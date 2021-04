Kolmessa vuodessa Eveliina Summasesta on tullut yksi naisten jalkapallomaajoukkueen vastuunkantajista. Nyt hän kertoo, miten poikien kanssa pelaaminen teini-iässä kouli hänestä kovaa taklaavan keskikenttäpelaajan, jonka piti tilannetajulla paikata nopeuden puute.

”Muistan, kun menin ensimmäisiin B-poikien harjoituksiin. Harjoitukset olivat Imatralla, jonne ajoimme iskäni kanssa puolisen tuntia Lappeenrannasta. En tiennyt, että alkulämmittely alkaisi vartti ennen harjoituksia, joten myöhästyin siitä vähän. Vaihdoin äkkiä kengät, ja menin jonon jatkoksi. Nopeasti ennen treenejä valmentaja sanoi: tiedoksi kaikille pojille, että Eveliina Summanen on nyt meidän mukana.

Olin 16-vuotias, kun menin Lappeenrannan PEPO:n B-poikien joukkueeseen pelaamaan B-poikien Ykköstä. Juniorimaajoukkueen valmentaja Marko Saloranta oli sanonut, että minun olisi hyvä treenata poikien kanssa. Menin ensin C-poikien kanssa treenaamaan. Huomasin, että parhaimmat heistä treenasivat B-poikien kanssa, joten halusin itsekin sinne.

Mika Halmetniemi oli PEPO:n B-poikien valmentaja, ja hän pyysi saman tien minut viikonlopputurnaukseen. Turnauksen jälkeen hän oli sitä mieltä, että minun pitäisi pelata poikien kanssa.

En ole kysynyt häneltä koskaan, miksi hän oli sitä mieltä, mutta varmaan hän näki minussa potentiaalia ja mahdollisuuden kehittyä uudelle tasolle. Ei minulla itselläni ollut sitten hirveästi varaa valita. Halmetniemi oikeastaan teki sen päätöksen puolestani.

Se oli varmasti tärkeintä aikaa urallani, kun pelasin poikien kanssa. Se oli tosi opettavaista, kun olin koko ajan aina vaan parempien joukossa.

Pojat olivat vuoden minua vanhempia. Ajattelin silloin, että he olivat minua paljon parempia. Minua jännitti, miten pärjäisin heidän joukossaan.

Joukkueessa oli pari poikaa luokaltani, joten minulla oli aina joku, jolle saatoin mennä juttelemaan. Sitten aloin saamaan kavereita joukkueesta. Jalkapallo oli kuitenkin tärkein asia, ja pystyin siihen keskittymään täysillä.

Sain vaihtaa totta kai omissa tiloissa pelikamat. Kun puhuimme peliasioista, piti minun olla samassa pukukopissa.”

” ”En minä aina ollut parempi kuin pojat.”

Eveliina Summanen kuljetti palloa MM-karsintaottelussa Itävaltaa vastaan 2018.­

”Jotkut, varsinkin vanhemmat pelaajat, ottivat minut tosi hyvin vastaan. Minua otettiin enemmän ja enemmän mukaan joukkueeseen, mikä tuntui hyvältä. Minulta myös vaadittiin paljon.

Eivät kaikki olleet yhtä mukavia alussa tai missään vaiheessa. Kaikki pojat eivät välttämättä pitäneet siitä, että tyttö tuli heidän joukkueeseensa ja vei peliaikaa heiltä. Huomasin sen siitä, miten he käyttäytyivät ympärilläni. Ehkä se ikäkin vaikutti, kun siinä iässä identiteetti muokkautuu ja on vielä epävarmuutta. Siinä iässä joukkueessa on henkisesti niin eritasoisia ihmisiä.

En minä aina ollut parempi kuin pojat. Uskon, että sovelluin joukkueen pelitaktiikkaan. En ollut oikeastaan nopeampi tai vahvempi kuin kukaan muu, mutta aina minulla oli jotain annettavaa joukkueelle.

Syöttäminen ja pelinavaaminen olivat vahvuuksiani. Pelasin keskikentän pohjalla, mikä oli aika samanlainen rooli, joka minulla on nytkin joukkueessani.

En kokenut, että vastustajat olisivat mitenkään kohdelleet minua eri tavalla tai säästelleet minua. Minua kohdeltiin samalla tavalla kuin poikiakin, mikä oli tosi hyvä juttu. Se oli tärkeätä ja opettavaa.”

”Jokaiselle tyttöpelaajalle pitäisi löytää paras vaihtoehto, mutta kaikille ei ole paras vaihtoehto mennä poikien joukkueeseen. En välttämättä olisi itsekään mennyt, jos kotikaupungissani olisi ollut kovatasoinen tyttöjoukkue.

Niiden kahden vuoden aikana B-pojissa opin pelissä ennakointia, kovuutta ja pelinlukemista. Minun piti joissain asioissa olla askeleen edellä. Pelinlukeminen oli tosi tärkeätä. Opin henkisesti paljon.

En ikinä päässyt helpolla. Se asenne jäi. Nykyään annan aina automaattisesti kaikkeni.”

” ”Minulla on ollut tosi iso arvostus kaikkia valmentajiani kohtaan.”

