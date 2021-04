Huimassa maalivireessä oleva Mikko Rantanen iski taas kahdesti ja nousi yksin maalipörssin kakkospaikalle: ”Hirvi on irti”

Rantanen rikkoi Arizonaa vastaan 300 tehopisteen rajan runkosarjassa.

Colorado Avalanchen laitahyökkääjä Mikko Rantanen jatkaa loistavaa kauttaan jääkiekon NHL:ssä.

Rantanen viimeisteli kaksi maalia, kun Avalanche kaatoi Arizonan lukemin 4–2.

Rantanen on tällä kaudella tehnyt jo tehot 25+25, mikä oikeuttaa pistepörssissä seitsemänteen sijaan. Koko NHL-uran tehoissa Rantanen rikkoi 300 pisteen rajan tehoilla 124+176. Otteluita hänellä on takana 323.

”Hirvi on irti (The moose is loose)”, Avalanche hehkutti Twitter-tilillään viitaten Big Moose -lempinimeen.

Maalipörssissä Rantanen jätti Edmontonin supertähden Connor McDavidin taakseen ja nousi yksi kakkospaikalle. Toronton Auston Matthews on kärjessä 32 osumallaan.

Arizonaa vastaan Rantanen teki joukkueensa kolmannen ja neljännen maalin.

Kolmas syntyi maalin edestä ja neljäs tyhjään maaliin omalta puolustusalueelta.