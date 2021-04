Golf

Miesten kauden 1/4 arvoturnaus Masters, Augusta, Yhdysvallat: Kärjen tilanne 54/72 reiän: 205 lyöntiä (11 alle parin): Hideki Matsuyama Japani 69+71+65, 209 (–7): Justin Rose Englanti 65+72+72, Xander Schauffele USA 72+69+68, Marc Leishman Australia 72+67+70, Will Zalatoris USA 70+68+71, 210 (–6): Corey Conners Kanada 73+69+68, 211 (–5): Jordan Spieth USA 71+68+72, 212 (–4): Ryan Harman USA 69+69+74.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: Burnley–Newcastle 1–2, West Ham–Leicester 3–2, Tottenham–Manchester United 1–3, Sheffield United–Arsenal myöhemmin.

Espanjan liiga: Villarreal–Osasuna 1–2, Valencia–Real Sociedad 2–2, Valladolid–Granada ja Betis–Atletico Madrid myöhemmin.

Italian Serie A: Inter–Cagliari 1–0, Juventus–Genoa 3–1, Sampdoria–Napoli 0–2, Verona–Lazio 0–1, AS Roma–Bologna 1–0, Fiorentina–Atalanta myöhemmin.

Saksan Bundesliiga: Schalke–Augsburg 1–0 (S: Malick Thiaw 90 min), Köln–Mainz 2–3.

Jääkiekko

NHL: Dallas–Florida 4–1, D: Roope Hintz 0+2, F: Aleksander Barkov 1+0. Philadelphia–Boston 3–2. Carolina–Detroit vl. 4–5, C: Sebastian Aho 1+0, D: Valtteri Filppula 1+0. Columbus–Chicago 3–4, Co: Patrik Laine 1+0, Ch: Kevin Lankinen 23/26 torjuntaa. Montreal–Winnipeg 0–5. Toronto–Ottawa 6–5. Nashville–Tampa Bay 0–3, N: Pekka Rinne 31/33 torjuntaa. St. Louis–Minnesota ja. 3–2, S: Ville Husso 28/30 torjuntaa. Calgary–Edmonton 5–0, C: Juuso Välimäki 0+1. San Jose–Los Angeles 2–4.

KHL: Pudotuspelien 3. kierrosta: Ak Bars–Avangard ja. 2–3. Avangard johtaa voitoin 3–2.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

Välierät:

Salon Vilpas–Seagulls 84–83 (37–40)

Vilpas loppuotteluihin voitoin 4–2.

Loppuottelusarja Karhu Basket–Vilpas alkaa 15. huhtikuuta. Pronssiottelussa kohtaavat Seagulls ja Pyrintö.

NBA: Cleveland–Toronto 115–135, Brooklyn–LA Lakers 101–126, Oklahoma–Philadelphia 93–117, Utah–Sacramento 128–112, Golden State–Houston 125–109, Phoenix–Washington 134–106, Portland–Detroit 118–103.

Miekkailu

Nuorten MM-kilpailut, kalvan joukkuekilpailut, Kairo, Egypti:

Alle 20-vuotiaat miehet: 1) Venäjä, 2) USA 3) Egypti, ...12) Suomi (Akseli Heinämaa, Julius Jutila, Einar Rantala). Mukana 31 joukkuetta.

Suomen ottelut: Suomi–Brasilia 45–39, Venäjä–Suomi 45–26, Suomi–Tshekki 45–39, sijat 9–12: Viro–Suomi 45–31, sijat 11–12: Bulgaria–Suomi 45–33.

Suomen sijoitus on ikäluokan kaikkien aikojen kolmanneksi paras MM-kisoissa. Nuoret miehet olivat vuonna 2009 Belfastissa yhdeksänsiä ja nuoret naiset vuonna 2015 Tashkentissa sijalla 11.

Alle 20-vuotiaat naiset: 1) Venäjä, 2) Espanja, 3) Puola, ...19) Suomi (Outi Jaakkola, Inka Pallasvesa, Vilma Vehviläinen). Mukana 23 joukkuetta.

Suomen ottelu: Turkki–Suomi 42–41.

Painonnosto

EM-kilpailut, Moskova:

Miehet, yli 109 kiloa, B-ryhmä: 1) Oleksii Bibik Ukraina yhteistulos 410 kg (189+221), 2) David Litvinov Israel 401 (188+213), 3) Tamas Kajdoci Serbia 390 (172+218), ...9) Petri Lindfors Suomi 319 (144+175).

Salibandy

Miesten F-liiga:

Loppuottelu: Oilers–Classic 3–8. Classic mestari voitoin 4–0.

