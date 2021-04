”Ei tässä ole mitään järkeä”: espoolaisten juniori­seurojen harjoittelu on kiinni siitä, onko kenttä oma vai kaupungin

Espoolaisen jalkapallojoukkueen EBK:n B-tyttöjen pitäisi valmistautua SM-sarjan karsintaan, mutta harjoittelemaan ei pääse, koska seura käyttää kaupungin kenttiä. Samaan aikaan yksityisiä kenttiä käyttävät seurat saavat harjoitella.

Espoon kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) toisistaan poikkeavat linjaukset aiheuttavat päänvaivaa espoolaisen EBK:n junioritoiminnassa.

Espoon kaupunki on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti sulkenut omat jalkapallokenttänsä vanhemmilta junioreilta. Harjoitella saavat vain vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat juniorit.

Aluehallintovirasto on sulkenut liikuntapaikkoja tartuntatautilain perusteella, mutta sulkeminen koskee vain sisäliikuntapaikkoja. Ulkona olevia jalkapallokenttiä määräys ei koske.

Näin ollen kaupungin kenttiä hyödyntävä EBK ei pääse harjoittelemaan, mutta omia kenttiä rakentaneet espoolaisseurat pääsevät. Asia koskee esimerkiksi B-tyttöjen SM-karsintaan valmistautuvaa EBK:n joukkuetta.

”Ymmärrettävästi taustat ja vanhemmat ovat olleet ihmeissään tilanteesta, että miksi toiset saavat ja meidän joukkue samaan aikaan ei saa harjoitella. Varsinkin kun pelataan SM-karsintaa muutaman viikon päästä”, sanoo EBK:n toiminnanjohtaja Juha Saari.

”Seuroissa, joissa on omia kenttiä, on tulkittu, että turvavälejä noudattaen voi harjoitella. Meitä koskee selkeä sääntö, että vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet voivat harjoitella.”

Tilanne aiheutti aiemmin talvella jopa uhan pelaajavaihdoista. Saaren mukaan tällä hetkellä tilanne on sen osalta rauhallinen. Päällimmäisenä on ihmetys ja harmitus.

”Tämä on varsin eriarvoistavaa kaupungin kentillä harjoittelevaa seuraa kohtaan”, Saari sanoo.

Espoon liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen vahvistaa EBK:n olevan kuvatunlaisessa tilanteessa. Sama asia koskee noin puolta tusinaa espoolaista jalkapalloseuraa, joilla on junioritoimintaa vanhemmissa junioreissa, mutta ei omaa kenttää.

”Kun on kyseessä kaupungin oma kenttä, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaan vain vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet saavat harjoitella. Avin linjauksen mukaan yksityisellä kentällä saa olla samanaikaisesti 50 henkeä”, Sistonen kertoo.

Sistonen sanoo saavansa paljon puheluita, joissa kysellään tilanteesta. Hän sanoo tilanteen eriarvoistavan seuroja ja junioreita.

”Ei tässä ole mitään järkeä. Espoonlahdessa ja Tapiolassa on vierekkäin kenttiä, joista toisella saa harjoitella ja toisella ei.”

Ehdot harjoittelusta ovat pääkaupunkiseudulla tiukat. Harjoittelu on mahdollista vain muutaman korkeimman sarjatason urheilijoille sekä maajoukkuetason junioreille. Esimerkiksi EBK:n tilanne, jossa 17-vuotiaissa valmistaudutaan SM-sarjan karsintaan, ei riitä harjoittelulupaan.

EBK:n naisten joukkue pelaa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Ykkösessä. Viikko sitten EBK nosti B-tyttöjä harjoittelemaan naisten joukkueen kanssa reservipelaajina.

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmällä on valta tehdä päätös, että mennään samoilla ohjeilla kuin avi. Joko niin, että kaikki saa tai kukaan ei saa, jos puhutaan yhdenvertaisesta kohtelusta. Nyt on kahden kerroksen väkeä, tämä on ihan mahdoton tilanne”, Sistonen sanoo.

Toinen pian edessä oleva epäkohta koskee Sistosen mukaan sitä, että uusia vuoroja ei saa myöntää, vaikka kentillä olisi tilaa. Koulun saleissa olevien vuorojen osalta kevätkausi loppuu huhtikuun lopussa.

”Välillä kiellossa olleilla olisi kova halu jatkaa harjoittelua, mutta vuoroja ei voida tällä hetkellä myöntää.”