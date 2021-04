”Pandemian toisen aallon ja tilanteen pitkittymisen myötä tilanne on kriittinen ja uuden tukipaketin tarve huutava”, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo tiedotteessa.

Olympiakomitea jäsenjärjestöineen haluaa seuraavaan lisätalousarvioon 65 miljoonan euron tukipaketin liikunnalle ja urheilulle. Olympiakomitea sanoo tiedotteessaan, että koronaviruksen takia asetetut rajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavat taloudelliset menetykset.

”Koronapandemia uhkaa suomalaisen liikunnan ja urheilun tulevaisuutta. Pandemian toisen aallon ja tilanteen pitkittymisen myötä tilanne on kriittinen ja uuden tukipaketin tarve huutava. Euromääräisesti suurimpia kärsijöitä ovat joukkuelajien sarjat ja niiden seurat”, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo tiedotteessa.

Tukipaketti pitäisi Olympiakomitean mukaan kohdistaa taloudellisten menetysten korvaamiseen, jolla turvataan toiminnan jatkaminen.

Tiedotteen mukaan Euroopan komissio on arvioinut, että pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset olivat viime vuonna lähes puoli miljardia euroa.

”Harrastus­toiminnan pitkään jatkunut keskeyttäminen koettelee rajusti seuroja, joiden merkitys koronan jälkihoidossa on äärimmäisen keskeinen. Hallituksen on huomioitava exit-strategiassaan etenkin lasten ja nuorten harrastustoiminnan pikainen vapauttaminen. Muuten käsillämme on liikkumattomuuspommi, jonka seurauksena jopa kokonaisia ikäluokkia menetetään liikunnan parista.”

HS kertoi lauantaina, että Olympiakomitea ja hallitus ovat olleet eri linjoilla siitä, miten harrastustoimintaa pitäisi vapauttaa. Olympiakomitea haluaisi vapauttaa toimintaa huomattavasti nopeammin kuin hallitus.

Esimerkiksi aikuisten kilpailutoiminnan saisi aloittaa hallituksen suunnitelmien vasta heinäkuussa, kun Olympiakomitea sallisi sen jo toukokuun puolivälissä.

”Kilpailutoiminta voisi alkaa toukokuun puolessavälissä edellyttäen, että tautitilanne ei tästä pahene. Ajattelemme niin, että nuorten pitäisi päästä jo huhtikuussa takaisin joukkueharjoituksiin ulkona”, sanoi Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande lauantaina.