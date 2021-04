New Jersey Devils luopui jo toisena perättäisenä kautena puolustaja Sami Vatasesta.

Jääkiekon ammattilaisliiga NHL:ssä Dallas Stars hankki puolustaja Sami Vatasen, 29, New Jersey Devilsin siirtolistalta, jolle Devils oli asettanut Vatasen.

Vatanen on pelannut tällä kaudella 29 ottelua, tehnyt kaksi maalia ja antanut kolme maalisyöttöä. Häviävässä joukkueessa pelanneelle puolustajalle Vatasen tehotilaston saldo +1 oli kelpo suoritus.

Devils kauppasi Vatasen jo toisen kerran peräkkäin, sillä viime vuoden siirtoaikana Devils kauppasi Vatasen Carolina Hurricanesiin ja otti hänet takaisin ennen tämän kauden alkua.

Vatanen liittyy Dallasissa yhteen liigan niin sanotuista ”suomalaisjoukkueista”. Dallasilla oli jo entuudestaan neljä suomalaista riveissään: Roope Hintz, Joel Kiviranta, Miro Heiskanen ja Esa Lindell.

Vatanen on pelannut yhdeksän kauden mittaisella NHL-urallaan 464 runkosarjaottelua, joissa hänelle on kirjattu 47 maalia, 153 syöttöä ja 200 jäähyminuuttia. Pudotuspeliotteluita Vatasella on 51, joissa hän on tehnyt tehot 6+20. Vatanen aloitti NHL-uransa kaudella 2012–2013 Anaheim Ducksissa, jossa hän pelasi kuudella kaudella.