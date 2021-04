Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Rajoitukset

Olympiakomitean exit-suunnitelma paljastaa: OK ja hallitus ovat täysin eri mieltä lasten ja nuorten kilpaurheilun sallimisesta

HS sai haltuunsa Suomen Olympiakomitean laatiman urheilun exit-strategian. Sen mukaan OK on täysin eri linjoilla Suomen hallituksen kanssa siitä, milloin lasten ja nuorten urheilukisojen ja tapahtumien järjestäminen olisi jälleen turvallista aloittaa. OK aloittaisi kisat jo toukokuussa.

