jälkeen.

”Sain lisää nopeutta ja lyön palloa pidemmälle, mutta se ei ehkä ollut hyvä asia, miten se vaikutti kokonaisuutena svingiini. Nyt tavallaan taistelen päästäkseni siitä pois.”

McIlroy on saavuttanut urallaan neljä major-voittoa, mutta ne tulivat vuosina 2011–2014.

Myöhemminkin hän on voittanut arvostettuja kilpailuja, mutta tuoreimman voittonsa hän saavutti marraskuussa 2019.

Kuten kaikilla muillakin, hänen vireensä on aaltoillut, mutta tällä kaudella meno on ollut hänenkin mittapuullaan poikkeuksellisen vaisua. Nyt hän on pudonnut pitkästä aikaa maailmanlistalla kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Viime kilpailussa hänen pallonsa päätyi kenttäalueen ulkopuolelle uima-altaaseen.

Korjausliikkeisiin McIlroy ryhtyi palkkaamalla valmentajatiimiinsä tunnetun eturivin osaajan Pete Cowanin, jonka kanssa hän oli ollut tekemisissä aikaisemminkin.

Mastersin aattona McIlroy kertoi mediatapaamisessa tekevänsä nyt Cowanin avulla eräänlaista paluuta menneisyyteen.

“Oikeastaan pyrin pois monista teknisistä ajatuksista. Tuntuu, että olen yksinkertaistanut koko prosessia. Olemme katsoneet paljon taaksepäin, jotta pääsemme eteenpäin”, McIlroy sanoi.

Hän kertoi myös palanneensa siihen, mitä tuli tehtyä esimerkiksi vuonna 2014, jolloin hän voitti kaksi majoria, The Open Championshipin Liverpoolissa ja US PGA Championshipin.

”Kyse ei ole siitä, että voisi taianomaisesti kaivautua sinne ja herättää kaiken sen eloon”, McIlroy sanoi.

Suomen naisten ykköspelaajan Matilda Castrenin valmentaja Petteri Nykky pitää McIlroyn lisämetrien tavoittelua ja sen jälkeisiä peliliikkeitä ”nuoren miehen höpötyksenä”.

”Hän ei sitoutunut täysin siihen muutokseen ja näyttää tulleen siihen päätökseen, että hänen vetonsa on jo riittävän hyvä. Tämä oli varmaan sellainen asia, joita ihmiselle tulee, kun haluaa olla maailman paras”, sanoi Nykky, joka tunnetaan paremmin salibandyvalmentajana. Hänen johdollaan Suomen miehet ovat voittaneet kolme MM-kultaa.

Nykyn mielestä McIlroyn kohdalla on kyse väliaikaisesta taantumasta.

”Uskon, että hän on jo Mastersissa aika kova. Kyllä hän osaa edelleen pelata. Tekeminen oli varmaan hetkellisesti hajalla”, Nykky sanoi ennen kuin McIlroy oli aloittunut kilpailun.

McIlroyn urakka Augusta National -kentällä Georgian osavaltiossa 85. kerran pelattavassa Mastersissa käynnistyi torstaina illalla Suomen aikaa.

Ensimmäisellä reiällä hänen avauksensa päätyi väylälle, mutta kahdella seuraavalla se painui oikealle metsikköön. Neljällä ensimmäisellä reiällä hän teki par-tulokset, kunnes viidennellä tuli ensimmäinen bogi lähestymislyönnin epäonnistuttua. Myös kahdella seuraavalla reiällä syntyi bogit.

Ruutu+ näyttää Mastersista suoria lähetyksiä erillismaksuisena palveluna.