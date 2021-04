Suomi ei ole koskaan pelannut futsalin arvokisoissa.

Suomen miesten futsalmaajoukkueella on tänään tiistaina mahdollisuus tehdä historiaa, kun se kohtaa Belgian EM-karsintojen päätösottelussa Vantaalla.

Suomi ei ole koskaan esiintynyt lajin arvokisoissa, mutta nyt se unelma on yhden ottelun päässä.

EM-kisoihin menee jokaisen lohkon voittaja ja lisäksi kuusi lohkokakkosta. Kaksi jäljelle jäävää lohkokakkosta pelaavat keskenään viimeisestä kisapaikasta.

Belgia ja Suomi ovat molemmat seitsemässä pisteessä ennen viimeistä ottelua. Ensimmäinen kohtaaminen päättyi 3–3-tasapeliin Suomen noustua kahden maalin takaa tasoihin.

Jos joukkueet päätyvät lohkossa tasapisteisiin, ratkaisee järjestyksen keskinäiset ottelut. Jos niissä pisteet ovat tasan, katsotaan maalieroa ja vierasmaalien määrää. Näin ollen Suomi ottaa lohkon kakkospaikan voiton lisäksi myös tasapeleillä 0–0, 1–1 ja 2–2.

Jos peli päättyy 3–3, on Belgia kakkonen, koska sillä on koko lohkossa enemmän tehtyjä maaleja kuin Suomella, vaikka maaliero on molemmilla sama +1.

Tasapeli ei kuitenkaan välttämättä riitä suoraan kisapaikkaan.

Tällä hetkellä Suomea ja Belgiaa vähemmän pisteitä ovat lohkokakkosista keränneet Serbia ja Unkari.

Serbia kohtaa viimeisessä ottelussaan puhtaalla peliä lohkoa johtavan Bosnia ja Hertsegovinan. Unkari puolestaan taistelee tasapisteissä olevan Valko-Venäjän kanssa kakkospaikasta.

Jos Serbia, Unkari ja Valko-Venäjä eivät voita viimeistä otteluaan, riittää Suomelle suoraan kisapaikkaan vähämaalinen tasapeli, muuten vain voitto vie historialliseen lopputurnaukseen Hollantiin.

Suomi–Belgia Vantaalla tiistaina kello 18.00. Yle TV2 näyttää ottelun.