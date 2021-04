Jalkapallo

Miesten Suomen cupin välierät:

KuPS–Honka 2–1 (2–1) 31. Janis Ikaunieks 1–0, 35. Niklas Pyyhtiä 1–1, 41. Santeri Haarala 2–1.

HJK–Inter 4–0 (2–0) 9. Filip Valencic 1–0, 16. David Browne 2–0, 54. Roope Riski rp. 3–0, 67. Atom 4–0.

Englannin Valioliiga: Manchester City–Leeds 1–2, Liverpool–Aston Villa 2–1, Crystal Palace–Chelsea 1–4.

Espanjan liiga: Getafe–Cadiz 0–1, Bilbao–Alaves 0–0, Eibar–Levante 0–1, Real Madrid–Barcelona myöhemmin.

Italian Serie A: Spezia–Crotone 3–2, Parma–AC Milan 1–3, Udinese–Torino myöhemmin.

Saksan Bundesliiga: Bayern München–Union Berlin 1–1 (U: Joel Pohjanpalo kentälle 72. minuutilla), Frankfurt–Wolfsburg 4–3, Hertha Berlin–Mönchengladbach 2–2, Werder Bremen–Leipzig 1–4 (W: Niklas Moisander 90 min), Stuttgart–Dortmund 2–3.

Jääkiekko

Liiga:

Ilves–Tappara 2–5 (1–1, 0–2, 0–2)

Kärpät–JYP 4–1 (4–0, 0–1, 0–0)

KooKoo–SaiPa 7–2 (3–1, 2–0, 2–1)

Sport–KalPa 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Pelicans–HIFK 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Ässät–Lukko 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

Runkosarjan jäljellä olevat ottelut: 12.4. Tappara–Kärpät, 13.4. Lukko–TPS, Tappara–Kärpät, JYP–KooKoo, HIFK–Sport, HPK–SaiPa, Ässät–KalPa, Jukurit–Pelicans.

Mestis:

Puolivälierät: KeuPa HT–IPK 1. je. 3–4. IPK välieriin voitoin 2–1.

JoKP–K-Vantaa 4–2. JoKP välieriin voitoin 2–1.

Välieräparit (2 voitolla loppuotteluihin): JoKP–Hermes, Ketterä–IPK

Seuraavat ottelut: 13.4. JoKP–Hermes, Ketterä–IPK, 15.4. Hermes–JoKP, IPK–Ketterä.

NHL: Buffalo–Washington 3–4, B: Henri Jokiharju 1+0, Rasmus Ristolainen 0+2. New Jersey–Pittsburgh 4–6, N: Janne Kuokkanen 0+1. NY Islanders–NY Rangers 1–4, NYR: Kaapo Kakko 0+1. St. Louis–Minnesota 9–1, M: Kaapo Kähkönen 29/38 torjuntaa. Las Vegas–Arizona 7–4. Anaheim–Colorado 0–2, C: Mikko Rantanen 1+0. San Jose–Los Angeles 5–2.

KHL: Pudotuspelien 3. kierrosta: TsSKA Moskova–SKA 3. je. 2–3. TsSKA johtaa voitoin 3–2.

Koripallo

Naisten Korisliigan välierät: Espoo Basket Team–Tapiolan Honka 68–71 (28–42), voitot 2–2. Seuraava ottelu: 13.4. Honka–EBT. – Kotkalainen Peli-Karhut on jo varmistanut pääsynsä loppuottelusarjaan.

NBA: Orlando–Indiana 106–111, Boston–Minnesota 145–136, New York–Memphis 133–129, Atlanta–Chicago 120–108 (C: Lauri Markkanen 5 pistettä/5 levypalloa/1 syöttö), New Orleans–Philadelphia 101–94, Milwaukee–Charlotte 119–127, Denver–San Antonio 121–119, Golden State–Washington 107–110, LA Clippers–Houston 126–109.

Maastohiihto

Suomen cupin 6/6 kilpailut, Ruka, Kuusamo:

Naiset, 15 km (v, yhteislähtö): 1) Krista Pärmäkoski IkaalU 37.32,4, 2) Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi jäljessä 58,1 sekuntia, 3) Johanna Matintalo Pöytyän U –1.39,5, 4) Anne Kyllönen Kainuun HS –1.42,7, 5) Laura Mononen HämeenlHS –1.44,4, 6) Jasmi Joensuu Vantaan HS –1.57,6, 7) Emmi Lämsä Visa ST Kemi –2.32,7, 8) Katri Lylynperä Vuokatti STK –2.33,8, 9) Eveliina Piippo Vuokatti STK –2.34,5, 10) Katariina Lonka IkaalU –2.38,2. Mukana 51 naista.

