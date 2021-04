Tottenham-luotsi Jose Mourinho moitti Ole-Gunnar Solskjærin puheita.

Manchester Unitedin norjalainen päävalmentaja Ole-Gunnar Solskjær otti poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa vastustajan pelaajan toimintaan sunnuntain Tottenham-ottelun jälkeen.

Solskjærin hermojen menetyksen taustalla oli tilanne, jossa Edinson Cavanin tekemä maali hylättiin videotarkistuksen jälkeen, kun Tottenhamin Son Heung-miniä oli rikottu. Hylkäyksen aiheuttaneessa tilanteessa Manchester Unitedin Scott McTominay osui kädellään Son Heung-miniä kasvoihin. Kontakti sattui ennen maalin syntymistä.

United-luotsi syytti pelaajan korostaneen rikettä, ja hänen mielestään maali olisi pitänyt hyväksyä. Manchester United onnistui hylätystä maalista huolimatta voittamaan ottelun 3–1.

”Jos tuo olisi poikani ja hän jäisi maahan ja tarvitsisi kavereitaan päästäkseen pystyyn, hän ei saisi ruokaa, koska tuo on kiusallista”, norjalaisvalmentaja jyrisi BBC:n mukaan.

”Valitettavasti tuomari päätti, että emme pelaa jalkapalloa. Olen ehdottomasti järkyttynyt, jos tuo oli virhe.”

Solskjærin kommentit eivät jääneet huomaamatta Tottenhamia valmentavalta Jose Mourinholta. Mourinho ripitti ensin median siitä, että häneltä ei kysytty mielipidettä asiaan. Mourinhon kyseli, millainen reaktio olisi ollut, jos hän olisi itse sanonut saman kommentin.

Mourinho sanoi puhuneensa kommentista jo Solskjærin kanssa.

”Haluan vain sanoa, että ’Sonny’ on hyvin onnekas, että hänen isänsä on parempi ihminen kuin Ole. Olen itse isä. Mielestäni isän on aina ruokittava lapsensa. Ei ole mitään väliä, mitä he tekevät. Jos on pakko varastaa, jotta saa lapsensa ruokittua, sitten varastetaan”, Mourinho sanoi.

Tottenham kertoi ottelun jälkeen, että Son Heung-min on joutunut ottelun jälkeen rasististen kommenttien kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Seura kertoi BBC:n mukaan raportoineensa tapahtumat sosiaalisen median palveluille ja jatkavansa tapausten selvittämistä Valioliigan kanssa.