Naisten F-liiga:

Välierät: SB-Pro–Classic 4–3. Nurmijärveläinen SB-Pro eteni voitoin 3–2 loppuotteluihin, vastassa porvoolainen PSS. Loppuottelut alkavat 17. huhtikuuta, mestaruus ratkeaa neljällä voitolla..

Liigakarsinnat: Blue Fox, Uusikaarlepyy–Lohjan Salibandy 10–2. Blue Fox johtaa voitoin 2–0. Liigapaikka ratkeaa kolmella voitolla.

Soutu

EM-kilpailut, Varese, Italia: Miesten pariairokaksikko, D-finaali: 1) Hugo Nerud/Eskil Borgh Ruotsi 6.45,08, 2) Aleksandr Bulat/Kirill Visotchi-Shestakov Moldova 6.45,49, 3) Olli-Pekka Karppinen/Joel Naukkarinen Suomi 6.45,96, 4) Slovakia 6.46,62, 5) Bulgaria 7.04,95.

Uinti

Kv. kilpailut (50 m allas), Tukholma:

Naiset, 100 m vu, A-finaali: 1) Louise Hansson Ruotsi 54,27. B-finaali: 1) Fanny Teijonsalo 55,84 (alkuerissä 56,09).

100 m ru, A-finaali: 1) Eneli Jefimova Viro 1.06,82, 2) Sophie Hansson Ruotsi 1.06,84, 3) Ida Hulkko 1.06,88 (SE) (alkuerissä 1.07,78), ...7) Jenna Laukkanen 1.08,90 (alkuerissä 1.08,41). B-finaali: 8) Siiri Einiö 1.17,24 (alkuerissä 1.10,78).

Entinen SE oli Hulkon viime kesäkuussa Tampereella uima 1.06,90.

200 m pu, A-finaali: 1) Katinka Hosszu Unkari 2.09,72, 2) Helena Rosendahl Bach Ruotsi 2.09,87, 3) Laura Lahtinen 2.11,56 (alkuerissä 2.16,49).

Miehet, 50 m vu, A-finaali: 1) Kristian Gkolomeev Kreikka 21,96, 2) Ari-Pekka Liukkonen 22,12 (alkuerissä 22,28). B-finaali: 1) Anton Herrala 22,86 (alkuerissä 22,89).

Rahapelejä

Lotto 14/21

Oikeat numerot: 1, 3, 10, 16, 20, 28, 31. Lisänumero: 9. Plusnumero: 4

Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 15 700 000,00 e, 6+1 oikein 45 770,89 e, 6 oikein 1 246,03 e, 5 oikein 36,59 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 14/21

4 2 5 1 6 4 6

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein –, 5 oikein 76 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 14/21

Päiväarvonta (11.4.): 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 29, 34, 39, 45, 53, 54, 57, 58, 60, 64, 67, 69. Kunkkunumero: 3.

Myöhäisillan arvonta (10.4.): 3, 4, 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 29, 35, 39, 40, 42, 47, 50, 59, 60, 63, 64. Kunkkunumero: 63.

Ilta-arvonta (10.4.): 8, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 44, 46, 49, 55, 63, 69. Kunkkunumero: 28.

Tv-urheilua

Yle Areena

16.50 eEuro 2021 -karsinnat.

C More Sport

18.15 Liiga: Tappara–Kärpät. 19.55 SHL Playoffs: Leksand–Örebro, Skellefteå–Luulaja. 20.20 Brynäs–HV71. 21.55 La Liga: Celta Vigo–Sevilla.

Eurosport 1

01.03 Curling: MM-kisat Calgary. 13.03 Pyöräily: Pro-sarja Turkin Ympäriajo. 15.03 Tennis: ATP1000 Monte Carlo. 16.00 ATP1000 Monte Carlo. 18.00 ATP1000 Monte Carlo.

Ruutu

18.00 Ravit: Toto5, Joensuu.

V Sport Urheilu

21.20 Bundesliiga: Hoffenheim–Leverkusen. 02.05 NHL: Ottawa Senators–Winnipeg Jets. 05.35 NHL: San Jose Sharks–Anaheim Ducks.

V Sport 1

02.05 NHL: Columbus Blue Jackets–Chicago Blackhawks. 05.35 San Jose Sharks–Anaheim Ducks.

V Sport Jääkiekko

02.05 NHL: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings. 05.05 Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Montreal Canadiens–Toronto Maple Leafs. 05.05 Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights.

V Sport Jalkapallo ja V Sport Premium

19.50 Valioliiga: West Bromwich–Southampton. 22.05 Brighton–Everton.

V Sport Football

21.20 Bundesliiga: Hoffenheim–Leverkusen.