Suora ulosajo oli Ibrahimovicille uran kymmenes.

Zlatan Ibrahimovic on tehnyt tällä kaudella 15 maalia Serie A:ssa.­

Italialaisen AC Milanin ruotsalaishyökkääjä Zlatan Ibrahimovic ajettiin kentältä lauantaina vierasottelussa Parmaa vastaan, mutta tilanne saattoi olla väärinkäsitys.

Ibrahimovic katseli punaista korttia tunnin pelin jälkeen erotuomari Fabio Marescalle laukomansa kommentin jälkeen.

”Ai et ole kiinnostunut mielipiteestäni. Sepä erikoista”, Zlatan itse kertoi italialaislähteiden mukaan ihmetelleensä.

Football Italia pohtii, että kyseessä voi olla väärinkäsitys, jos Maresca on kuullut Zlatanin sanova stranon (erikoista) sijaan Zlatanin sanovan (bastardo) paskiainen.

Zlatan ja AC Milan aikovat valittaa tuomiosta, jolloin kahden ottelun pelikielto voi lyhentyä. Suora ulosajo oli hyökkääjän uran kymmenes.

AC Milan johti ottelua ulosajohetkellä maalein 2–0 ja voitti lopulta lukemin 3–1. Zlatan syötti Ante Rebicin tekemän avausmaalin.

AC Milan on Serie A:ssa toisena. Inter on karannut jo 11 pisteen päähän sarjakärjessä, ja Juventuns vaanii pisteen päässä takana. Ibrahimovic on tehnyt tällä kaudella 15 maalia pelaamissaan 17 ottelussa.