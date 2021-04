Naisten liigan parhaana pelaajana ulkomaille siirtynyt Iina Salmi on nähnyt läheltä, miten läheinen ystävä kehittyy maailmanluokan pelaajaksi. Nyt opit pitäisi hyödyntää oman läpimurron tekemiseksi.

Jalkapalloilija Iina Salmi valittiin vuonna 2015 kotimaisen liigan parhaaksi pelaajaksi. Saman palkinnon voittaneet Ria Öling (2014) ja Sanni Franssi (2016) kuuluvat maajoukkueen avainpelaajiin, mutta Salmi ei ole lunastanut vielä potentiaalia. Hän on kuitenkin nähnyt läheltä, miten aivan maailman huipulle voi ponnistaa.

Vuonna 2016 Salmi pelasi ruotsalaisessa Rosengårdissa yhdessä hollantilaisen Lieke Martensin kanssa. Martens valittiin vuoden 2017 EM-kisojen parhaaksi pelaajaksi ja siirtyi kisojen jälkeen Barcelonaan.

”Olimme todella läheisiä Lieken kanssa. Vietettiin tosi paljon aikaa kentän ulkopuolella ja ollaan ystäviä vieläkin. Lieke on tosi ammattimainen ja muistan miettineeni, kuinka kompakti pelaaja hän on, ja miten kaikki ominaisuudet ovat tosi hyvällä tasolla. Siinä oppi jo ihan vain katsomalla, miten hän treenaa ja pelaa”, Salmi pohtii.

Nyt 26-vuotias Salmi on päätynyt Hollannin suurseura Ajaxin kautta pelaamaan Espanjan liigaan. Valencian valmennus on koulinut Salmea kaikilla keskikentän pelipaikoilla.

”Se on ollut aika haastavaakin”, mutta mielestäni olen suoriutunut hyvin. Olen päässyt kovaan liigaan ja ollut kaikin puolin tyytyväinen tähän siirtoon.

Salmen paikka 25 pelaajan maajoukkueringissä on vakiintunut, mutta säännölliset peliminuutit maajoukkueessa ovat vielä syystä tai toisesta olleet kiven alla. Salmi itse muistuttaa, ettei avauskokoonpanoon murtautuminen ole kaikista helpointa silloin, kun joukkue menestyy.

”Meillä on paljon hyviä pelaajia, ja varsinkin nyt kun meillä on mennyt pelit tosi hyvin, niin tietysti siihen on ehkä vähän vaikeampi murtautua. Mutta toisaalta, miksi ei? Olen tosi tyytyväinen, että saan olla täällä mukana. Odotan, että pääsen kentälle näyttämään ja saan isommankin roolin. Olen valmis siihen.”

Maajoukkueen leiriviikko päättyy sunnuntaina maaotteluun Itävaltaa vastaan. Salmi odottaa, että Suomi on kuronut vajaassa kolmessa vuodessa tasoeron kiinni.

”Silloin he olivat parempia, fyysisempiä ja heidän pelinopeutensa oli korkeammalla tasolla. Mielestäni me olemme ottaneet askelia eteenpäin, ja nyt on revanssin paikka.”