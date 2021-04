Main ContentPlaceholder

Urheilu | Jalkapallo

Italian jalkapalloliitto pyytää pääministeri Draghia varmistamaan Rooman aseman jalkapallon EM-kisakaupunkina

Italian pääkaupunki Rooma on yksi niistä EM-turnauksen isäntäkaupungeista, joiden kohtalo on vaakalaudalla. Italian pääministeriltä on pyydetty apua Rooman tueksi.

AS Roman Gianluca Mancini (maassa) juhli joukkueensa maalia Eurooppa-liigan ottelun Stadio Olimpicolla 11. maaliskuuta.­