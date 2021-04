Kiekkomaajoukkue tuskin saa MM-turnaukseen vahvistuksia NHL:stä.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmistautuminen Latvian MM-kisoihin meni täysin uusiksi. Leijonilla piti olla pitkä leiritys ennen turnausta ja kuusi harjoitusmaaottelua, mutta enää on jäljellä vain Tšekin EHT-turnaus.

Maajoukkueen piti kohdata Ruotsi, Tanska ja Norja kahdesti kukin, mutta ottelut jäävät pelaamatta.

Leijonat voitti MM-kultaa käytännössä KHL- ja kotimaisilla liigapelaajilla kaksi vuotta sitten. Euroopassa kiekkoilevat ottavat pääosan nytkin.

Päävalmentaja Jukka Jalonen ja urheilujohtaja eli GM Jere Lehtinen ovat tehneet perinteisesti vähintään yhden usein kaksikin matkaa NHL-pelaajien luokse. Koronavirusrajoitusten takia ne matkat ovat jääneet.

”Mennään lyhyemmän kaavan mukaan. Luulen, että olisi ollut vaikeampi saada pelaajia mukaan seitsemän viikon ajaksi”, Jalonen sanoi etäyhteydellä.

Jalonen viittasi pitkään kauteen, jossa pelaajat ovat olleet enemmän tai vähemmän eristyksissä koko ajan, ja osin erossa perheistään.

MM-leirin olisi pitänyt alkaa 19. huhtikuuta, mutta nyt Vierumäen jäälle päästään vapun jälkeen 4. toukokuuta alkaen.

Vielä tässä vaiheessa leirikokoonpano on ohut, 11 KHL-pelaajaa. Liigapelaajia ei ole edes kutsuttu, kun runkosarjapelit jatkuvat ensi viikon alkuun ja sen päälle tulevat pudotuspelit.

Marko Anttila nosti kapteenina MM-pokaalin Bratislavassa 2019 ja on valmis kohti Latvian kisoja ja sitä edeltävää leiritystä.

”Totta kai sopii”, Anttila vastaa kysymykseen yhdistelmästä kevät ja Leijonat, ”jos vaan mukaan kelpaan. Joukkueen rakennus on kesken, mutta kyllä mä mukaan lähden, jos tilanne sitä vaatii. Intoa piisaa.”

Lyhentynyt leiriohjelma antaa Jokereita edustavalle Anttilalle vähän lisää aikaa levätä ja harjoitella.

”Vaikka aloitus onkin lähellä kisoja, tällä kertaa se on ihan ok. Pitää tosi tehokkaasti käyttää aika, joka ollaan yhdessä.”

Jokerit kohtasi KHL:ssä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Lokomotiv Jaroslavlin ja putosi kisasta pois.

”Raskas kausi, vaikka ei pitkälle päästykään tänä vuonna. Oli paljon tapahtumia. Mentaalinen ja fyysinen hengähdystauko tulivat hyvää paikkaan.”

Anttila sanoi, että vaikeudet voivat tulla pelituntuman puutteessa, kun tauko Jokerien viimeisen pudotuspelin ja Tšekin EHT-turnauksen välissä jää pitkäksi.

”Pitää vain olla valmis, kun näyttöpaikkoja tulee. Monella pelaajalla on varmasti sata lasissa.”

Nyt Anttila treenaa fysiikkaa, mutta aikoo mennä jäälle harjoittelemaan ennen Leijonien leirin alkua.

”Jäällä on välttämätöntä käydä, koska muuten tulee liian pitkä tauko. Luistelu on niin eri asia kuin lenkki ja puntti. Hiihtämässä olen käynyt, mutta luistelu on niin eri liikuntaa.”

Jalonen kuvasi, että pelaajat lähtivät mukaan ilman erillistä lupausta kisapaikasta. Ja kun pelaajia vapautuu seuroistaan, alkaa kutsuja Leijoniin lähteä lisää.

”Tämä on tällainen normaaliakin vaikeampi palapeli tällä kertaa.”

Jalosen mukaan Leijoniin riittää kiinnostusta, vaikka muutamat ovat ilmoittaneet, että eivät pysty lähtemään. On perhesyitä ja muita.

Näillä näkymin NHL:n runkosarja on päättymässä 11. toukokuuta ja pudotuspelit alkavat rullata heti perään.

”Me lähdetään siitä, ettei välttämättä saada Pohjois-Amerikasta ketään. Sen varaan emme laske, mutta ettei kukaan ymmärrä väärin, haluamme sieltä meidän parhaita pelaajia, jos he vain ovat käytettävissä”, Jalonen sanoi.

Jääkiekon Tšekin EHT-turnaus pelataan 12.–15.5. ja MM-turnaus pelataan Latvian Riiassa 21.5.–6.6. 2021.