Miehet, 20 km (v, yhteislähtö): 1) Iivo Niskanen Puijon HS 46.47,8, 2) Joni Mäki Pohti Ski Team –20,6, 3) Ristomatti Hakola Jämin J –36,6, 4) Perttu Hyvärinen Puijon HS –38,3, 5) Juho Mikkonen Vuokatti STK –38,3, 6) Petteri Koivisto Puijon HS –45,2, 7) Markus Vuorela Jämin J –45,7, 8) Joel Ikonen Pohti Ski Team –1.12,7, 9) Miro Karppanen ImatrU –1.29,4, 10) Emil Liekari Vuokatti STK –1.30,7, . Mukana 86 miestä.

Suomen cupin loppupisteet, 9 kilpailua:

Naiset: 1) Kyllönen 566, 2) Matintalo 425, 3) Mononen 421, 4) Roponen 360, 5) Joensuu 340, 6) Pärmäkoski 320, 7) Kerttu Niskanen Vieremän K 280, 8) Lylynperä 230.

Miehet: 1) Mäki 580, 2) Hyvärinen 431, 3) Hakola 412, 4) Niskanen 400, 5) Vuorela 270, 6) Lauri Vuorinen Skiteam 105 243, 7) Varis 225, 8) Ikonen 223.

Painonnosto

EM-kilpailut, Moskova:

Naiset, 87 kg: 1) Dania Akhmerova Venäjä, 246 (tempaus 108+työntö 138), 2) Elena Cilcic Moldova 245 (107+138), 3) Daria Riazanova Venäjä 240 (105+135), 4) Anastaasia Hotfrid Georgia 239 (111+128), 5) Solfrid Koanda Norja 235 (100+135), 6) Kinga Kaczmarczyk Puola 230 (103+127), ...10) Meri Ilmarinen Suomi 215 SE (94+121 SE).

Miehet, 109 kg: 1) Dmitro Tshumak Ukraina 407 (181+226), 2) Hristo Hristov Bulgaria 406 (186+220), 3) Timur Nanijev Venäjä 401 (184+217), ...12) Hannes Keskitalo Suomi 350 SE (150+200 SE). Keskitalo nosti perjantaina B-ryhmässä. – Sunnuntaina suomalaisista kilpailevat Teemu Roininen ja Petri Lindfors yli 109 kilon sarjan B-ryhmässä.

Salibandy

Naisten F-liigan välierät:

Classic–SB-Pro vl. 6–5 (0–3, 1–1, 4–1, 0–0, 1–0) – Voittolaukauskilpailun ratkaisi Classicin Alma Laitila. Voitot 2–2.

PSS–SSRA 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) PSS loppuotteluihin voitoin 3–1, SSRA pronssiotteluun.

Loppuottelut alkavat 17. huhtikuuta, jolloin pelataan myös pronssiottelu.

Soutu

EM-kilpailut, Varese, Italia: Miesten pariairokaksikko, C/D-välierä: 1) Norja 6.26,02, 2) Unkari 6.29,16, 3) Ukraina 6.31,38, 4) Joel Naukkarinen–Olli-Pekka Karppinen Suomi 6.37,27, 5) Bulgaria 6.43,25. – Suomalaiset soutavat sunnuntaina D-finaalissa.

Uinti

Kv. kilpailut (50 m allas), Tukholma:

Naiset, 50 m vu, A-finaali: 1) Julie Kepp Jensen Tanska 24,71, 2) Michelle Coleman Ruotsi 24,96, 3) Fanny Teijonsalo 24,97 (alkuerissä 25,44). B-finaali: 1) Mimosa Jallow 25.52 (alkuerissä 26,02). C-finaali: 5) Ida Hulkko 26,71 (alkuerissä 26,64), 8) Mia Pentti 27,06 (alkuerissä 26,85). Lisäksi alkuerissä suomalaisia: 20) Susanne Hirvonen 26,55, 35) Siiri Einiö 27,49.

200 m sku, A-finaali: 1) Katinka Hosszu Unkari 2.11,54, 2) Anatasia Gorbenko Israel 2.13,49, 3) Jenna Laukkanen 2.15,42 (alkuerissä 2.16,66).

200 m ru, A-finaali: 1) Eneli Jefimova Viro 2.26,88, 2) Thea Blomsterberg Tanska 2.27,68, 3) Kristyna Horska Tshekki 2.27,81, ...7) Laura Lahtinen 2.32,10 (alkuerissä 2.29,63).

Miehet, 100 m vu, C-finaali: 7) Anton Herrala 54,47 (alkuerissä 50,81), 8) Ari-Pekka Liukkonen 1.00,48 (alkuerissä 50,88).

Raviurheilu

TOTO75, Jokimaa:

1. lähtö: 2 Com Milton, poissa: 7

2. lähtö: 6 Pica-Pica Oak, poissa: 11

3. lähtö: 11 Hetviina, poissa: 3

4. lähtö: 1 Langen's Airborne, poissa: –

5. lähtö: 15 Morison, poissa: 11, 12, 13

6. lähtö: 2 Grainfield Aiden, poissa: 5, 6

7. lähtö: 1 Stonecapes Queila, poissa: –

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 702,56 e., 6 oikein voitto-osuus 4,95 e.

