George Russell on vahva suosikki tallin uudeksi kuljettajaksi. Mercedes-pomolle tärkeintä on, että kuljettajien välinen dynamiikka toimii.

Nykyisillä Mercedes-kuljettajilla on hyvät välit. Lewis Hamilton juhli Bahrainissa voittoa yhdessä kolmanneksi tulleen Valtteri Bottaksen kanssa maaliskuun lopulla.­

Mercedes-tiimin johtaja Toto Wolff kertoi Highperformance-podcastissa, kuinka vaikeaa hänelle oli aika, jolloin Nico Rosberg oli Lewis Hamiltonin tallikaverina.

Kahden kuljettajan välinen kilpailu oli niin rajua, että se tulehdutti tallin ilmapiirin ja Wolff pohti tosissaan jomman kumman kuljettajan vaihtamista. Hän joutui myös sanomaan kilpailijoille, että jos riidat jatkuvat, hän ei epäröi tiputtaa toista pois lähtöviivalta.

Rosberg ja Hamilton olivat tallikavereita vuosina 2013 – 2016. Mestaruusjahdista tuli tallin sisäinen taisto, kun Mercedes kehitti ylivoimaisen auton vuonna 2014.

Kilpailu näkyi radalla, kun Mercedes-kuljettajat törmäilivät toisiinsa Belgian GP:ssä 2014 sekä Itävallassa ja Espanjassa vuonna 2016.

Tilanne oli koko tiimille vaikea. Wolff oli itsekin vasta tullut F1:een ja kahden kokeneen kuskin tiimiin.

”Onnistuin silti luomaan ilmapiirin, jossa kuljettajat kunnioittivat tiimiä, joskus rautaisella otteella, ja he ymmärsivät etteivät voi pettää tiimiä”, Wolff kertoi.

Hamilton voitti mestaruuden vuosina 2014 ja 2015, Rosberg vuonna 2016 jääden sen jälkeen eläkkeelle formuloista. Rosbergin tilalle tuli toinen suomalaiskuski Valtteri Bottas.

Nykyisten tallikaverusten välit ovat hyvät, tosin Hamilton on ollut aina radalla selkeästi Bottasta edellä voittaen mestaruuden aina vuodesta 2017 lähtien.

Bottaksella ja Hamiltonilla on kummallakin vuoden sopimus. Moninkertaisen mestarin jatko lajissa on epävarmaa. Mercedes-juniori, Williamsilla ajava George Russell puolestaan on vahva suosikki tallin uudeksi kuljettajaksi.

Päätökseen tulevista kuljettajista vaikuttaa etenkin kuljettajien välinen dynamiikka.

”Jos valmisteluhuone on täynnä negatiivisuutta, koska kaksi kuljettajaa suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti, negatiivisuus läikkyy yli ja vaikuttaa koko huoneen energioihin. Se on jotain mitä en aio sallia enää ikinä”, Wolff toteaa.