Rory Donnelly teki uransa huikeimman puskumaalin.

Pohjoisirlantilainen Rory Donnelly teki huikean puskumaalin lauantaina Pohjois-Irlannin Valioliigan ottelussa, kertoo The Guardian.

Dungannon Swiftsin maalivahti Roy Carroll, joka on pelannut myös Manchester Unitedissa, tuli palloa vastaan rangaistusalueen ulkopuolelle ja puski pallon kohti keskikenttää. Pallo tuli suoraan Glentoranin Donnellyn päähän lähes 40 metrin etäisyydellä maalista. Donnelly puski voimalla, pallo lensi kahden puolustajan ja hölmistyneen Carrollin yli ja putosi pompun jälkeen maalin vasempaan kulmaan.

Ottelun kommentaattorikin hämmentyi tilanteesta: ”Eihän hän tehnyt sitä?”

Ottelu päätti lopulta Glentoranin 2–0-voittoon. Glentoran on kolmantena Pohjois-Irlannin Valioliigassa ja Dungannon viimeisenä. Sarjakärkenä on Linfield. Sarjassa on 12 joukkuetta.

Donnelly on 29-vuotias hyökkääjä, joka siirtyi tammikuussa Glentoraniin. Vuonna 2012 Donnelly siirtyi kolmeksi kaudeksi Swanseaan, mutta hän ei pelannut joukkueessa yhtään ottelua. Tuolloin hän oli muun muassa lainapestillä Tranmeressä.