Painonnostaja Teemu Roininen on vegaani ja siksi hän ottaa kisamatkoille aina repullisen eväitä mukaan. Sunnuntaina hän kilpailee EM-kisoissa Moskovassa.

Arvokisakilpailija, nuorten EM-kisajoukkueen vastuuvalmentaja, juniorivalmentaja omassa seurassa ja aikuisharrastajien valmentaja. Painonnostoliiton valmennuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Teemu Roinisella on totisesti monta rautaa tulessa painonnostossa.

Sunnuntaina hän kilpailee EM-kisoissa Suomen väreissä yli 109-kiloisten sarjassa. Roininen, 34, elää ja hengittää painonnostoa.

Laji tuo leivän pöytään etenkin aikuisten harrastusvalmennuksen kautta, mutta painonnoston parissa kuluu paljon enemmän aikaa silloin, kun koronavirusrajoitukset eivät ole voimassa.

Pelkästään omia harjoituksia Roinisella on raskaammalla harjoitusviikolla kymmenkunta.

”Aika monta titteliä ja hattua on päässä. Jos tuntuu että jollain osa-alueella päivän työ on tehty, niin toisaalla on jotain tehtävänä”, Roininen sanoo.

”Seuratoiminta ja lajiliittotoiminta ovat rakkaudesta lajiin tehtäviä. Niistä ei tule tuloa, vaan ne ovat harrastustoimintaa, vähän kuin oma nostaminenkin, josta en varsinaisesti tienaa. Yritystoiminnan kautta tapahtuva valmennus tuo leivän. Ne ovat niitä aikuisiällä aloittaneita harrastajia, jotka palkan maksavat.”

Roininen on ollut viime vuosina mediassa äänessä erityisesti ruokavalionsa takia. Hän on yksi niistä suomalaisista huippu-urheilijoista, jotka noudattavat vegaanista ruokavaliota, eli hän ei syö eläinperäisiä tuotteita.

Teemu Roinisen uran paras saavutus on EM-kisojen 11. sija.­

Moskovan EM-kisareissu on lyhyt, sillä paluu on ohjelmassa jo sunnuntaina, samana päivänä Roinisen sarjan kilpailun kanssa. Silti varautumista ja ennakkoselvittelyä on tehty myös ruokavalion kannalta.

”Kaurahiutaleita, pähkinöitä, proteiinipatukoita ja siemennäkkäriä on pakattuna. Yleensä on joku kunnon ruokakin mukana, lentokoneeseen saa viedä sitäkin. Yleensä riisiä ja tofua tai muuta tällaista. Paikalla olevat ovat infonneet, että tällä kertaa on hyvä kauppa vieressä. Sieltä löytyy hyvin tuotteita”, Roininen kertoo.

Roininen ei oleta, että kasvisruokavaihtoehtoa olisi kisoissa tarjolla. Jo ennen vegaaniksi ryhtymistä noin viisi vuotta sitten Roininen kertoo ottaneensa puoli repullista eväitä matkaan.

”Urheilijan on hyvä varautua siihen, että ei saa sellaista ruokaa, mikä olisi hyvä ennen kisaa valmistavaksi. Joskus on ollut jopa oma riisinkeitin matkassa, että voi keitellä puurot tai riisit itse hotellissa. Kisamatka vaatii valmistautumista, mutta ei se ole niin älyttömän hankalaa”, Roininen sanoo.

Tyypillisesti kisajärjestäjien tarjonta koostuu Roinisen mukaan erillisistä hiilihydraatin ja proteiinin lähteistä sekä kasviksista.

”Useimmiten riisi tai pasta sekä kana, kala tai liha. Kasviksissa on harvoin tarjolla kasviproteiinin lähde.”

Omien kokemustensa perusteella Roininen sanoo, että Yhdysvalloissa järjestäjien ruokatarjonta oli heikkoa sekasyöjillekin. Positiivisesti yllätti kisapaikka Keski-Aasiassa.

”Jos oikein positiivisen paikan sanoo, niin Turkmenistan. Siellä oli aina jotain papuhöystöä, joka oli äärimmäisen hyvääkin”, Roininen kiittelee.