Eveliina Summanen, 22, kamppaili pallosta Skotlannin Christie Murrayn kanssa lokakuussa pelatussa karsintaottelussa­

”Lukioaikana asuin opiskelijakämpässä aika lähellä Mäkelänrinteen lukiota. Menin maanantaiaamuna junalla Helsinkiin, ja lähdin perjantaina iltapäivällä ensimmäisellä junalla Lappeenrantaan, jotta kerkesin perjantain treeneihin.

Vanhempani tekivät sen ajan helpoksi, koska he laittoivat minulle aina ruokaa matkaan. Sopeutumisessa Helsinkiin ei ollut vaikeuksia. Murteestani sain kuulla aluksi, se taisi olla helsinkiläisessä kulttuurissa ansaittua.

Märskyn valmentajilla ja maajoukkuevalmentajilla on hyvät yhteydet, ja he yrittivät tehdä parhaansa, että saisivat autettua arkeani.

Minun piti etsiä Helsingistä jokin naisten joukkue, jonka kanssa treenasin viikolla, jotta en ollut vain Märskyn aamutreenien varassa. Treenasin ensimmäisen lukuvuoden aikana PK-35 Vantaassa, Hongassa ja lopuksi HJK:ssa.

Tajusin, että pärjäisin niissä joukkueissa, ja se vahvisti käsitystä, että oli ollut oikea päätös pelata poikien kanssa.

HJK halusi tehdä heti sopimuksen kanssani, mutta he malttoivat odottaa, että pelasin kauden loppuun poikien joukkueessa.”

”Anne Mäkinen valmensi minua Märskyn aamutreeneissä. Pelasin samaa pelipaikkaa kuin mitä hän oli pelannut urallaan.

Nuorempana Lappeenrannassa en seurannut jalkapalloa ja varsinkaan naisten jalkapalloa, kun ei ollut tarjontaa saatavilla. En edes ymmärtänyt, miten hyvä pelaaja Mäkinen oli ollut maailman mittakaavalla. Ymmärrys kasvoi, kun sain kuulla hänestä ja sain oppia häneltä.

Minulla on ollut tosi iso arvostus kaikkia valmentajiani kohtaan ja uskon, että jokaisella on paljon annettavaa.

HJK:ssa oli kokeneita ja esimerkillisiä pelaajia, kuten Essi Sainio ja Minna Meriluoto. Naisten liigan taso ei tullut yllätyksenä, kun olin jo treenannut heidän kanssaan pitkään. Ei minulla ollut mitään vaikeuksia, kun pelit alkoivat.”

” ”Tuntuu, että jalkapallossa mennään pikkuhiljaa ydinfysiikan puolelle.”

Eveliina Summanen (20) teki 1-0 maalin jalkapallon naisten EM-karsintaottelussa Suomi–Skotlanti Helsingissä lokakuussa 2020.­

”Ensimmäisen HJK-kauteni puolenvälin jälkeen Joonas Rantanen tuli HJK:n valmentajaksi. Se oli iso muutos koko joukkueelle. Vaikka hänellä oli koko joukkue huolehdittavanaan, hänellä oli aina aikaa jokaiselle pelaajalle.

Hän opetti minulle paljon taktisia asioita, jotka liittyivät henkilökohtaisiin suorituksiini, esimerkiksi tilan tunnistamista. Tuntuu, että jalkapallossa mennään pikkuhiljaa ydinfysiikan puolelle, se oli niin yksityiskohtaista.

Juniorimaajoukkueessa sain palautekeskusteluissa kuulla ehkä eniten siitä, että minun pitäisi kehittyä henkisesti. Rantanen muistutti minua niistä asioista.

Olen ollut aiemmin häseltäjä, jolla on ollut monta rautaa tulessa. Minua muistutettiin joskus ihan kunnolla puhutteluissa siitä, että minun täytyy huolehtia aikatauluista, pitää kiinni perusasioista ja ottaa vastuuta. Tajusin, että minun piti ryhdistäytyä myös kentän ulkopuolella.

Oli pettymys, että emme voittaneet mestaruutta viimeisellä HJK-kaudellani, eikä minulla ole vielä Suomen mestaruutta. Muuten olin tyytyväinen, että kehityimme koko ajan. Oli merkittävää, että sain henkilökohtaista tunnustusta, mutta tärkeintä olisi ollut voittaa mestaruus joukkueen kanssa.”

”Maajoukkueessa Marko Saloranta otti minut mukaan Kiinaan, jossa tein maajoukkuedebyyttini. Päävalmentaja Anna Signeul otti minut mukaan aiempiin MM-karsintoihin.

Alkuun oli jännittävää tulla taas uusien ihmisten pariin ja päästä pelaamaan parhaiden suomalaispelaajien kanssa. En voinut miettiä jännittämistäni, vaan rupesin töihin heti. Kehitykseni on mennyt ylöspäin. Koko joukkueen kehittyminen näkyy tuloksissa.

Ensi vuoden EM-turnaus motivoi päivittäin tekemään töitä hyvin. Vuodenkin aikana pystyy kehittymään paljon, ja minun pitää maksimoida se aika, mutta samalla keskittyä tähän hetkeen. Peli kerrallaan.”

Itävalta–Suomi-maaottelu sunnuntaina kello 21.30 Suomen aikaa. Yle Areena näyttää ottelun.

Emma Koivisto (vas), Emmi Alanen, maalintekijä Eveliina Summanen ja Sanni Franssi juhlivat 1–0 voittoa jalkapallon naisten EM-karsintaottelussa Skotlantia vastaan viime syksynä.­