NBA:ssa suomalaiskoripalloilija Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls taipui Minnesota Timberwolvesille 117–121.

Pelissä eniten pisteitä pussitti Chicagon Zach LaVine. Hän nakutti 30 pistettä. Paikallista aikaa perjantaina LaVine oli vielä kovemmassa vauhdissa. Tuolloin hän pussitti Atlanta Hawksia vastaan 50 pistettä eli uransa parhaat pisteet.

LaVinen uurastuksesta huolimatta joukkue on nyt hävinnyt yhdeksän ottelua edellisestä 13:sta.

”Totta kai mieluummin haluaisin voittaa”, LaVine sanoi liigan sivujen mukaan.

Markkanen otti pelissä kahdeksan pistettä. Hän onnistui kolmosissa kahdesti kolmesta yrityksestä. Levypalloja kertyi kaksi.

Suomalaispelaaja aloitti ottelussa penkillä. Markkasta nähtiin parketilla lähes 19 minuuttia.

Bullsin tuoreehko hankinta, Nikola Vucevic pussitti 18 pistettä.

Minnesotalla on koko liigassa eniten hävittyjä pelejä. Se on hävinnyt yhteensä 40 ottelua ja voittanut 14 kertaa. Bullsilla on yhteensä 22 voittoa ja 30 häviötä.