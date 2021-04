Pekka Virta on Turusta lähtöisin, mutta ehti pelaajauralla edustaa myös Lukkoa. Kuva huhtikuulta 2019.­

Kun Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, joukkueen suhtautuminen havahdutti hänet. Nyt hän vie Lukon runkosarjan voittoon ensimmäistä kertaa seuran historiassa.

Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta tekee selväksi heti alussa, ettei koronaviruksesta puhuta. Ei ainakaan kovin paljon.

Lukko voittaa tiistaita jääkiekon Liigan runkosarjan historiansa ensimmäisen kerran ja kaikkein eriskummallisimmalla kaudella.

Viime keväänä Lukko nousi runkosarjan kakkoseksi, kun loppusijoitukset tehtiin pistekeskiarvojen perusteella. Kiekkokevät katkesi kierrosta ennen runkosarjan päätöstä, kun koronavirus alkoi levitä.

Raumalaiset ohittivat vertailussa Tapparan, joka voitaneen laskea pieneksi voitoksi.

Tämän kauden Liigan 15 joukkueesta Lukko on ainoa, joka saa täydet 60 ottelua pelattua. Voidaan laskea millä tavalla tahansa, mutta Lukko on ykkönen. On eniten pisteitä ja paras pistekeskiarvo.

”On meillä ollut hyvä vuosi”, päävalmentaja Pekka Virta, 51, sanoo puhelimitse, ”mutta on siellä muitakin kovia play offs -peleissä.”

”Se on jonkinlainen suoritus pelata noin pitkään tasaisesti ja kovalla pistekeskiarvolla.”

Virta valmentaa Liigassa 15:ttä kauttaan. Runkosarjan voittoa ei ole tullut ennen tätä eikä yhtään mestaruutta.

Voisi kuvitella, että kokenut valmentaja herkistyisi runkosarjavoiton edessä, mutta Virta laittaa asiat perspektiiviin.

Liigavalmentajan ura alkoi Kuopiossa 2006–2007, kun edellisellä kaudella KalPa oli kerännyt vain kuusi voittoa. Sillä sai sarjan viimeisen paikan peräti 27 pisteen erolla – yllätys, yllätys Lukkoon.

”Vaikea verrata”, Virta sanoo Lukon runkosarjavoitosta uran kohokohtana.

”KalPassa oli ensimmäinen tavoite, ettei jäätäisi viimeiseksi. Oltiin totaalinen heittopussi, kun lähdettiin rakentamaan ja se päättyi kolmessa vuodessa pronssimitaliin.

”Meihin ei uskonut kukaan silloin. Kyllä se sillä hetkellä oli aika huippujuttu.”

” ”Olen aika jalat maassa.”

Tarina toistui melkein identtisenä, kun Virta meni seuraavan kerran Kuopioon. KalPa oli taas edellisellä kaudella juntattu tukevasti Liigan viimeiseksi.

Virta aloitti valmennustiiminsä kanssa projektin, joka muuttui kolmessa vuodessa koko kaupungin puheenaiheeksi ja värjäsi Kuopion kultamustaksi.

Hieno finaalisarja Tapparaa vastaan päättyi lopulta hopeajuhliin.

”En tiedä, onko sen kovempaa.”

Lukossa Virta sanoo operoivansa ehkä parhaalla joukkueella mitä 15-vuotiseen liigauraan mahtuu. Siksi menestys on tärkeää, että resurssit ovat isommat kuin aikaisemmin.

”Silloin ne ovat tuntuneet tosi isoilta jutuilta, mutta nyt pinnalla on tämä. Sairaudet ja kaikki muokkaavat ajatusmaailmaa, mutta en osaa hirveästi hehkuttaa runkosarjavoittoa.”

”Olen aika jalat maassa. Odotan tulevaa ja on hienoa, kuun saan olla edes osittain mukana tässä.”

Lukon Robin Press ja Ilveksen Matias Myttynen liigakamppailussa maaliskuussa Tampereella.­

Virta puhuu meistä, kun hän tarkoittaa Lukkoa. Itsestään hän ei mielellään puhu tai omista vaikeuksistaan.

Keskitalvella Lukko kohtasi HIFK:n, jonka jälkeen Virta joutui sivuun koronavirustartunnan takia. Sen jälkeen meni 25 ottelua ohi, niin hän muistelee. Oli sairaalaa, teho-osastoa ja toipumista.

Lukon pelaaja-aitioon Virta ei ole palaamassa vähään aikaan, mutta joukkueen hän on ottanut haltuunsa.

Kaudella Lukko on mennyt konemaisen varmasti. Tappiot eivät ole alkaneet seurata toistaan, vaan ovat pisimillään jääneet kahteen peräkkäiseen. Voittosarjat ovat kasvaneet pisimmillään kuuteen ja seitsemään. Runkosarja voi päättyä kahdeksaan peräkkäiseen voittoon.

Mikään ei ole uhannut Lukon runkosarjavoittoa, mutta maaliskuun puolivälistä kuun lopulle tuli kuudesta ottelusta neljä tappiota. Joukkue alkoi herpaantua.

”Saatiin mun mielestäni peliin rohkeus takaisin. Puhutaan kuitenkin vastuunkannosta, ja jos joku tuuraa, on se vaikea paikka.”

Virta näkee, että peli alkoi mennä varovaiseksi. Hänen joukkueensa on pelannut viime vuodet hyökkäävästi ja sitä hän halusi nähdä taas.

”Se vaatii rohkaisua, että saa tehdä virheitäkin ja uskaltaa mennä. Siihen olen auttanut. Omalla tyylillä saa mennä, mutta ei aristella eikä olla arka.”

