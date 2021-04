Oman salin perustanut Makwan Amirkhani on tiukka valmentaja, joka ei siedä myöhästelyä tai selityksiä: ”Täällä ei kukaan naura”

Makwan Amirkhanin ajasta on viime aikoina kulunut suuri osa hänen Raisioon perustamallaan salilla.

Suomen menestynein vapaaottelija Makwan Amirkhani kertoi kuulumisiaan tuoreimmassa Ylilyönti-podcastissa.

Amirkhani on viettänyt aikaansa hiljattain perustamallaan salilla Raisiossa, jolla hän on noin 6–10 tuntia päivässä.

”Sanotaan, että olen kotona, koska asun tuossa seinän takana ja vietän mielelläni aikaa täällä”, Amirkhani kertoi podcastissa.

Salilleen Amirkhani on luonut puitteet, joissa hän voi harjoitella täysipainoisesti ympäri vuoden. Hän myös vetää treenejä niin aikuisille kuin lapsille.

Amirkhani kuvailee itseään tiukaksi valmentajaksi. Totisuus treeneissä voi ehkä yllättää, sillä vapaaottelijasta nähdään usein hymyilevä puoli.

”Monella on se kuva, joka tulee somen ja netin kautta. Treenin ulkopuolella hymyilen, mutta kun astun tuosta ovesta sisään, niin täällä ei kukaan naura.”

Amirkhani ei siedä myöhästelyä. Hän on teroittanut lapsillekin, että harjoituksissa on oltava ajoissa. Sanktioita on luvassa koko porukalle, jos yksikin myöhästyy.

Lapset ovat ilmeisesti sisäistäneet asian. Amirkhani kertoo saaneensa yhden lapsen vanhemmalta kuvan, jossa lapsi oli täydet tamineet päällä jo kello 13, kun treenit alkoivat viideltä.

Turhia selittelyjäkään Amirkhani ei suostu kuuntelemaan. Jos selkä on kipeä sen takia, että on tehty edellisenä päivänä selkälihaksia, se ei ole riittävä syy jäädä kotiin.

Usein harjoitusvapaata pyytävät vanhemmat.

”Näitä pyyntöjä tulee, on synttäreitä ja nimipäiviä, kaikkea vuoden aikana. Jos jokaiseen osallistuu, se on aika paljon pois treeneistä.”

Amirkhani uskoo ottelevansa vielä kymmenen vuotta, ehkä enemmänkin. Kun ura loppuu, hän ei aio jäädä kotisohvalle.

Hän rakastaa valmentamista ja saa mielihyvää siitä, kun näkee valmennettavien kehittyvän.

Tosin vapaaottelija vaatii täyttä sitoutumista niiltä, joita valmentaa.

”Jos on tosissaan, niin minäkin olen tosissani.”