Roininen sanoo, että vegaanin kannalta asiat helpottuvat ja normalisoituvat jatkuvasti. Lentoyhtiöillä kasvisvaihtoehto on yhä useammin tarjolla, eikä lisämaksua välttämättä enää peritä, kuten aiemmin tehtiin.

”Ehkä kysyntä on kasvanut sen verran, että se on bisnekselle kannattavaa.”

Roinisen matka EM-kisoihin on kulkenut koronatestin kautta, jotta lentokoneeseen pääsee. Paikalla odottaa kuplajärjestely ja tyhjä areena. Koronaohjeita Roininen kertoo saaneensa 30-sivuisen oppaan verran.

Korona on näkynyt Roinisen arjessa. Lempäälässä kunnan salilla on ollut hiljaista, kun harjoittelulupa on vain maajoukkueurheilijoilla.

Moskovassa Teemu Roinista odotta tyhjä kilpailuareena ja koronakupla.­

Valmennuspuolella harrastajien ryhmät eivät ole saaneet kokoontua marraskuun jälkeen, ja etävalmennus on tullut tutuksi.

Roininen sanoo lajin vetävän puoleensa harrastajia laidasta laitaan. Osa on palannut nuoruusvuosilta tutun lajin pariin, mutta vasta-alkajiakin lähtee mukaan.

”On sellaisia viiden lapsen äitejä, jotka kertovat, etteivät ole ikinä liikkuneet ja haluaisivat kokeilla. He oppivat siinä missä muutkin ja saavat onnistumisen elämyksiä sekä sosiaalisen ympäristön.”

Roininen sanoo tietävänsä muitakin SM-tasolla kilpailevia kasvispainotteisesti syöviä ja lihaa vähentäneitä painonnostajia, mutta juuri kotisalilla valmennusten ja harjoittelun yhteydessä häneltä tullaan kyselemään eniten vegaanisesta ruokavaliosta.

”Ehkä se yhä on sen verran poikkeuksellista, että kiinnostaa. On mukavaa, jos voi jotenkin valaista asiaa. On vuosia voimailleita keski-ikäisiä miehiä, jotka tulevat kuiskailemaan, että olen kuule linssejä maistanut. Ehkä olen helposti lähestyttävä tällaisille voimailualan harrastajille, joita aihe kiinnostaa.”

Kasvikset maistuvat Teemu Roiniselle.­

Moskovan EM-kisoihin Roininen suuntaa Tokion olympiaunelman takia. Painonnoston kisapaikat jaetaan rankingjärjestelmällä, ja kilpailuita pitää olla käytynä minimimäärä.

Roininen tarvitsee EM-kisan tililleen kisojen minimimäärän täyttymisen takia, vaikka menestysmahdollisuuksia ei juuri ole. Vammat ovat haitanneet harjoittelua, ja odotuksia ei juuri ole.

Roinisen uran paras sijoitus EM-areenalta on 11. sija, jonka hän on saavuttanut kolme kertaa. Vuonna 2019 Roininen oli 12. tuloksella 353 kilogrammaa. Tempauksessa nousivat 152:n ja työnnössä 201:n kilogramman raudat.

”Omalla kohdalla kyseessä on se, että saadaan täytettyä kilpailuvaatimukset. Ei ole realistista nyt, että pystyisi parantamaan suorituksia”, Roininen sanoo.

Miesten superraskaan sarjan kisassa on selvä suosikki Euroopan mestariksi. Georgialainen Lasha Talakhadze on maailmanennätysmies yhteistuloksella 484 kilogrammaa (tempaus 220 ja työntö 264). Ennätysraudat hän nosti vuonna 2019 Pattayalla.

Talakhadze on nelinkertainen maailmanmestari ja nelinkertainen Euroopan mestari. Rion olympialaisissa hän otti uransa ensimmäisen olympiakullan.

”Hän on parannellut ME:tä useampaan kertaan ja on ylitse muiden. Mitä olen katsonut sosiaalisen median videoita, niin sen perusteella hän on ME-kunnossa. Voidaan katsoa ihan millä ajanjaksolla vaan painonnostoa, ja hän on jos ei paras niin ainakin kolmen parhaan joukossa.”

Teemu Roinisen mukaan yhä useampi voimailija on ainakin lisännyt kasvisruoan osuuta ruokavaliossaan.­