Otteluita Virta seuraa katsomosta ja nyt viritellään yhteyttä päävalmentajan ja muun valmennuksen välille erien ajaksi. Joskus erätauolla jaettava palaute voi tulla liian myöhään.

”En olisi tullut tähän, jos olisin ollut niin huonossa kunnossa, etten pystyisi liikkumaan hallille ja hallilla. Etänä tämä ei onnistu.”

Valmentajana Virta on tasaantunut. Enää hän ei käy samanlaisilla kierroksilla otteluissa kuin joskus nuorempana.

Peluutusvastuuta hän alkoi jakaa apuvalmentajille seitsemän vuotta sitten. Lukossakin oli tilanne ennen Virran sairastumista, että Erik Hämäläinen peluutti puolustajat ja Jarkko Kauvosaari hyökkääjät. Päävalmentaja keskittyi kokonaisuuteen.

Pelinjuoksutusta on parempi seurata, kun ei ole kiinni hektisessä vaihtoruletissa.

”Sen verran katsotaan kokonaisuutta, ettei tarvitse ruveta papereista lukemaan.”

Lukon runkosarjan voitto takaa hyvät asetelmat pudotuspeleihin, mutta enempää lupauksia ei voi antaa.

Se puoltaa raumalaisten menestymistä, että runkosarjavoittajat ovat vieneen Kanada-maljan Liigan alusta 1975–76 kaudelta lähtien peräti 20 kertaa. Vertailuna runkosarjan kakkonen on nostanut pokaalia vain kahdeksasti.

”Erot kaventuvat näissä peleissä, tulee play offs -kokemus näkyviin. Tapparalta tulevat [Kristian ] Kuusela ja [Valtteri] Kemiläinen ja Kärpistä [Juhamatti] Aaltonen ja kumppanit. Meillä on hyvä lähtötilanne, mutta jokainen vuosi kirjoittaa uuden tarinan.”

Virta näkee isona asiana, ettei joukkue luo itselleen liian suuria paineita.

”On lakattava murehtimasta sellaisia asioita, joita ei ole vielä saavuttanutkaan.”

” ”Teimme kipeitä muutoksia.”

Pekka Virta kertoi tuoreesta sopimuksestaan Lukon infossa keväällä 2017. Mukana tilaisuudessa olivat Timo Rajala (vas.), Erik Hämäläinen, Jesse Welling ja Mikael Vuorio.­

Lukon etuna on, että peli on raiteillaan ennen pudotuspelien alkamista. Muutoksia ei tarvita, kunhan säilyttää entisen ja saa siihen pienen vaadittavan play offs -lisän.

Joulusta 2019 alkaen Lukosta alkoi kuoriutua tasaisesti voittava kone, joka on edennyt varmasti.

Uudet pelaajat ovat istuneet joukkueeseen eikä ole käynyt niin, että he olisivat alkaneet muuttaa seuraa omaan suuntaansa.

Lukossa on erinomaisia pelaajia, mutta tähtikultti puuttuu. Sekin puoltaa pudotuspelimenestystä, että maalivahti Lassi Lehtonen kuuluu valtakunnan eliittiin ja puolustus on Liigan paras.

”Hyvillä joukkueilla on hyvät maalivahdit.”

Tähän pisteeseen Lukko on kahlannut isojen muutosten kautta. Virran neljä vuoden projekti päättyy keväällä. Joukkue on lujittunut ja vahvistunut vuosi vuodelta.

”Teimme kipeitä muutoksia, joissa minä oli pääosissa enkä saanut ihan mukavan miehen mainetta ja epäilyt olivat kovat 3–4 vuotta sitten.”

Virta on saanut vietyä viestin perille. Piste-ennätykset ja kaikki henkilökohtaiset saavutukset onnistuvat parhaiten voittavassa kiekkojoukkueessa. Se vaatii paljon yhteistyötä, mutta palkitsee sitä kautta yksilötkin.

”Se on ollut Kalle Sahlstedtin [urheilutoimenjohtaja] kanssa iso ajatus, että halutaan positiivinen, urheilullinen joukkue ja pelaajia, jotka ovat matkalla johonkin.”

Virran omana pelaaja-aikana valmentajat olivat etäisiä ja pelkästään auktoriteetteja. Valmentajana hän korostaa auttavansa pelaajia, vaikka joskus palaute voi olla suoraakin.

Henkilökohtaiset palaverit ja juttelut ovat lisääntyneet. Virta laskee, ettei sata palaveria riitä, kun ynnätään neljän vuoden aikana olleet tapaamiset.

”Kun ihmisten kanssa toimitaan, tämä on paljon muutakin kuin pelikuviot ja fyysinen harjoittelu. Mitä enemmän tulee ikää sitä enemmän kiehtoo ihmisten kanssa toimiminen, auttaminen ja ennen kaikkea rohkaiseminen siihen, kuinka paljon enempään he pystyvät kuin luulevat.”

Paluunsa jälkeen Virta huomasi yhden itseään havahduttavan asian. Sairaus oli koskettanut muutamia joukkueessa lähellä olevia.

”Itse en uskonutkaan, että olen niin lähellä joitakin pelaajia. Ei me ihmiset arjessa niin hirveästi näytetä toistemme merkitystä.”

Nyt Virta sanoo toipumisestaan, että se etenee aikataulussaan, vaikka aitioon hyppäämistä hän ei mietikään.

”Positiivisella mielellä ollaan.”

Rauman Lukko kohtaa tiistaina kotonaan TPS:n kello 18.30. Muut viimeiset kierroksen ottelut: HIFK-Sport, Ässät-KalPa, HPK-SaiPa, Jukurit-Pelicans, JYP-KooKoo ja Tappara-Kärpät.