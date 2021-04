Kahden painoluokan UFC-mestari Amanda Nunesin vaimo Nina kiipeää häkkiin puoli vuotta synnytyksen jälkeen: ”Oloni on loistava”

Kahden vapaaottelijan lapsi on päässyt jo UFC-häkkiin ja seuraamaan äitiensä treenejä.

Brasilialainen Amanda Nunes on ollut UFC:n kääpiösarjan mestari vuodesta 2016 ja höyhensarjan mestari vuodesta 2018 lähtien. Hänen vaimonsa Nina Nunes (os Ansaroff) on myös UFC-promootiossa otteleva vapaaottelija.

Nina tekee lauantaina paluun UFC-häkkiin kahden vuoden ottelutauon ja yhden raskauden jälkeen.

Pariskunnalla on Reagan Ann -niminen lapsi, jonka Nina synnytti viime vuoden syyskuussa. Amanda on julkaissut perheestä paljon yhteiskuvia sosiaalisessa mediassa.

Reagan on jo päässyt häkkiin onnittelemaan Amanda-äitiään voittoisan ottelun jälkeen ja on ollut mukana seuraamassa Nina-äidin harjoituksia.

Raskauden aikana säännöllisesti harjoitellut ja ruokavaliota noudattanut Nina kohtaa uransa tähän mennessä isoimmassa ottelussa Dern Mackenzien.

Molemmilla ottelijoilla on kymmenen voittoa, mutta tappiolistoissa on eroja. Ansaroff on hävinnyt ammattilaisurallaan kuudesti, Mackenzie vain kerran.

Myös MacKenzie teki paluun kehään hyvin nopeasti saatuaan lapsen.

”MacKenzien on todella kova, hän ei tee pelkkää jujitsua, vaan tykkää myös heitellä. Hänellä on iso sydän, joten olen ottanut valmistautumiseni hyvin tosissaan, etenkin nyt raskauden jälkeen. Sain paljon lisää painoa, mutta olen myös tiputtanut ne ja oloni on loistava”, Nina kertoi mmajunkien haastattelussa.

Viimeisimmässä ottelussaan kesällä 2019 Nina hävisi Tatiana Suarezille. Ennen sitä hän oli neljän voiton putkessa.

Nina uskoo, että jos olisi voittanut Suarezin, hänelle olisi avautunut mahdollisuus titteliotteluun. Samaa hän odottaa nyt, jos voittaa Dernin.

Tällä hetkellä perheessä on kuitenkin vain yksi mestari. UFC:n Instagram-videolla Nina kertoo, millaista on olla naimisissa UFC-mestarin kanssa.

”Pidä huoli, että hänet on aina ruokittu, se on numero yksi. Nälkä tuolla tasolla ei ole hauskaa. Toinen asia on tehdä välillä jotain ihan muuta kuin vapaaottelua. Kolmanneksi, ei mestareita tarvitse pelätä.”