Rahapelejä

Lotto 14/21

Oikeat numerot: 1, 3, 10, 16, 20, 28, 31. Lisänumero: 9. Plusnumero: 4

Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 15 700 000,00 e, 6+1 oikein 45 770,89 e, 6 oikein 1 246,03 e, 5 oikein 36,59 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Lauantai-Jokeri 14/21

4 2 5 1 6 4 6

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein –, 5 oikein 76 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 14/21

Ilta-arvonta (10.4.): 8, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 44, 46, 49, 55, 63, 69. Kunkkunumero: 28.

Päiväarvonta (10.4.): 4, 7, 9, 12, 16, 21, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 59, 61, 62, 65, 70. Kunkkunumero: 33.

Myöhäisillan arvonta (9.4.): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 26, 29, 36, 40, 45, 50, 53, 57, 61, 62, 69. Kunkkunumero: 6.

Eurojackpot 14/21

Päänumerot: 11, 18, 23, 29, 32. Tähtinumerot: 3, 7.

Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 49 162 255,50 e, 5+1 oikein 1 199 093,00 e, 5 oikein 141 069,70 e, 4+2 oikein 2 000,90 e, 4+1 oikein 186,10 e, 4 oikein 94,90 e, 3+2 oikein 29,90 e, 2+2 oikein 13,50 e, 3+1 oikein 13,50 e, 3 oikein 13,50 e, 1+2 oikein 6,80 e, 2+1 oikein 6,80 e.

Perjantai-Jokeri 14/21

5 1 5 0 3 7 5

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Tv-urheilua

Nelonen

15.30 Miesten F-liiga: Finaali.

Yle TV2

22.50 Jalkapallon naisten maaottelu: Itävalta–Suomi.

Yle Areena

21.25 Jalkapallon naisten maaottelu: Itävalta–Suomi.

Elisa Viihde Sport

19.20 Liga ACB: Barca–Real Madrid.

C More Sport

14.55 La Liga: Villarreal–Osasuna. 15.30 ESL Pro League 13: Malta. 15.55 SHL Playoffs. 17.10 La Liga: Valencia–Real Sociedad. 18.00 WTA Tennis 500: Bogota. 19.25 La Liga: Real Valladolid–Granada. 20.00 WTA tennis: Charleston. 21.55 Portugalin Liiga: Sporting–Famalicao, Real Betis– Atlético Madrid.

Eurosport 1

00.03 Curling: MM-kisat Calgary. 13.32 Formula E: MM-sarja Rooma. 15.00 Tennis: ATP 250 -turnaus. 16.56 Painonnosto: EM-kisat.

Eurosport 2

13.03 Painonnosto: EM-kisat. 14.45 Tennis: ATP1000 Monte Carlo. 16.00 ATP1000 Monte Carlo. 18.00 ATP1000 Monte Carlo.

Ruutu

09.30 Hopeasompa 2021: N16 ja M16 viestit. 13.20 Serie A: Inter Milan–Cagliari. 15.00 F-liiga: Oilers–Classic. 15.50 Serie A Hellas Verona–Lazio, Juventus–Genoa, Sampdoria–Napoli. 16.50 F-liiga: SB-Pro–Classic. 16.55 Koripallon 1. Divisioona: HBA-Märsky–LoKoKo Bisons, Torpan Pojat–Kristika Turku. 17.50 F-liiga: SSRA–PSS. 18.00 Ravit. 18.50 Serie A: AS Roma–Bologna. 21.00 Golf: The Masters, 4. päivä. 21.35 Serie A: Fiorentina–Atalanta. 22.00 NBA: Denver Nuggets–Boston Celtics.

V Sport Urheilu

13.55 Ligue 1: Rennes–Nantes. 16.20 Bundesliiga: Schalke–Augsburg. 18.50 Köln–Mainz. 23.05 NHL: Vegas Golden Knights–Arizona Coyotes. 02.05 Boston Bruins–Washington Capitals.

V Sport 1

18.00 Ligue 1: Monaco–Dijon. 23.05 NHL: Vegas Golden Knights–Arizona Coyotes. 02.05 New York Islanders–New York Rangers.

V Sport Jääkiekko

16.55 KHL: tarvittaessa. 21.05 NHL: Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres. 01.05 Anaheim Ducks–Colorado Avalanche.

V Sport Hockey

20.30 NHL-Studio. 21.05 NHL: Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres. 02.05 Boston Bruins–Washington Capitals.

V Sport Jalkapallo

13.50 Valioliiga: Burnley–Newcastle. 16.00 West Ham–Leicester. 18.25 Tottenham–Manchester United. 20.50 Sheffield United–Arsenal.

V Sport Football

13.55 Ligue 1: Rennes–Nantes. 16.20 Bundesliiga: Schalke–Augsburg. 18.50 Köln–Mainz.

V Sport Premium

13.55, 16.00, 18.05, 18.25, 20.30, 20.55 Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

V Sport Ultra

18.25 Valioliiga: Tottenham–Manchester United.