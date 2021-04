Messin ja Ramosin sopimukset ovat päättymässä kesällä, eikä kapteeneja välttämättä enää nähdä El Clásicoissa.

Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane sanoi perjantaina toivovansa, että Lionel Messi ja Sergio Ramos eivät pelaa viimeisiä El Clásico -otteluitaan tällä kaudella. FC Barcelonan ja Real Madridin kapteenien tulevaisuudet ovat tällä haavaa epävarmoja ennen La Ligan jättiläisten kohtaamista.

Kummankin pelaajan sopimukset ovat päättymässä kauden lopussa, ja Messi ei ole vielä sitoutunut tekemään uutta sopimusta Barcelonan kanssa sen jälkeen, kun hän yritti päästä pois seurasta viime kesänä.

Zidanelta kysyttiin, onko lauantain El Clásico pääkaupungissa kaksikon uran viimeinen Espanjan suurseuroissa?

”Toivottavasti ei”, hän vastasi.

”Sergio ei pelaa huomenna. Se on sääli, mutta toivon todella, että hän jää seuraan”, ranskalaisvalmentaja sanoi 35-vuotiaasta kapteenista, joka on loukkaantumisen takia sivussa Espanjan liigan jättiläisseurojen kohtaamisesta.

Zidane sanoi myös toivovansa, että Messi jäisi Barcaan, koska se olisi parasta Espanjan jalkapallolle.

”Antakaa Messin jäädä Barcaan, hän pärjää oikein hyvin siellä!”

Barca ja hallitseva mestari Real Madrid kumpikin jahtaavat liigakärki Atlético Madridia, joka hävisi viime sunnuntaina Sevillalle ja päästi kilpakumppanit kosketusetäisyydelle.

Madrid on kolme pistettä perässä paikalliskilpailijaansa, ja Barca on pisteen lähempänä Atléticoa. Kumman tahansa voitto lauantaina sysäisi Atléticon kärjestä ensi kertaa sitten joulukuun. Atlético on menettänyt sen jälkeen johtoaan, joka oli parhaimmillaan helmikuussa 10 pistettä.

Zidanen joukkue oli vakuuttavassa iskussa viikolla, kun se voitti kotikentällään Mestarien liigassa Liverpoolin maalein 3–1. Zidane vakuutti luottavansa joukkueensa mahdollisuuksiin taistella Espanjan mestaruudesta.

”Olemme olleen erittäin hyviä viime aikoina. Emme ole olleet hyviä vain pallon kanssa, vaan olemme myös parantaneet puolustustamme. Riippumatta siitä, mitä olemme tehneet viime aikoina, meidän täytyy pelata hyvin lauantaina.”