18-vuotias Trinity Rodman pelaa NWSL-liigan Washington Spiritsissä.

Ammattijalkapalloilija Trinity Rodman, 18, laukoi maalin heti avausottelussaan Pohjois-Amerikan jalkapallon naisten liigassa NWSL:ssä. Rodmanin seura Washington Spirit kuitenkin hävisi maalein 2–3 North Carolina Couragelle.

Rodman, entisen NBA-tähtipelaajan Dennis Rodmanin tytär, on nuorin koskaan NWSL:ään valintatilaisuudessa valittu pelaaja. Rodman oli ykköskierroksen kakkosvalinta.

Lauantain ottelussa Rodman tuli kentälle 55. minuutilla ja teki maalin viisi minuuttia myöhemmin.

Kun Trinity Rodman puhui Yhdysvaltojen medialle viime viikolla, hän sanoi, että hänen äitinsä Michelle oli hänelle roolimalli, vaikka kaikki kysyvät häneltä kuuluisasta isästään, joka oli voittamassa NBA-mestaruuden viidesti.

”Kun on sellainen isä kuin minulla on, kukaan ei kysy äidistäni, koska hän ei luonnollisestikaan ole NBA-tähti, mutta haluan ihmisten tietävän, että äitini on ollut tukijani kaikessa, ja hän on paras ystäväni ja kallioni.”